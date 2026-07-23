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X lance une toute nouvelle application Android après un an de développement

X lance une toute nouvelle application Android après un an de développement

Après des années de critiques sur les performances de son application Android, X (anciennement Twitter) change de cap. La plateforme d’Elon Musk déploie une version entièrement reconstruite de son application mobile, fruit de près d’un an de développement. Plutôt qu’une simple mise à jour, il s’agit d’une réécriture complète du logiciel, destinée à améliorer les performances et à préparer les futures évolutions du réseau social.

Les utilisateurs Android peuvent y accéder dès maintenant en installant la dernière mise à jour disponible sur le Google Play Store.

Une réécriture complète de l’application

Selon X, l’objectif n’était plus de corriger progressivement les limites de l’ancienne application, mais de repartir d’une base entièrement nouvelle. Nikita Bier, responsable produit de X, décrit ce projet comme l’un des plus importants chantiers d’ingénierie de l’histoire de la plateforme.

Au lieu d’améliorer un code devenu difficile à maintenir, les équipes ont choisi de reconstruire l’application de zéro afin de disposer d’une architecture plus moderne et plus évolutive.

Des performances enfin au niveau ?

Cette nouvelle version promet plusieurs améliorations majeures :

des temps de chargement plus rapides

un défilement plus fluide

des notifications plus fiables

une meilleure stabilité générale

Ces optimisations répondent à des critiques récurrentes des utilisateurs Android.

Pendant plusieurs années, l’application Android de X a souffert d’une réputation inférieure à celle de son équivalent sur iPhone. Certaines versions présentaient même des dysfonctionnements particulièrement gênants, comme l’impossibilité d’ouvrir correctement des publications via des liens externes.

En reconstruisant entièrement l’application, X espère offrir une expérience plus homogène entre Android et iOS.

Une base pensée pour accélérer les nouveautés

Au-delà des performances, cette nouvelle architecture doit également permettre aux équipes de développement de déployer plus rapidement les prochaines fonctionnalités. Cette évolution s’inscrit dans la transformation plus large voulue par Elon Musk, qui souhaite faire de X une « application universelle » regroupant de nombreux services.

Parmi les fonctionnalités déjà annoncées ou en préparation figurent notamment :

une messagerie privée enrichie ;

les paiements intégrés ;

des outils avancés de création vidéo ;

de nouveaux services destinés aux créateurs de contenu.

La réécriture de l’application constitue ainsi une étape technique indispensable pour accompagner cette stratégie.

Tout n’est pas encore finalisé

Malgré cette importante mise à jour, certaines fonctionnalités restent absentes ou incomplètes. X reconnaît notamment que les performances sur les smartphones Android les plus anciens doivent encore être optimisées, et Spaces, le service de salons audio en direct, n’est pas encore pris en charge dans cette nouvelle version.

L’entreprise prévoit également l’arrivée prochaine de plusieurs nouveautés : un nouvel éditeur vidéo, les réactions vidéo, les Cashtags, destinés aux contenus financiers ou encore des timelines personnalisées.

Aucune date de déploiement n’a toutefois été communiquée.

Android devient un pilier de l’écosystème X

Cette nouvelle application s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la présence de X sur Android. En juin dernier, la plateforme a déjà lancé XChat, son nouveau service de messagerie, avec plusieurs fonctionnalités avancées comme le chiffrement des conversations, les appels, le partage de fichiers et les messages éphémères.

En modernisant enfin son application principale, X tente de combler un retard longtemps reproché par sa communauté Android. Si cette mise à jour n’introduit pas de révolution visible, elle pourrait néanmoins constituer une avancée importante en améliorant les fondamentaux de l’expérience utilisateur. À l’heure où la plateforme ambitionne de devenir un véritable écosystème de services, disposer d’une application plus rapide, plus stable et plus évolutive apparaît comme une étape incontournable.