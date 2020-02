Le OnePlus 8 se vanterait du Snapdragon 865 et de 8 Go de RAM

Les smartphones de OnePlus étaient autrefois décrits comme des « flagship killers », offrant davantage de puissance qu’un traditionnel vaisseau amiral à un prix inférieur. Mais, les prix ont augmenté ces dernières années et, sur la base d’un nouveau benchmark, un ou plusieurs des modèles OnePlus 8 pourraient moins performants que nous le pensions.

GSMArena a repéré un benchmark sur Geekbench pour un smartphone portant le numéro de modèle IN2025, qui mentionne le processeur haut de gamme Snapdragon 865 de Qualcomm, mais qui n’indique que 8 Go de RAM.

Aujourd’hui, 8 Go de RAM, ce n’est pas si mal, mais c’est le minimum que nous attendons de la part de nos concurrents en 2020. Ce n’est pas mieux que le OnePlus 7T ou la version d’entrée de gamme du Galaxy S20, mais très loin du Galaxy S20 Ultra qui dispose d’une capacité de mémoire vive de 16 Go.

Bien sûr, le OnePlus 8 ne coûtera pas autant que le S20 Ultra, mais il est un peu décevant de ne pas voir de hausse par rapport à son prédécesseur (bien qu’il puisse y avoir des configurations avec davantage de RAM).

La situation pourrait être encore pire, car il est possible que ce soit le OnePlus 8 Pro. Le nom n’est pas mentionné, mais les smartphones de OnePlus portant les numéros de modèle IN201x et IN202x sont apparus dans une base de données du Bureau of Indian Standards (BIS), comme l’a repéré Nashville Chatter.

Le site a supposé que les chiffres supérieurs — ceux dont le nom comporte 202 — étaient des versions du OnePlus 8 Pro, tandis que les numéros inférieurs étaient le OnePlus 8 standard. Cette théorie a été confirmée par une précédente étude comparative montrant qu’un smartphone portant le numéro de modèle IN2023 avait une mémoire vive de 12 Go. Mais aujourd’hui, nous avons un numéro 202 avec seulement 8 Go.

Une petite déception à prévoir ?

Il est donc possible que le OnePlus 8 Pro soit disponible en configurations de 8 et 12 Go, comme le OnePlus 7T Pro, et que le OnePlus 8 ne soit disponible qu’avec 8 Go de RAM, comme le OnePlus 7T. Bien qu’on peut s’attendre à des performances très solides dans cette situation, il serait décevant de ne pas voir davantage d’amélioration, surtout face à des flagships comme la gamme Galaxy S20 et le Xiaomi Mi 10 — où même le modèle de base, non Pro, dispose de jusqu’à 12 Go de RAM, et d’un prix potentiellement inférieur à celui du OnePlus 8.

Bien sûr, il est également possible que ce modèle de référence soit le OnePlus 8 Lite, ou quelque chose d’autre. La gamme de smartphones OnePlus 8 devrait être annoncée en mai ou aux alentours de cette date.