Le casque audio d’Adidas offre une autonomie de 80 heures et une charge solaire

Le célèbre casque d’entraînement supra-auriculaire RPT-01 d’Adidas a été repensé ! En effet, la dernière série d’écouteurs sans fil d’Adidas est spécialement conçue pour les amateurs de salle de sport.

Appelé Adidas RPT-02 SOL, ce casque audio de sport dispose d’une batterie d’une autonomie de 80 heures, d’un système de charge solaire et de pièces lavables en machine. Ainsi, il peut fonctionner avec une source d’énergie qui vous accompagnera partout où vous vous entraînerez en plein air. Vous pouvez commander ce nouveau casque dès aujourd’hui pour la modique somme de 229 euros.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce produit est très intéressant. Adidas a intégré un panneau solaire Exeger Powerfoyle dans le bandeau du RPT-02 SOL, ce qui permet de le recharger lorsqu’il est exposé à un éclairage intérieur ou extérieur. Et à ma grande surprise, un indicateur intégré vous indique si le casque reçoit suffisamment de lumière.

En effet, pour vous aider à comprendre comment la charge solaire fonctionne, vous pouvez voir des informations en temps réel dans l’application compagnon, et il y a un indicateur LED sur le bandeau qui vous indique quand vous avez positionné les écouteurs dans une lumière suffisamment vive.

Si ce panneau solaire intégré n’élimine pas la nécessité d’une recharge USB-C, il permet de prolonger l’autonomie de 80 heures du RPT-02 SOL. Autrement dit, si vous n’utilisez pas le casque très souvent, vous n’aurez peut-être jamais besoin de les charger sur un câble.

Respectueux de la planète

Et pour les athlètes qui transpirent, le RPT-02 SOL présente un indice de résistance à la transpiration IPX4. En plus d’être respectueux de l’environnement du point de vue énergétique, la société affirme que le casque a été fabriqué de manière durable. 51 % du produit est fabriqué en plastique et ce matériau est composé à 87 % de plastique recyclé post-consommation. Et, les écouteurs et son bandeau intérieur sont lavables en machine — pratique pour une utilisation répétée lors d’entraînements en sueur.

Le casque audio de sport RPT-02 SOL d’Adidas est disponible dès aujourd’hui. Notez qu’il ne sera pas expédié avant le 23 août.