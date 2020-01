Le Huawei P40 pourrait avoir les mêmes caméras que le P30, c’est étonnant !

Le Huawei P40 devrait être lancé au début de l’année 2020, et son lancement est un événement qui devrait enthousiasmer les amateurs de photos sur smartphones. En effet, il annonce l’arrivée de (probablement) l’un des meilleurs photophones de l’année. Cependant, une nouvelle fuite suggère que le Huawei P40 ne va pas beaucoup s’améliorer par rapport au Huawei P30.

La fuite, qui provient soi-disant de la chaîne de production de Huawei, montre des photos du châssis du bloc de caméra, et a été partagée sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo. Les images montrent ce qui semble être une bosse de caméra, comme l’arrière de n’importe quel smartphone — avec de la place pour seulement trois objectifs. Il semble que les images aient été supprimées depuis, mais pas avant que plusieurs sites comme GSMArena ne parviennent à les récupérer.

Pour le contexte, le Huawei P30 est livré avec trois caméras à l’arrière, un capteur principal rejoint par un téléobjectif et un capteur grand-angle. Il semblerait donc que le Huawei P40 soit réglé pour avoir exactement le même nombre d’objectifs et peut-être la même configuration. Bien que plusieurs agences de presse aient appuyé ce constat, je ne suis pas convaincu que cette fuite reflète le Huawei P40 final, pour plusieurs raisons.

S’il y a une chose que l’on peut attendre d’une nouvelle génération de smartphones : il y en aura « plus ». Une batterie d’une plus grande capacité, un processeur plus avancé, et plus de caméras à l’arrière, surtout dans un smartphone qui se vend comme étant un excellent appareil pour les photographes passionnés. Il est donc très peu probable que Huawei s’en tienne aux trois mêmes objectifs et capteurs que par le passé.

Au lieu de cela, il y a probablement une autre raison pour laquelle ce bloc de caméra cible le futur Huawei P40.

Plusieurs hypothèses

La première explication possible est que, bien que le Huawei P40 ait trois caméras à l’arrière, elles seront meilleures que celles du Huawei P30 — peut-être que les capteurs ont une résolution plus élevée, que le téléobjectif permet un meilleur zoom, ou que les trois capteurs utilisent la technologie RYYB de Huawei, car le Huawei P30 n’avait que la caméra principale qui utilisait cette technologie.

Mais il est tout à fait possible que le Huawei P40 ait plus de caméras à l’arrière, mais qu’elles ne soient pas logées dans ce bloc carré. C’est l’option la plus probable, car nous avons entendu dire que le Huawei P40 Pro aura cinq caméras arrière et il est logique que le P40 n’en ait qu’une de moins, pas deux. Cela irait de pair avec les photos de la chaîne de production parce que toutes les caméras arrière n’ont pas besoin d’être logées dans le bloc de caméra. Pour le Huawei P30 Pro, par exemple, la quatrième caméra se trouvait juste à l’extérieur du bloc, et cela pourrait être le cas pour le P40.

Donc, dans l’ensemble, bien qu’il soit impossible d’écarter avec certitude cette photo de fuite, vous devriez la prendre avec des pincettes. On s’attend à ce que le Huawei P40 soit lancé vers le mois de mars avec quatre caméras arrière, malgré ces nouvelles informations.