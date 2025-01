Surface Duo 3 : Plus fin, plus robuste, plus innovant ?

Microsoft pourrait-il travailler en secret sur un retour de son smartphone pliable Surface Duo ? Une récente demande de brevet suggère que l’entreprise explore encore des idées pour des charnières, élément clé des appareils pliables. Cependant, le design décrit dans ce brevet s’écarte des approches traditionnelles, et pourrait marquer une nouvelle direction pour Microsoft. Contrairement à la plupart des smartphones pliables actuels qui utilisent une charnière en forme de « goutte d’eau » pour minimiser la pliure de l’écran flexible tout en augmentant sa durabilité, le brevet de Microsoft propose une conception différente. La charnière illustrée dans le brevet utilise plusieurs « sous-ensembles » qui glissent et se plient pour faciliter le mouvement de l’écran flexible. Cette approche représente un changement radical par rapport aux Surface Duo et Surface Duo 2, qui utilisaient deux écrans distincts reliés par une charnière centrale. Ici, le brevet évoque un système d’écran unique, analogue à celui des Galaxy Z Fold 6 de Samsung ou des OnePlus Open. Fait intéressant, les illustrations montrent une charnière adaptée à un appareil compact, rappelant davantage les Galaxy Z Flip 6 de Samsung ou les Motorola Razr 50/50 Ultra que les modèles plus grands. Un brevet polyvalent : téléphone ou ordinateur portable ? Bien que le brevet mentionne spécifiquement des « appareils de téléphone intelligent pliables », il fait également référence à des « dispositifs informatiques comprenant des premières et secondes parties reliées par une charnière ». Cela pourrait indiquer une utilisation pour des ordinateurs portables, secteur où la gamme Surface de Microsoft a connu un certain succès. Cependant, le document souligne deux défis majeurs des smartphones pliables : les problèmes de fiabilité et l’épaisseur des appareils, un frein pour les consommateurs qui privilégient des appareils plus fins. La charnière brevetée par Microsoft vise à résoudre ces deux problèmes, ce qui renforce l’hypothèse d’un usage pour des appareils plus petits, comme les smartphones. Une histoire de charnières chez Microsoft Ce n’est pas la première fois que Microsoft se penche sur des concepts innovants de charnières. En 2019, un brevet décrivait l’idée de remplir une charnière avec du liquide ou du gaz pour améliorer sa durabilité. En 2022, Microsoft explorait un mécanisme permettant de plier un écran à la fois vers l’intérieur et l’extérieur, une idée revisitée en 2023. Malgré cela, le Surface Duo 2, sorti en 2022, n’a pas connu le succès escompté, et Microsoft a cessé son support logiciel fin 2024. Si le brevet laisse entrevoir un potentiel retour de Microsoft sur le marché des smartphones pliables, rien n’est encore confirmé. L’approche semble s’orienter vers un appareil compact et plus fiable, mais pourrait également concerner d’autres types de dispositifs. Qu’il s’agisse d’un successeur au Surface Duo ou d’une innovation pour la gamme Surface, Microsoft semble décidée à relever les défis des appareils pliables et à s’attaquer aux points faibles identifiés dans le secteur. Avec des brevets déposés aussi spécifiques, il est clair que Microsoft continue de réfléchir à de nouvelles façons de révolutionner la conception des appareils connectés. Si cette charnière voit le jour, elle pourrait bien relancer l’intérêt pour les produits pliables de l’entreprise.