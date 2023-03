Dell annonce le Latitude 9440, la série 7000 et le Precision 5680

Dell a dévoilé de nouveaux produits commerciaux destinés aux services informatiques et aux utilisateurs finaux avec un focus sur le télétravail, et plus généralement le mode du travail hybride dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Les portefeuilles Latitude et Precision sont équipés de processeurs Intel Core de 13e génération et de Dell Optimizer, qui permet de personnaliser les paramètres.

Dell Latitude 9440

Le nouvel ordinateur portable Latitude 9440 de Dell est conçu pour une frappe confortable tout au long de la journée et dispose d’une technologie de clavier rétroéclairé mini-LED qui réduit la consommation d’énergie jusqu’à 75 % et augmente l’autonomie de la batterie de 3 heures. Les touches plus larges, sans espace (également nommé « zero-lattice »), avec un angle et une courbure accrus, permettent une séparation tactile aisée.

Il est également doté d’un écran de 14 pouces dans un châssis de 13 pouces avec un écran InfinityEdge QHD+. Le premier pavé tactile de collaboration haptique au monde avec retour haptique personnalisable est intégré à l’ordinateur portable, qui permet l’activation et la désactivation du microphone, de la caméra, du partage d’écran et du chat du bout des doigts grâce au pavé tactile. Cela rend les conférences et les appels vidéo plus accessibles. Les fonctions de zoom sont accessibles du bout des doigts lors d’appels sur Zoom, et la fonctionnalité pour Microsoft Teams sera disponible dans le courant de l’année.

Spécifications du produit

Nouvelle série Dell Latitude 7000

Les nouveaux ordinateurs portables Dell Latitude 7340/7440 Ultralight sont les plus petits et les plus légers ordinateurs portables commerciaux haut de gamme de 14 pouces et 13,3 pouces, pesant moins d’un kilogramme (13 pouces) et un peu plus d’un kilogramme (14 pouces). Ils sont fabriqués en magnésium sur l’ensemble du châssis, ce qui leur confère une touche durable et élégante.

Les ordinateurs portables sont désormais disponibles dans une nouvelle couleur « river » et disposent d’une caméra de 5 mégapixels et de la 5G pour une meilleure collaboration. La série Latitude 7000 comporte également des options en aluminium disponibles en 13 et 14 pouces, ainsi qu’une nouvelle option de 16 pouces avec un pavé tactile élargi et des haut-parleurs de haute qualité en haut et en bas. Les employés peuvent choisir entre des caméras 5 mégapixels IR, full HD IR ou full HD pour une meilleure vidéoconférence.

Spécifications du Dell 7340/7400 Ultralight

Dell Precision 5680

La Precision 5680 de Dell est la plus petite station de travail de 16 pouces au monde, offrant puissance et expériences immersives aux créateurs et ingénieurs. L’ordinateur portable est équipé d’un impressionnant processeur Intel Core i9 (45W) et jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 avec le GPU NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop. L’écran InfinityEdge 16:10 sur trois côtés, le trackpad haptique, les quatre haut-parleurs audio de qualité A et l’écran UHD+ PremierColor offrent une excellente expérience à l’utilisateur.

La technologie du ventilateur à double sortie opposée maintient le système au frais, tandis que le port HDMI, l’emplacement pour carte SD pleine taille et le lecteur de carte à puce en option fournissent des outils fiables et sécurisés aux créateurs et aux ingénieurs. Dell a également mis à jour sa gamme Precision élargie avec des certifications ISV, offrant performance, vitesse et fiabilité pour tous les types de flux de travail.

Spécifications du produit

La conception durable de Dell

Dell affirme que ses modèles Latitude 9440 et Precision 5680 sont respectivement les premiers PC et stations de travail mobiles conçus avec de l’aluminium recyclé à faible teneur en carbone. Le clavier du 9440 est fabriqué à partir de 75 % de plastique recyclé et comporte des composants en plastique renouvelable dérivés de déchets agricoles et alimentaires.

En outre, du cuivre recyclé est désormais utilisé dans les adaptateurs d’alimentation des modèles 9440, 5680 et de la série Precision 3000. Dell continue de livrer l’ensemble de ses gammes Latitude et Precision dans des emballages 100 % recyclés ou renouvelables.

Prix et disponibilité

Les ordinateurs portables nouvellement annoncés sont disponibles à l’achat dans les magasins Dell et chez les revendeurs partenaires :