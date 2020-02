Sony pourrait avoir un casque PlayStation VR pour la future PS5

La PlayStation 5 de Sony sortira dans le courant de l’année, et avec sa sortie se pose la question de savoir ce qui va suivre pour le PlayStation VR. Sony a lancé le casque VR de cette génération comme une extension de la PlayStation 4, et le casque semble avoir connu un certain succès auprès des joueurs qui ne veulent pas se lancer dans la réalité virtuelle sur PC.

Bien que Sony ait déclaré par le passé que la PlayStation 5 prendrait en charge le matériel actuel de la PlayStation VR, nous avons également entendu des rapports qui affirment que Sony va fabriquer un nouveau casque VR pour la PlayStation 5. Nous avons entendu des choses analogues dans un nouveau rapport de Bloomberg, qui couvre principalement les difficultés de Sony à fixer le prix des pièces pour la prochaine console.

« Séparément, Sony prévoit de sortir une nouvelle version du casque de réalité virtuelle PlayStation VR, provisoirement prévue après la mise en vente de la PlayStation 5 », rapporte Bloomberg, citant des sources anonymes qui connaissent bien les projets de la société. C’est tout ce que nous avons tiré du rapport de Bloomberg, donc si Sony fabrique un nouveau casque PSVR, elle est assez douée pour garder le tout assez secret.

En fin de compte, il n’est pas si choquant d’apprendre que Sony prépare un nouveau casque PSVR pour la PS5. L’itération actuelle du PSVR a été un succès surprenant pour Sony, et dans cette optique, il est logique que Sony envisage au moins un casque VR pour sa prochaine console.

Une annonce après la PS5

Après tout, la PS5 pourrait potentiellement permettre une meilleure expérience de réalité virtuelle, étant donné son matériel plus puissant.

Comme le rapport de Bloomberg indique que Sony pourrait sortir ce nouveau PSVR quelque temps après le lancement de la PS5, il pourrait s’écouler un certain temps avant d’avoir la confirmation de son existence. Il faudra être patient.