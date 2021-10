Microsoft et Adidas s’associent pour lancer des baskets Xbox

Microsoft a fait son entrée sur le marché des consoles de jeux en lançant sa première console Xbox en novembre 2001. Ainsi, 2021 marque le 20e anniversaire de la console Xbox, et pour célébrer l’occasion, le géant de Redmond s’est associé à Adidas pour sortir une basket spéciale inspirée de la Xbox.

Baptisée Xbox 20 th Forum Tech, il s’agit essentiellement d’une basket inspirée de la première console de Microsoft et dotée d’un design vert translucide. La première console Xbox a été lancée en même temps que Halo : Combat Evolved en 2001.

La basket a l’air plutôt cool avec sa couleur verte Xbox et ses accents noirs. Le design de la Xbox 20 th Forum Tech, selon Microsoft, « équilibre la nostalgie tout en adoptant la technologie moderne » et symbolise l’histoire de la société avec les consoles Xbox. La basket est dotée d’un marquage Xbox sur la languette et de lacets à rayures vertes.

En outre, cette collaboration avec Adidas marque le lancement mondial du programme « Always Played In. Never Played Out » de Microsoft. Celui-ci, selon la société, « célèbre les populaires époques du jeu au cours des deux dernières décennies, à travers le sport, le jeu et le style de vie ». Ainsi, l’Adidas Originals by Xbox présente un design qui n’est pas sans rappeler les chaussures des amoureux du skateboard, qui était le plus répandu au début des années 2000.

La société a même publié une courte vidéo promotionnelle pour la Xbox 20 th Forum Tech qui a été « filmée et montée comme une bande de skateboarders tirée directement de 2001 ». Vous pouvez la regarder ci-jointe juste en dessous.

Le début d’une collaboration

Ce n’est pas la seule basket que Microsoft et Adidas vont sortir. La société déclare qu’elle continuera à marquer son 20e anniversaire au cours des prochains mois en lançant d’autres baskets, inspirées des consoles Xbox d’ancienne et de dernière génération. En outre, la société rendra sa toute première basket disponible à l’achat plus tard dans l’année. Cependant, il n’y a aucune information sur le prix de la basket pour le moment.

Donc, si vous êtes un fan de Xbox et que vous voulez mettre la main sur la basket Microsoft x Adidas Xbox lorsqu’elle sortira plus tard cette année, assurez-vous de suivre le Twitter de Xbox pour obtenir les mises à jour.