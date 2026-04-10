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Enfin ! Gmail déploie le chiffrement de bout en bout sur mobile

Enfin ! Gmail déploie le chiffrement de bout en bout sur mobile

Google étend enfin le chiffrement de bout en bout de Gmail aux apps Android et iOS. Plus précisément, Google déploie sur mobile son système de client-side encryption (CSE), qu’il présente comme de l’E2EE pour Gmail : les messages sont chiffrés côté client avant d’arriver dans l’infrastructure Google.

Cette extension mobile a été annoncée le 9 avril 2026, quelques jours après une simplification du même système sur desktop.

Ce que ça change concrètement pour Gmail

Dans l’app Gmail mobile, l’envoi d’un message chiffré passe par l’icône cadenas, puis l’option « additional encryption ». Si l’expéditeur et le destinataire utilisent tous deux Gmail avec la fonction activée, le message apparaît comme un fil email classique dans l’application. Si le destinataire n’utilise pas le client Gmail compatible, Google l’envoie vers une page web sécurisée pour lire et répondre au message.

Le point le plus important est la disponibilité. Cette fonction n’est pas ouverte au grand public. Elle est réservée aux organisations Google Workspace éligibles, en particulier celles avec Enterprise Plus et l’add-on Assured Controls ou Assured Controls Plus. Elle doit aussi être activée par un administrateur pour Android et iOS.

Google présente cette approche comme une réponse à deux problèmes historiques de l’email chiffré : la complexité de S/MIME et la gestion des certificats utilisateur. Avec Gmail CSE, l’entreprise explique que les utilisateurs n’ont plus à échanger ni configurer eux-mêmes des certificats pour commencer, ce qui réduit fortement la friction pour les équipes IT comme pour les employés.

Pourquoi ça compte vraiment

L’intérêt n’est pas seulement technique. Google relie explicitement cette fonction aux exigences de souveraineté, de compliance et de protection des données sensibles en entreprise. En pratique, cela renforce la confidentialité des emails et des pièces jointes les plus critiques, tout en aidant certaines organisations à mieux répondre à leurs obligations réglementaires.

Cette mise à jour est importante, mais elle reste très ciblée. Oui, Gmail chiffré arrive enfin sur mobile. Non, ce n’est pas encore une fonction universelle pour tous les utilisateurs Gmail.

Pour l’instant, c’est surtout une avancée pour les grandes organisations déjà engagées dans l’écosystème sécurité avancée de Google Workspace.