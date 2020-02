La démo en direct montre un Surface Duo avec quelques bugs

Microsoft prend un gros risque avec les Surface Neo et Surface Duo. Il a révélé ces appareils plus d’un an avant même que les SDK ne soient disponibles, et a donné à ces développeurs une longueur d’avance avant même que les appareils à double écran n’arrivent sur le marché.

Cependant, son pari le plus récent était de montrer sur scène des versions logicielles inachevées sur du matériel lui aussi inachevé. Sans surprise, le Surface Duo a refusé de coopérer, mais la magie de la technologie et du montage vidéo a finalement donné au public ce qu’il voulait : un aperçu de l’avenir.

Ce n’est pas le plus grand échec de l’histoire des démonstrations en direct, loin s’en faut. Bien sûr, il est toujours amusant de constater que la vidéo enregistrée n’a pas connu les problèmes que Kevin Gallo de Microsoft a connus sur scène. À son honneur, Microsoft fait précéder la vidéo d’une clause de non-responsabilité indiquant qu’elle a été mise à jour après l’événement.

La démo, dans les deux cas, montrait les gestes qui peuvent être utilisés pour interagir avec les écrans d’accueil, notamment en tirant le tiroir d’application du bas de l’un ou l’autre des écrans. La démo s’est ensuite arrêtée lorsque l’appareil s’est figé et est devenu insensible aux gestes. Le deuxième Surface Duo n’a pas réussi à faire mieux, en laissant Google Maps bloqué sur un écran.

Heureusement, la version « corrigée » de la démo a montré ce qui aurait dû être.

Microsoft has edited its footage of the Surface Duo demo fail and reshot it for a video posted after the event. It's a stealthy edit, but it does give us a first public demo of Android apps on the Duo. Details: https://t.co/oLjmalYuQ4 pic.twitter.com/anHZFUYv94

— Tom Warren (@tomwarren) February 13, 2020