La Xbox Series X pourra reprendre les jeux après un redémarrage

En début de semaine, Microsoft a révélé de nombreux détails sur la Xbox Series X. L’article publié sur le blog de Microsoft abordait de nombreux sujets, des détails sur le processeur et le GPU de la console aux nouvelles informations sur le SSD et ses capacités. Dans le prolongement de cette publication, Larry Hyrb, de Xbox, a publié un nouvel épisode de son podcast Major Nelson dans lequel il interroge Jason Ronald, directeur de la gestion des produits de Xbox.

Le podcast est disponible sur SoundCloud et dure environ 20 minutes. Pour l’essentiel, Hyrb et Ronald passent en revue les nouvelles qui ont été partagées lundi et en discutent de manière un peu plus approfondie. Tout au long de l’interview, nous apprenons de nouvelles informations intéressantes, en particulier concernant la fonctionnalité de « reprise rapide » de la Series X.

Cette fonctionnalité est déjà bien connue des utilisateurs de la Xbox One, car cette console leur permet de suspendre une partie et de reprendre ensuite là où ils s’étaient arrêtés sans avoir à recommencer le processus de démarrage.

Cependant, la Xbox Series X permettra aux utilisateurs de suspendre et de reprendre plusieurs jeux en même temps, et comme Larry Hyrb l’a expliqué pendant son podcast, la reprise rapide fonctionnera toujours même lorsque la console est entièrement redémarré.

Hyrb explique que lorsqu’il jouait à un jeu en laboratoire, la reprise rapide persistait même après le redémarrage de la console tout en appliquant une mise à jour du système.

Un son spatial

Ronald a également révélé à Hyrb que la Xbox Series X sera suffisamment puissante pour fournir un « son tracé par rayon », ce qui semble être un nom fantaisiste pour un son spatial. Dans l’ensemble, le podcast de Hyrb donne plus de contexte aux annonces faites par Microsoft lundi. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les fonctionnalités que la société a révélées, écouter cet épisode du podcast de Major Nelson est un bon moyen d’y parvenir.

La Xbox Series X n’a pas encore de date de sortie fixe, mais Microsoft vise les vacances 2020 pour la nouvelle console. Il y a encore beaucoup à apprendre à ce sujet, et nous pouvons nous attendre à ce que Microsoft diffuse de nouvelles informations jusqu’à l’E3, où la Xbox Series X sera probablement dévoilée. Je vous tiendrais au courant lorsque Microsoft vous donnera plus de détails, alors restez à l’écoute.