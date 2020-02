Les Xiaomi Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro seront des monstres

Le Black Shark 3 doit être dévoilé le 3 mars en Chine, et la société a partagé de nombreux teasers dans la période précédant l’annonce officielle. Lei Jun, PDG de Xiaomi, a partagé une vidéo sur Weibo avec d’autres teasers qui révèlent certains aspects clés du futur smartphone de gaming de Black Shark, filiale de Xiaomi.

Il est intéressant de noter que la publication de Jun laisse entendre qu’il existe également une variante du Black Shark 3 Pro, ce qui pourrait signifier que nous verrons deux lancements de smartphone le 3 mars. Le Black Shark 3 standard serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4 720 mAh, tandis que le modèle « Pro » a une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Les deux variantes du Black Shark 3 supportent la charge rapide de 65 W qui, selon Jun, permettra de charger le téléphone de 0 % à 60 % en 15 minutes. La publication révèle également une conception à double cellule pour la batterie ainsi qu’un support pour la charge par un connecteur magnétique.

Dans l’image partagée sur la plateforme sociale, le temps de charge du Black Shark 3 est comparé à celui de IQOO 3, ce dernier atteignant la prouesse de charger une batterie de 2 220 mAh en 15 minutes à l’aide de la charge rapide de 55 W.

Le connecteur magnétique semble résoudre un problème assez courant des smartphones de gaming, dans la mesure où il permet de charger le smartphone tout en jouant simultanément. Reste à voir si cette solution de charge magnétique résout ce problème sans compromettre l’ergonomie.

Du lourd sous le capot

Le Black Shark 3 a également été repéré sur AnTuTu dans un benchmark avec un écran d’une résolution Quad HD+ (31 20 x 1 440 pixels) à une fréquence de 90 Hz, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, et est alimenté par le processeur haut de gamme de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 865 offrant un support pour la 5G. Il a obtenu 612 651 points sur AnTuTu, ce qui est le meilleur score obtenu par un smartphone.

Le Black Shark 3 s’avère être un smartphone haut de gamme, qui devrait reléguer la concurrence au second plan dans ce marché de niche.