Votre boîte de réception Gmail pourrait bientôt avoir un aspect très différent

En avril dernier, Google a abandonné Inbox avec la promesse que les options les plus appréciées pourraient être migrées vers Gmail. À peu près 12 mois plus tard, tout n’est toujours pas arrivé dans la populaire application de messagerie, bien que la dernière version pourrait apporter une fonctionnalité supplémentaire.

Une nouvelle fonctionnalité de Gmail qui marque et regroupe automatiquement vos e-mails en fonction de leur contenu pourrait faciliter la navigation dans votre boîte de réception. 9to5Google a étudié les fichiers d’installation de l’application Android de Gmail et ont découvert des références à un nouvel outil qui permet d’appliquer des libellés et de regrouper des messages sans que vous ayez à créer au préalable des filtres spéciaux.

Les libellés de Gmail sont un outil pratique pour trier vos messages, et présentent de nombreux avantages par rapport au système plus traditionnel des dossiers pour l’organisation des e-mails. Il n’est pas nécessaire de déplacer un message hors de votre boîte de réception principale pour appliquer un libellé. En effet, vous pouvez appliquer plusieurs libellés à un message et vous pouvez créer des filtres personnalisés pour que certains messages soient automatiquement identifiés par un libellé.

Cependant, la création de ces filtres peut prendre du temps et il est parfois difficile de savoir quelle est la meilleure façon d’identifier les messages que vous voulez identifier.

En fouillant dans l’APK Gmail sur Android, 9to5Google a découvert des preuves de libellés qui seraient appliquées automatiquement pour les « achats » et les « voyages ».

Parfait pour les accrocs du shopping et aux grands voyageurs

Ces messages seraient regroupés, offrant ainsi un moyen pratique de retrouver tous vos reçus, avis d’expédition, factures et billets de voyage sans aucune configuration fastidieuse. L’APK contient des icônes soignées pour les voyages et les achats afin de vous aider à les identifier d’un seul coup d’œil.

De telles indications sont souvent une bonne indication des futures fonctionnalités, et bien que cette identification automatique n’est pas sûre d’apparaître dans une future mise à jour, elle semble être un ajout judicieux qui pourrait rendre la vie beaucoup plus facile aux accrocs du shopping et aux grands voyageurs.