Windows 12 Lite basé sur Linux promet d'être trois fois plus rapide

Ces dernières années, Microsoft a adopté Linux et les applications open source. La société a acquis GitHub, a transformé son application Calculette en un projet open source, a ajouté un terminal Linux optionnel à Windows 10 et a même développé son propre noyau Linux. Mais vous savez ce que l’entreprise ne va probablement pas faire ? Publier un nouveau système d’exploitation appelé Windows 12 Lite qui est basé sur Linux.

Mais si Windows 10 n’est pas forcément votre tasse de thé, vous aimerez peut-être Windows 12 Lite, un système d’exploitation qui promet à peu près ce que Microsoft ne parvient pas à fournir, notamment des mises à jour sans faille.

Un Redditor dit être tombé sur des CD de Windows 12 Lite lors d’une foire informatique locale et avoir pris une photo de la publicité qui accompagne le système d’exploitation. « Pas de mise à jour quand vous voulez travailler. Pas de mises à jour qui échouent et qui vous obligent à acheter plus de Windows 10“, peut-on lire dans l’annonce. « Aucun virus ou ransomwares, Window 12 est à l’abri de ces désagréments ».

Alors qu’à première vue, cela pourrait faire croire à certains que Microsoft a déployés une nouvelle version de Windows, il s’agit en fait d’un système d’exploitation légèrement modifié de Linux Lite basé sur Ubuntu avec un environnement de bureau xfce, et accompagné d’un thème Windows 10.

Le site officiel de Windows 12 Lite semble suggérer qu’il est basé sur Linux Lite mais personnalisé avec un fond d’écran Windows 10 et comportant un pack d’icônes flats.

Bientôt fermé ?

La description de Windows 12 publiée sur ce site officiel, qui semble tout droit sortie des années 90, est pour le moins amusante : « Tous les problèmes du pauvre système d’exploitation sont résolus avec Windows 12 Lite 4.8, un système d’exploitation vraiment génial. Ce bureau est de loin supérieur en tous points à Windows 10. Ce n’est pas Microsoft, c’est maintenant Windows 12 Lite. Il peut également remplacer Windows 10 : vous pouvez démarrer en dual boot avec Windows 10 et vous aurez un bien meilleur système d’exploitation ; c’est l’un des plus rapides et des meilleurs au monde », peut-on lire sur le site.

La galerie de photos sur la page est en grande partie la même capture d’écran avec un arrière-plan de bureau différent et, à première vue, il semble bien qu’il s’agisse d’un thème de Windows 10 avec des icônes flats. Pas sûr que Microsoft apprécie, et vu le nom de ce système d’exploitation Linux, je suis presque sûr qu’il ne restera pas longtemps disponible.

Bien que Windows 12 Lite ne remplace pas Windows 10, il soulève des points intéressants sur la façon dont Linux pourrait être une bonne alternative pour les personnes qui en ont marre de la mauvaise gestion de Windows 10 par Microsoft.