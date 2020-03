La recharge sans fil de 40 W de Xiaomi impressionne, reste à connaître le « quand »

Si la majeure partie du marché des smartphones est obsédée par les caméras, il semble que les fabricants chinois aient également leur propre petite rivalité. Xiaomi et OPPO, en particulier, semblent être dans une course pour lancer les technologies de charge les plus rapides, avec ou sans fil, à l’intérieur de leurs smartphones. Xiaomi a sans aucun doute fait de grandes déclarations, notamment avec sa démonstration de charge de 100 W, et elle fait maintenant une démonstration de prouesses avec la charge sans fil. Malheureusement, elle laisse également la même question sans réponse que par le passé.

La recharge sans fil est incroyablement pratique et, enfin, elle est également courante, au moins pour les moments où vous laissez votre smartphone inutilisé pendant de longues périodes. Cependant, cette commodité est toutefois très limitée, non seulement en raison du positionnement correct de l’appareil sur un socle de charge, mais aussi en termes de puissance et, par conséquent, de vitesse de chargement. Alors que la charge rapide est devenue un élément de base des solutions filaires, la charge sans fil est comparable à un filet.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux chinois et rapportée par GSMArena, nous pouvons voir cette nouvelle technologie de recharge sans fil en action. Nous ne savons pas si cette nouvelle solution est basée sur la norme Qi, mais elle utilise un bloc de charge spécial pour atteindre des vitesses plus rapides.

C’est ce qui rend la dernière révélation de Xiaomi impressionnante. Elle utilise une nouvelle technologie de charge sans fil qui peut produire 40 watts de puissance. C’est déjà plus que les 30 W sans fil de son « Mi Charge Turbo » à l’intérieur du nouveau Xiaomi Mi 10 Pro.

Et, bien sûr, les résultats finaux sont également plus élevés.

Toujours la même problématique

Xiaomi présente un smartphone sans nom doté d’une batterie de 4 000 mAh. Avec sa charge sans fil de 40W, il est passé de zéro à 57 % en seulement 20 minutes. Au bout de 40 minutes, il était déjà plein et prêt à fonctionner. La plus grande préoccupation avec un système comme celui-ci serait évidemment la chaleur, ce qui pourrait finir par dégrader plus rapidement la batterie. Pour résoudre ce problème, le prototype de chargeur de Xiaomi a un refroidisseur d’air vertical pour empêcher les choses de trop chauffer.

Bien sûr, ceci n’est pas sans rappeler la charge super rapide de 100 W de Xiaomi, mais s’accompagne de la même question : « Quand ? ». Xiaomi elle-même a déjà admis qu’elle était loin d’être prête à l’installer dans les smartphones grand public, et il en sera très probablement de même pour cette innovation de recharge sans fil de 40 W.