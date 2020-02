Le OPPO Find X2 aura un écran à contraste élevé de 10 bits

À l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, certains produits font l’objet de tant de fuites que leurs créateurs n’ont presque plus rien à dire lorsqu’ils sont officiellement annoncés. Certaines de ces entreprises essaient frénétiquement de garder de verrouiller la communication vers l’extérieur, mais OPPO fait tout le contraire. Plus qu’un simple teaser énigmatique, elle révèle, lentement et massivement, le smartphone et ses fonctionnalités dans l’espoir de toujours susciter l’enthousiasme du public.

OPPO, et plus particulièrement son vice-président Brian Shen, n’a pas vraiment caché les nombreuses caractéristiques du futur flagship de la société, le Find X2. Il a déjà confirmé avant tout qu’il utilise un nouveau capteur personnalisé qu’il a co-créé avec Sony et qu’il fonctionnera sur le dernier Snapdragon 865 offrant la 5G. Cependant, ces derniers jours OPPO a levé le voile sur l’écran, qui semble être un point clé du téléphone.

Sur Twitter, l’entreprise se vante de l’écran OLED 10 bits du Find X2. Selon OPPO, les autres smartphones actuels, qu’ils soient LCD ou OLED, utilisent la technologie 8 bits, ce qui signifie qu’il est capable d’afficher 256 nuances d’une seule couleur (et non 256 couleurs, pour être clair) tandis que son écran 10 bits est capable d’afficher 1 024 nuances.

Imagine the feeling of over a billion colors at your fingertips. #UncoverTheUltimate with #OPPOFindX2 coming soon. 📊 pic.twitter.com/bFIVlec7si — OPPO (@oppo) February 27, 2020

A device capable of displaying 1 billion colors is coming soon. 📊#OPPOFindX2 #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/27GPhX53Ad — OPPO (@oppo) February 27, 2020

En pratique, vous ne devriez pas voir les bandes de couleur dans les images monochromes.

Un écran si parfait ?

OPPO se vante également du rapport de contraste de 5 000 000:1 du smartphone qui, en théorie, devrait se traduire par des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et des couleurs plus nettes. Intentionnellement ou non, le tweet de OPPO confirme que le Find X2 aura une découpe dans le coin plutôt que la caméra rétractable (“pop up”) de son prédécesseur.

Testing a 5,000,000:1 contrast ratio for life-like vibrancy on a 120Hz screen. Coming soon on #OPPOFindX2. #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/Ozg79eVhsp — OPPO (@oppo) February 26, 2020

Ces teasers pourraient très bien faire saliver les fans, mais ces affirmations doivent encore être mises à l’épreuve. Heureusement, il ne faudra pas attendre trop longtemps car OPPO a prévu l’annonce du Find X2 le 6 mars – un smartphone qui était attendu au MWC 2020 avant que l’événement soit annulé.