OPPO Watch : une fusion entre une Apple Watch 5 et Wear OS ?

Il n’y a peut-être pas une foule de personnes qui parcourent le Web pour trouver des informations sur la prochaine smartwatch de OPPO, la OPPO Watch, mais cela vaut peut-être la peine de commencer à s’y intéresser un peu plus. Une nouvelle version de la montre a fait l’objet d’une fuite, et bien que nous n’ayons pas de date de sortie ferme, de prix ou de liste de spécifications complète, il semble que nous ne soyons pas loin de son lancement.

La fuite montre une smartwatch qui a le même design carré que celui que les employés de OPPO ont teasé à plusieurs reprises (notamment le président du marketing mondial, Brian Shen), mais avec une étrange interface.

Certains ont spéculé qu’elle montre la smartwatch fonctionnant sous Wear OS, mais si c’est le cas, cela signifierait qu’elle utilise une surcouche, ce qui n’est pas impossible étant donné que Xiaomi a fait la même chose. Mais, la police d’écriture ressemble curieusement à celle d’Apple.

La rumeur veut que la montre se vante d’un capteur ECG, comme l’Apple Watch, mais il reste à voir si elle dispose des autorisations internationales nécessaires pour activer cette fonctionnalité sur le marché européen.

L’origine de cette fuite n’est pas claire — certains affirment que la source provient de la « Digital Chat Station » sur Weibo, tandis que d’autres prétendent qu’elle provient de Ben Geskin. En regardant l’image de plus près, on a vraiment l’impression qu’il s’agit d’une image en direct étant donné les poils sur le tapis et les reflets à l’écran — mais nous avons constaté que les utilisateurs de Photoshop s’efforcent davantage de créer un faux, ce qui ne confirme pas vraiment quoi que ce soit.

Here’s another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020