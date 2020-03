Google va s’installer au Vietnam pour produire son Pixel 4a

Si tout s’était déroulé comme prévu, le nouveau Pixel 4a de Google devait être mis en vente le ou vers le 12 mai, le jour exact où la I/O 2020 devait commencer. Mais, il est possible que ce fût les plans du géant du Web avant l’arrivée du coronavirus.

En effet, la façon dont les choses se passent avec le coronavirus et l’annulation d’évènements comme le MWC, le GDC et la Facebook F8, Google a suivi la même direction avec son populaire événement I/O. Mais, il semble que Google fasse tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que son smartphone abordable sera mis en vente comme prévu.

Selon Nikkei Asian Review, Google devrait commencer la production du Pixel 4a « dès avril ». Et, Google cherche à déplacer la fabrication du Pixel 4a de la Chine au Vietnam dans l’espoir d’éviter de nouveaux retards, car l’épidémie de coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement. Comme on peut s’en douter, le Pixel 4a de Google apportera les meilleures fonctionnalités et capacités des caméras de la famille Pixel 4 à un prix inférieur. L’année dernière, le Pixel 3a a été dévoilé à l’occasion de la conférence I/O en mai, et a suscité beaucoup d’enthousiasme.

Toutefois, le lancement du Pixel 4a pourrait être retardé car la production pourrait ne pas pouvoir atteindre les mêmes niveaux qu’en Chine dans un proche avenir. Google cherche donc à accélérer le transfert de la production vers le Vietnam, où la situation semble encore sous contrôle.

Une personne proche du dossier a expliqué qu’en plus d’une perte financière, ce choix de migrer la production perturberait également la continuité de la chaîne d’approvisionnement. Google envisage même de retirer certains des équipements de production critiques de la Chine et de les expédier au Vietnam.

Une production au Vietnam pour le Pixel 5 ?

Un rapport suggère également que Google pourrait fabriquer le Pixel 5 au Vietnam également, qui devrait être dévoilé vers la fin de l’année 2020. Microsoft cherche à suivre le mouvement pour ses ordinateurs Surface, qui étaient jusqu’à présent fabriqués en Chine.

En outre, Google prépare les chaînes de production en Thaïlande pour les produits pour la maison connectée, tels que le Nest Mini. Le seul calendrier prévu est le premier semestre 2020.