Firefox Preview 4.0 se dote d’un gestionnaire de mots de passe

Mozilla travaille depuis longtemps sur une toute nouvelle version de Firefox pour Android, et il semble que la société fasse de son mieux pour préparer la version du logiciel pour le lancement au grand public.

En ce début de semaine, Mozilla a sorti Firefox Preview 4.0, qui permet de voir les nouvelles fonctionnalités du navigateur mobile pour tous ceux qui aiment être avant-gardistes. Le téléchargement de Firefox Preview pour la version 4.0 semble être sur le point d’être intégré à la version grand public. Il existe tellement d’éditions du navigateur Firefox maintenant que vous seriez excusé de ne pas savoir laquelle vous utilisez au quotidien.

Cette nouvelle version de Firefox Preview (version 4.0) inclut un système de synchronisation récemment remis au goût du jour. Vous aurez besoin d’un compte Firefox pour faire fonctionner tout cela, mais c’est assez intéressant pour en valoir la peine, et vous utiliserez probablement ce système de synchronisation et le gestionnaire de mots de passe de Firefox (Firefox Password Manager).

Avec le gestionnaire de mots de passe et le système de synchronisation Firefox en jeu, vous pourrez accéder à vos identifiants pour toutes sortes de connexions dans le navigateur sur tous les appareils. Pour l’instant, c’est uniquement dans le navigateur. Le système de synchronisation de Google est analogue, mais vous pouvez essayer celui de Firefox si vous n’êtes pas très enthousiaste à l’idée de faire confiance à Google pour stocker tous vos identifiants.

La version 4.0 de Firefox Preview inclut des corrections de bugs et des améliorations. Concernant les extensions, peu de progrès ont malheureusement été réalisés. Bien que le journal des modifications mentionne la prise en charge des extensions, cette fonctionnalité fonctionne en fait depuis un certain temps maintenant et n’est pas nouvelle dans cette version. De plus, comme précédemment, une seule extension est actuellement prise en charge pour Firefox Preview : uBlock Origin.

Une preview

Enfin, cette mise à jour vous permettra également d’accéder aux meilleurs sites. Ces derniers se trouvent juste en dessous du logo Firefox Preview en haut d’un nouvel onglet.

En plus de la gestion des identifiants qui se trouve être le must-have de la convivialité, il y a un nouveau choix de langue dans l’application. Vous pouvez télécharger cette application Android à partir du compte GitHub de Mozilla Mobile si vous le souhaitez. Vous pouvez également accéder au Google Play Store pour voir la collection complète des applications Firefox. Vous y trouverez également Firefox Preview, ainsi que Firefox Preview Nightly, ou Firefox Nightly pour les développeurs, ou encore Firefox Browser, ou Firefox pour Android Beta.