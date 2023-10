Microsoft dépose un brevet pour un smartphone pliable avec une charnière à 360 degrés

Deuxièmement, contrairement aux précédentes itérations du Surface Duo où les deux moitiés comprenaient des panneaux AMOLED individuels, Microsoft utilisera cette fois-ci un écran OLED flexible continu. Grâce à un mécanisme complexe de charnière à 360 degrés basé sur une came, l’appareil « éliminera la contrainte de traction » exercée. Pour rappel, il s’agit de la force de résistance qui ne permet pas de plier un smartphone pliable classique vers l’extérieur sans le casser. Mais avec cette implémentation, vous pouvez l’utiliser à la fois en mode tablette et en mode non-tablette en utilisant un seul écran flexible expansif.

