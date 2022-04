Les lentilles de contact connectées basées sur la réalité augmentée pourraient vite débarquer

L’idée d’une lentille de contact connectée n’est pas nouvelle sur le marché. Des entreprises et des scientifiques ont travaillé sur différents types de lentilles de contact capables de corriger la vision des utilisateurs et de leur offrir des fonctionnalités numériques et des fonctions de réalité augmentée (RA) intelligentes. Maintenant, il semble que les premières lentilles de contact connectées pourraient arriver pour les clients plus tôt que vous ne le pensez.

Au cours de l’année écoulée, de nombreuses entreprises ont présenté des prototypes fonctionnels de lentilles de contact connectées qui prennent en charge la réalité augmentée et les fonctions numériques. L’une des entreprises les plus en vue est Mojo Vision, qui a présenté son prototype de lentille de contact connectée, la Mojo Lens, en 2020.

La startup basée sur la RA a développé la Mojo Lens comme une paire de lentilles de contact connectées, basées sur la RA, qui peuvent afficher des données telles que des informations météorologiques, des informations sur la santé, les scores des matchs sportifs, et plus encore dans un environnement de réalité augmentée. La Mojo Lens utilise un écran Micro LED monochrome à haute densité, aussi petit qu’un grain de sable, pour afficher les informations sous les yeux des utilisateurs.

Plus tôt cette année, Mojo Vision a annoncé qu’elle mettrait ses lentilles de contact connectées Mojo Lens à la disposition du grand public en s’associant à la marque mondiale de vêtements de sport Adidas. Aujourd’hui, l’entreprise serait à la recherche de volontaires pour tester ses lentilles de contact intelligentes avant de les lancer commercialement.

Si tout se passe bien, on peut s’attendre à ce que la société lance ses lentilles de contact connectées dès l’année prochaine.

Une importance pour le Web3 et le Métaverse

InWith Corp. est une autre entreprise qui travaille au développement de lentilles de contact connectées. Elle a présenté la première lentille de contact connectée souple au CES de cette année, et elle peut corriger la vision de l’utilisateur grâce à une technologie autofocus avancée. Elle est également capable de s’alimenter en énergie en exploitant le clignement naturel des yeux des utilisateurs. Outre la présentation de sa lentille connectée, InWith a également souligné l’importance de ces produits pour l’ère du Web3 et du Métaverse de demain.

Par ailleurs, un récent rapport sur le marché mondial des lentilles de contact connectées, publié par le cabinet d’études Global Market Vision, suggère que des entreprises comme Sony, Google et Samsung deviendront des acteurs majeurs du secteur. Google, entre autres, développe des lentilles de contact connectées depuis longtemps. Le géant de la technologie a commencé à travailler sur ce concept en 2014. Il a annoncé une lentille de contact connectée pour surveiller le taux de glucose chez les patients diabétiques. Bien que le projet ait été arrêté en raison de résultats cliniques insatisfaisants, les bases semblent toujours être là, que Google peut utiliser pour développer sa propre lentille de contact intelligente.

Le concept de lentilles de contact connectées pourrait donc prendre son envol dans les années à venir, surtout avec l’engouement toujours plus grand pour le Métaverse. Le produit pourrait être utile à de nombreux utilisateurs souffrant de problèmes de vision et leur permettre de découvrir les environnements de réalité augmentée d’une nouvelle manière. Bien que nous n’ayons toujours pas de calendrier de lancement exact.