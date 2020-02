Le Xiaomi Mi 10 Pro vient de détrôner Huawei sur DxOMark

L’une des tragédies de l’absence de Huawei sur de nombreux marchés, en particulier après avoir perdu l’accès à Google Play Store, est l’absence de l’un des meilleurs photophone du marché, du moins selon le classement officiel de DxOMark. Même Apple et Samsung, et surtout Google, ont été dépassés par les derniers fleurons de la firme chinoise. Et pour autant, il est très difficile de mettre la main sur son dernier smartphone. Et, même si vous le pouvez, vous devez faire des concessions.

Mais, il y a peut-être moins de regret et d’envie de mettre la main sur le smartphone maintenant que Xiaomi a pris la première place sur cette liste avec son Mi 10 Pro mais, bien sûr, vous ne pouvez toujours pas obtenir le nouveau Xiaomi Mi 10 Pro en France.

Il suffit de voir le lancement un jour après celui du Galaxy S20 pour deviner qui est la cible de Xiaomi. Avec presque les mêmes spécifications et à la moitié du prix de celui en provenance de Corée, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro pourraient voler la vedette à Samsung, du moins dans les pays où le fabricant chinois vend ses smartphones.

Le Galaxy S20 n’a toujours pas fait l’objet d’un examen approfondi, de sorte que, pour l’instant du moins, le Mi 10 Pro bénéficie de la mention d’être le premier smartphone de l’année 2020 à truster la première place du classement de DxOMark.

Le site fait l’éloge de la meilleure gamme dynamique du smartphone par rapport au précédent numéro un, et surtout de la quantité de détails qu’il est capable d’obtenir dans des situations de forte et de faible luminosité. Le Mi 10 Pro partage le même capteur de 108 mégapixels que le Xiaomi Mi CC9 Pro mais le Snapdragon 865 est crédité de la nette amélioration du rendement. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas du même capteur de 108 mégapixels que celui du Galaxy S20 Ultra.

En vidéo il excelle aussi

Le Mi 10 Pro bat également le record de DxOMark en matière d’enregistrement vidéo. Il est particulièrement remarquable dans sa stabilisation, ce qui lui vaut de rester en tête de liste. De même, l’autofocus est rapide et précis, mais il y a toujours des erreurs par rapport à la prise de photos.

Dans l’ensemble, le Xiaomi Mi 10 Pro semble prêt à être le photophone de ce début de l’année 2020, au moins jusqu’à ce que les critiques du Galaxy S20 Ultra commencent à affluer et que le Huawei P40 soit commercialisé. À environ 660 euros ou plus, le smartphone pourrait bien attirer les indécis à la recherche d’un très bon photophone.