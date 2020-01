CES 2020 : Dell dévoile des prototypes de PC pliables et à double écran (Ori et Duet)

Le CES 2020 est clairement l’année des dispositifs pliables, Dell apportant deux concepts de périphériques pliables qui, selon elle, préfigurent l’avenir des ordinateurs portables et des tablettes. Le Dell Concept Duet et le Dell Concept Ori ne sont pas, il faut le noter d’emblée, destinés à être produits sous leur forme actuelle. Ils représentent plutôt la vision de Dell sur ce à quoi pourrait ressembler un appareil à double écran ou à écran pliable dans un avenir pas si lointain.

En effet, si Dell n’est pas encore prête à pleinement s’engager à produire en masse des PC à double écran ou pliables, les prototypes fonctionnels qu’elle présente au CES représentent l’avenir du marché si ces derniers reçoivent une bonne critique.

Dell Concept Duet

Le Concept Duet est le plus grand des deux dispositifs, et sans doute le plus courant. Le Concept Duet utilise une paire d’écrans — chacun mesurant 13,4 pouces — l’un où vous vous attendez à trouver l’écran d’un ordinateur portable, et l’autre remplaçant le clavier physique et le trackpad.

Une charnière à 360 degrés permet à l’ordinateur portable conceptuel de s’articuler dans différentes positions, passant ainsi d’un ordinateur portable traditionnel à une tablette, en passant par un mode chevalet. Les deux écrans sont conçus pour fonctionner à la fois avec une saisie au doigt et au stylet numérique. Vous pouvez également appeler un clavier virtuel et taper sur l’écran tactile inférieur.

Il faudra attendre de voir à quel point ce sera confortable. Si vous préférez avoir des boutons physiques, il y aura un accessoire amovible qui s’adapte sur une partie de l’écran inférieur. Dell est également assez confiante que les autres charmes du Concept Duet l’emporteront sur toute frustration ergonomique. Pour commencer, il y a la possibilité de faire des tâches multiples d’une manière qui auraient pu traditionnellement nécessiter un écran de bureau séparé. Dell suggère que vous pourriez avoir un ensemble différent d’images, de documents ou d’autres contenus qui s’affichent sur chaque moitié du périphérique.

Vous pouvez aussi faire de la vidéoconférence avec un écran et prendre des notes manuscrites sur l’autre, ou simplement garder un œil sur Twitter sur un écran tout en faisant semblant de travailler sur l’autre. Le reste du matériel est assez fade — encore une fois, ce ne sont pas des appareils destinés à être vendus — bien que le boîtier est usiné, les angles nets et les trous de haut-parleur percés leur donnent un charme esthétique qui lui est propre. Deux ports USB-C sont coincés par les charnières.

Dell Concept Ori

Le Concept Ori — abréviation de « origami » — fait écho au ThinkPad X1 Fold de Lenovo, également dévoilé en ce début de semaine. Cependant, la tablette à écran pliable de Dell n’entrera pas en production comme vous le voyez ici, contrairement à celle de Lenovo.

C’est quand même un signe que les écrans pliables des gadgets plus grands que les smartphones vont probablement perdurer. Le Concept Ori a un écran tactile de 13 pouces qui peut être plié en deux. De cette façon, l’appareil est plus petit dans votre sac, mais s’ouvre en une tablette réellement utilisable.

Vous pouvez aussi la faire pivoter et utiliser la moitié de l’appareil pour un clavier à l’écran, tandis que l’autre moitié sert d’écran plus petit. Dell dispose également d’un stylo numérique qui fonctionne avec les Concept Ori, et il n’est pas difficile d’imaginer que les preneurs de notes fréquents soient pris par le facteur forme.

Pour l’instant, seulement des concepts

Dell tient à souligner que ce qu’elle montre au CES 2020 n’est que les dernières nouveautés de ses laboratoires. Il y a beaucoup de pièces mobiles à aligner avant qu’une telle chose ne soit adaptée à la production de masse. Et, les logiciels ne seront pas les moindres de ces éléments : Windows 10X semble être le choix évident, mais pour l’instant Microsoft ne le distribue pas vraiment. Le système d’exploitation qui fonctionne actuellement sur les deux concepts est une adaptation de Dell, pour gérer les conceptions assez inhabituelles.

Cependant, Dell n’est pas le seul à penser à des facteurs de forme comme ceux-ci, et elle ne peut pas vraiment se permettre de les garder comme concepts trop longtemps. Lenovo prévoit de vendre le ThinkPad X1 Fold dans le courant de l’année, et la Surface Neo de Microsoft — qui ressemble beaucoup au Concept Duet — a également eu le feu vert pour la production. Attendre l’arrivée de Windows 10X pourrait donner l’impression que Dell suit la foule.