CES 2020 : le ThinkPad X1 Fold de Lenovo est un PC doté d’un écran OLED pliable

Avez-vous déjà regardé votre ordinateur portable et souhaité qu’il prenne moins de place dans votre sac ? Lenovo espère avoir une réponse à vos souhaits avec le ThinkPad X1 Fold, le premier ordinateur pliable au monde. Mieux encore, il arrive plus tôt que vous ne le pensez.

Si l’appareil vous semble familier, c’est parce que Lenovo l’a présenté en mai 2019 comme un prototype. Le design général est pratiquement inchangé. On retrouve les deux ports USB-C et le folio de couverture en cuir à l’extérieur. Et, voici les deux éléments phares présentés au salon : l’écran OLED de 13,3 pouces d’une résolution 2K, et le mécanisme de pliage.

Le design permet une variété de cas d’utilisation. Vous pouvez déplier complètement le ThinkPad X1 Fold et l’utiliser comme une tablette. Vous pouvez faire tenir l’appareil avec la béquille intégrée et taper à l’aide du mini-clavier, qui est inclus avec l’appareil. Vous pouvez même tourner le ThinkPad X1 Fold sur le côté et l’utiliser comme un ordinateur portable traditionnel, même s’il est assez petit.

L’appareil n’a qu’un seul écran, mais le logiciel le divise en deux parties. Vous pouvez avoir des vidéos ou une présentation sur la section « supérieure », tandis que vous pouvez prendre des notes avec le clavier virtuel ou le stylet Active Pen inclus sur la section « inférieure ». Vous pouvez également attacher le mini-clavier à la section inférieure, et transformer le ThinkPad X1 Fold en un netbook. Si vous laissez le clavier à l’intérieur de l’appareil, ce dernier va se recharger à l’aide d’une connectivité sans fil.

Le côté droit du ThinkPad X1 Fold sert de section inférieure lorsque vous utilisez l’appareil dans un format de type ordinateur portable. C’est là que se trouve la batterie de l’appareil, qui maintient le poids de l’appareil et l’empêche de basculer.

Un prix assez élevé

À part la conception, l’autre grande question concernant le ThinkPad X1 Fold était les spécifications. Lenovo n’avait pas de réponses quand elle a présenté le prototype, et a rempli les blancs aujourd’hui. Le ThinkPad X1 Fold est doté d’un processeur Intel non divulgué jumelé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Vous pouvez équiper l’appareil d’un SSD de 1 To maximum, tandis que la batterie de 50 Wh devrait permettre une autonomie maximale de 11 heures d’utilisation. Enfin, les connectivités LTE et 5G en option seront agréables pour ceux qui sont toujours loin du Wi-Fi.

Bien que le ThinkPad X1 Fold est livré avec Windows 10 Pro à son lancement, il est prévu de disposer de Windows 10X après la sortie par Microsoft de son nouveau système d’exploitation optimisé pour les appareils à double écran et pliables plus tard cette année.

Le ThinkPad X1 Fold arrive avec Windows 10 Pro, et sera lancé au milieu de l’année 2020 pour la somme assez élevée de 2 499 dollars. La version Windows 10X sera lancée « à une date ultérieure ».