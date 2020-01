Le lancement du Xiaomi Mi 10 est confirmé pour le premier trimestre 2020

Les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro devraient être lancés le 11 février. C’est le même jour que Samsung lancera les derniers smartphones phares de sa gamme Galaxy S20. Il est donc désormais confirmé que le Mi 10 sera lancé au premier trimestre 2020. La deuxième semaine de février sera passionnante, car les deux se battront pour notre attention.

Lei Jun, fondateur, président et directeur général de Xiaomi, a confirmé que son smartphone Xiaomi Mi 10, équipé du dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, sera lancé au cours du premier trimestre de cette année.

Récemment, il a été signalé que le Xiaomi Mi 10 va offrir un support à la technologie de charge rapide de 48 W, alors que le Mi 10 Pro va se vanter d’une charge rapide de 65 W. Le Mi 10 aura une capacité d’une batterie d’environ 4 800 mAh, tandis que le Mi 10 Pro aura une batterie d’une capacité de 4 500 mAh.

En outre, le Xiaomi Mi 10 sera équipé d’un bloc de caméra avec un capteur photo principal de 108 mégapixels, un capteur secondaire de 48 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels et un quatrième capteur de 8 mégapixels. Bien que nous puissions supposer que Xiaomi inclura un téléobjectif et un capteur photo ultra-large dans son bloc de caméra, nous ne savons pas encore quelle distance focale sera couplée avec quel capteur.

Un lancement au MWC 2020 pour l’Europe ?

Le Xiaomi Mi 10 serait doté d’un écran AMOLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone sera donc alimenté par le processeur octa-core Snapdragon 865 cadencé à 2,84 GHz, de 12 Go de RAM et de 256 et 512 Go de stockage. Pour la caméra frontale, il y aura une combinaison de capteurs de 32 et 8 mégapixels. Il y aura également un capteur de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales sous l’écran.

Malgré un lancement le 11 février presque confirmé, il s’agira peut-être d’une annonce spécifique à la Chine. Cela dit, avec le coup d’envoi du Mobile World Congress 2020 fin février, on peut espérer qu’une annonce mondiale approche à grands pas. D’ailleurs, un événement de Xiaomi est prévu le dimanche 23 février au matin. Nous découvrirons peut-être le smartphone en Europe à cette date.