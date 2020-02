LG lance le V60 ThinQ 5G, son nouveau vaisseau amiral

Lors de ce qui aurait été le Mobile World Congress 2020, LG a levé le voile sur son sixième téléphone de la série V, le V60 ThinQ 5G. Comme attendu, il est équipé du tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865, le modem X55 de Qualcomm, qui supporte les deux versions de la 5G, mmWave (bande passante plus élevée) et sub-6GHz (meilleure couverture). De plus, LG a apporté une nouvelle configuration à double caméra avec un capteur principal de 64 mégapixels, une batterie plus grande d’une capacité de 5 000 mAh et un accessoire à double écran amélioré.

Le V60 ThinQ est équipé d’un grand panneau OLED de 6,8 pouces d’une résolution full HD+, avec un ratio hauteur/largeur 20.5 : 9. L’encoche en forme de goutte d’eau apparue sur le V50S est présente sur le nouveau smartphone, et contient maintenant une caméra de 10 mégapixels. L’écran loge également un capteur d’empreintes digitales, et est doté d’une protection en verre Gorilla Glass 5 de Corning.

À l’arrière, on trouve un capteur ToF et une paire de caméras, composée d’un capteur 1/1,7 pouce de 64 mégapixels avec OIS et un capteur ultra-large de 13 mégapixels avec un champ de vision de 117 degrés. Le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos en 8K avec la prise en charge du mode HDR10+ en mode manuel.

Le Snapdragon 865 est couplé à une mémoire vive de 8 Go et à une capacité de stockage de 128 Go extensibles par le port micro SD. Le LG V60 ThinQ est étanche à la poussière et à l’eau (IP68), et conforme à la norme MIL-STD 810G.

Il fonctionne sous Android 10 avec la surcouche LG UX 9.0, et dispose d’une touche Google Assistant dédiée sur le côté gauche. Fidèle à ses racines, LG a une fois de plus apporté un DAC Quad 32 bits, des haut-parleurs stéréo et une configuration à 4 microphones. La puissante batterie d’une capacité de 5 000 mAh supporte la charge rapide Quick Charge 4+, ainsi que la charge sans fil. Le V60 prend également en charge la dernière norme de connectivité Wi-Fi 6.

Le « double écran »

LG a également mis à jour son accessoire à double écran qui dispose désormais d’un panneau OLED FHD+ de 6,8 pouces avec une charnière Freestop 360 qui peut être utilisée en mode ordinateur portable, stand et tente. Il y a également un nouveau panneau de notification de 2,1 pouces avec une fonctionnalité always on. Vous pouvez utiliser le double écran pour toutes sortes de choses. Un écran peut servir de clavier plus grand, il peut s’agir d’une manette de jeu ou vous pouvez même utiliser certaines applications sur les deux écrans ; en fait, LG a également annoncé que les applications Google bénéficient d’une prise en charge du double écran.

Le LG V60 sera disponible en bleu et en blanc et arrivera plus tard au printemps. Les prix doivent encore être précisés. Nous ne savons encore si le smartphone arrivera en France.