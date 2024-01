CES 2024 : Dell présente sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables XPS et moniteurs UltraSharp

Le CES 2024 bat son plein, et Dell vient de dévoiler trois nouveaux ordinateurs portables XPS rafraîchis, notamment les XPS 13, XPS 14 et XPS 16.

Outre les nouveaux ordinateurs portables Windows 11 alimentés par l’IA, la société a également dévoilé deux nouveaux moniteurs, le Dell UltraSharp 34 et l’énorme écran UltraSharp 40 pouces avec une résolution 5K.

Gamme Dell XPS

Dell a rafraîchi sa gamme d’ordinateurs portables XPS avec trois nouveaux appareils. L’entreprise a remplacé le XPS 13 Plus par le nouveau XPS 13. Il y a deux nouvelles tailles d’écran, le XPS 14 et le XPS 16, créant un nouveau trio d’ordinateurs portables pour 2024.

Les nouveaux modèles XPS 2024 se caractérisent par une approche minimaliste en matière de design. Les appareils sont fabriqués en aluminium usiné CNC et en verre Gorilla Glass 3. Les machines sont disponibles en deux coloris : Graphite et Platine. Toutefois, l’esthétique et les caractéristiques restent les mêmes, avec un pavé tactile en verre avec retour haptique, de grands claviers rétroéclairés et de grands écrans bord à bord.

Tous les nouveaux ordinateurs portables XPS sont dotés d’options tactiles OLED InfinityEdge, de taux de rafraîchissement variables et de panneaux haute résolution avec Dolby Vision. Dell apporte son design à quatre haut-parleurs avec une prise en charge du Dolby Atmos, du son 3D par MaxxAudio Pro de Waves, et une caméra Web 1080p.

En ce qui concerne les spécifications, les nouveaux ordinateurs portables XPS sont dotés de nouvelles fonctionnalités compatibles avec l’IA, grâce à l’accélération de l’IA intégrée aux processeurs Intel Core Ultra et à Windows 11. Le XPS 16 est équipé d’un processeur Intel Core Ultra et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Dell affirme qu’il est idéal pour l’édition de vidéos, les tests de logiciels d’intelligence artificielle, les applications plus exigeantes et même les jeux.

Le XPS 14 est un appareil plus compact, idéal pour ceux qui souhaitent travailler de n’importe où. Le XPS 14 est 21 % plus léger que le XPS 16 et peut être équipé d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, ce qui permet aux utilisateurs de jouer et d’effectuer des tâches plus exigeantes.

Le XPS 13, plus petit, ne pèse que 1,18 kg. Les utilisateurs peuvent choisir entre un écran tactile full HD+, Quad HD+ et 3K + OLED, et Dell affirme qu’il est idéal pour ceux qui veulent faire du multitâche, travailler sur des projets personnels et se divertir.

En outre, les trois nouveaux ordinateurs portables prennent en charge la fonction ExpressCharge qui permet de recharger les ordinateurs portables à 80 % en 60 minutes. Windows 11 apporte Copillot et des fonctions avancées d’intelligence artificielle qui permettent aux utilisateurs de travailler plus rapidement et sans effort.

Le Dell XPS 13 sera vendu à partir de 1 499 euros. Le Dell XPS 14 sera vendu à partir de 1 999 euros. Le Dell XPS 16 sera vendu à partir de 2 199 euros. Les trois nouveaux ordinateurs portables XPS seront disponibles fin février. Comme d’habitude, les mises à niveau des spécifications sont disponibles moyennant un coût supplémentaire, afin que vous puissiez personnaliser votre ordinateur portable en fonction de la configuration exacte dont vous avez besoin.

Moniteurs Dell UltraSharp Thunderbolt Hub

Le moniteur Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub (U4025QW) est doté d’un écran 5K (5 210 x 2 160 pixels) de 40 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend en charge 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et Display P3, et offre un grand angle de vision avec un panneau IPS Black qui offre un rapport de contraste de 2000:1.

Le moniteur est également équipé d’un hub Thunderbolt 4 qui peut fournir jusqu’à 140 W par le biais d’un seul câble, ce qui permet aux utilisateurs d’être multitâches et de diviser l’affichage en deux écrans à partir d’un seul PC, tandis qu’un KVM réseau permet aux utilisateurs de répartir le workflow sur deux PC. Le moniteur prend en charge les fonctions PiP et PbP.

Il est équipé d’un port Ethernet RJ45 2,5 GbE, d’un capteur de lumière ambiante, de ports d’accès USB-A et USB-C, de ports DP 1.4 et HDMI (avec prise en charge jusqu’à 5K2K, 5 210 x 2 160 120 Hz RFL, VRR). Le support réglable en hauteur inclus permet au moniteur de s’incliner et de pivoter.

Le moniteur Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub (U4025QW) sera proposé à partir de 2 200 euros. Le moniteur sera disponible dans le monde entier le 27 février 2024.

Moniteur Dell UltraSharp 34 incurvé Thunderbolt Hub

Le moniteur Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub (U3425WE) est doté d’un écran WQHD (3 440 x 1 440 pixels) de 34 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend en charge 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et Display P3. La dalle IPS Black offre un rapport de contraste de 2000:1, des noirs plus profonds et une expérience de visualisation large plus confortable.

Le moniteur est également équipé d’un hub Thunderbolt 4 qui peut fournir jusqu’à 90 W. Comme le modèle 40 pouces, le moniteur 34 pouces peut diviser l’affichage en deux écrans à partir d’un seul PC, tandis qu’un KVM réseau permet aux utilisateurs de répartir le workflow sur deux PC. Le moniteur prend en charge les fonctions PiP et PbP.

Le panneau est sRGB à 100 % et est équipé d’un port Ethernet RJ45 2,5 GbE, d’un capteur de lumière ambiante, de ports d’accès rapide USB-A et USB-C, d’un port DP 1.4 et de ports HDMI. Le support réglable en hauteur inclus permet au moniteur de s’incliner et de pivoter.

Le moniteur Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub (U3425WE) sera proposé à partir de 1 000 euros. Le moniteur sera disponible dans le monde entier le 27 février 2024.