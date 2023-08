Les livraisons mondiales de PC diminuent de 15% en glissement annuel, augmentent de 8% en glissement trimestriel

Cependant, la demande finale semble plus forte que les livraisons OEM, ce qui indique une accélération de la demande de réapprovisionnement. La dynamique anticipée de la rentrée scolaire, associée aux potentiels lancements d’ordinateurs portables dotés d’IA et d’une architecture Arm, devrait renforcer les chiffres de vente. Dans l’ensemble, le marché se dirige progressivement vers une nouvelle normalité post-COVID-19 .

HP a atteint une part de marché de 22 %, la plus élevée depuis le deuxième trimestre 2021. La résistance de ses livraisons résulte d’une correction précoce des stocks et d’une augmentation des commandes de Chromebook.

Lenovo a conservé sa position de leader en termes de livraisons au cours du deuxième trimestre , bien que l’entreprise ait connu une baisse de 18 % en glissement annuel en raison de la faiblesse de la demande sur certains marchés. La croissance séquentielle à deux chiffres indique une normalisation de la demande et des niveaux de stocks plus sains.