Le lancement du Redmi Note 9 est confirmé pour le 12 mars

Xiaomi a annoncé que le nouveau smartphone de la gamme Redmi Note sera lancé en Inde le 12 mars. L’entreprise a commencé à envoyer des invitations aux médias pour le futur lancement.

L’invitation ne révèle toutefois pas le nom du smartphone qui sera lancé, mais il est prévu que l’entreprise lance le Redmi Note 9 lors de l’événement. En outre, il est également probable que le Redmi 9 soit lancé en même temps que le Redmi Note 9.

L’image de l’invitation montre une configuration de caméra disposée en carré, les performances étant l’autre point fort de l’appareil. Il est intéressant de noter que si la série de smartphones Redmi Note 8 a été annoncée en Chine avant leur arrivée en Inde dans les semaines suivantes, il semble que le Note 9 fera donc ses débuts mondiaux en Inde.

Le directeur général de Xiaomi India, Manu Kumar Jain, a également posté un tweet qui montre un smartphone avec une prise casque, un port USB-C et une grille de haut-parleur en bas. Le smartphone a une coque arrière brillante dans une nuance de bleu dégradé. Le tweet est accompagné du hashtag #ILoveRedmiNote qui suggère que Jain parle du Redmi Note 9. Xiaomi a également fait appel à l’acteur de Bollywood Ranveer Singh pour mettre en avant son prochain smartphone.

La série de smartphones Redmi Note 9 sera vendue en exclusivité sur Amazon India. Le site du géant du commerce en ligne a également commencé à teaser le prochain lancement en suggérant que la série Redmi Note 9 sera disponible sur Amazon après son lancement en Inde. Conformément à la référence sur Amazon, le Redmi Note 9 sera « Beast Design, Beast Processor, Beast Gaming et Beast Charging ».

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎

RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o

— Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020