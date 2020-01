CES 2020 : le Yoga 5G de Lenovo est doté d’un processeur ARM 5G

Lenovo prévoit être la première entreprise à commercialiser un ordinateur portable doté de Windows 10, et offrant un support pour une connectivité 5G. Lancé lors du CES 2020, le Lenovo Yoga 5G est un ordinateur portable convertible fin et léger doté d’un processeur Snapdragon 8cx 5G de Qualcomm qui prend en charge les réseaux 5G.

Il devrait être mis en vente en Europe au printemps 2020 à partir de 1 299 euros. D’abord présenté en mai 2019 sous le nom de « Project Limitless » au Computex 2019, le futur ordinateur portable est conçu pour offrir une autonomie d’une journée, et la possibilité de se connecter à des réseaux sans fil haute vitesse en déplacement — bien que l’ordinateur reviendra probablement à la vitesse 4G lorsque vous serez dans l’une des nombreuses régions non encore couvertes par la 5G — comme en France…

Comme les autres portables Yoga, il s’agit d’un appareil 2-en-1 ultra-portable, avec un écran qui peut être replié pour le transformer en tablette. Du côté des caractéristiques, l’ordinateur portable de 1,36 kg est doté d’un écran tactile IPS de 14 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, et offre un support à la luminosité allant jusqu’à 400 bits, 8 Go de mémoire vive (RAM), et 256 Go à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Selon Lenovo, cela vous permettra de télécharger facilement des fichiers volumineux, avec des vitesses de téléchargement d’environ 4 Gb/s. S’il y parvient, cela pourrait bien changer la donne. La puce graphique Adreno 680 de Qualcomm et les haut-parleurs stéréo orientés vers l’utilisateur, alimentés par la technologie Dolby Atmos, signifient que le Yoga 5G devrait également être une machine de divertissement décente.

En outre, la société affirme que la batterie de 60 Wh devrait offrir jusqu’à 24 heures d’autonomie, mais cela variera probablement en fonction de l’utilisation que vous faites de l’ordinateur portable.

Un appareil utile ?

Il comporte une caméra infrarouge et un capteur d’empreintes digitales pour des connexions sécurisées, un stylo actif Lenovo pour écrire ou dessiner, deux ports USB 3.1 Gen 1 Type-C, une prise casque et un emplacement pour carte nano SIM (il prend également en charge une carte e-SIM).

Étant donné la relative rareté des ordinateurs portables ARM sur le marché, il est encore difficile de dire si la technologie est encore là. La Surface Pro X de Microsoft a montré qu’il y a encore du chemin à faire du côté logiciel. Et avec le Galaxy Book S de Samsung retardé qui n’a pas de date de sortie, il n’y a pas eu d’appareil grand public avec la puce Snapdragon 8cx sur le marché. Ajoutez à cela l’incertitude des déploiements 5G et des standards réseau concurrents, cela fait beaucoup de technologies de prochaine génération non testées, toutes regroupées dans un seul appareil.