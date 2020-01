CES 2020 : le Lenovo Smart Tab M10 et le Smart Frame parfait la maison connectée

Nombreux sont ceux qui pensent que 2020 sera l’année où ils pourront enfin se lancer dans le monde de la technologie de la maison connectée. Après tout, il y a beaucoup d’avantages à le faire. Et si vous êtes à la recherche de nouveaux équipements pour rendre votre maison un peu plus pratique, ne cherchez pas plus loin.

En effet, la nouvelle tablette Android Smart Tab M10 de Lenovo qui fonctionne comme un smart display, ainsi que le nouveau Smart Frame de la société conçu pour afficher des images et des œuvres d’art comme une alternative technique géante à un tableau ou un cadre classique.

Les deux modèles ont été lancés cette semaine dans le cadre des divers produits du CES 2020 de Lenovo.

Lenovo Smart Tab M10 de 2e génération

La tablette Lenovo Smart Tab M10 offre le meilleur des tablettes et des smart display en combinant une tablette mince et portable avec un support large et attrayant. Ce modèle suit la Tab M8 de la société, offrant une plus grande expérience avec Google Assistant et son mode Ambient.

La tablette est dotée d’un écran de 10,3 pouces d’une résolution full HD, d’une paire de haut-parleurs sur les côtés dotés de la technologie Dolby Atmos, d’une capacité de stockage allant jusqu’à 128 Go et de 4 Go de RAM, d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, de deux microphones, de divers capteurs (gyroscope, etc.), ainsi que d’un emplacement pour carte SD et d’un port USB-C. Le modèle est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Helio P22T Tab et elle est livrée avec Android 9.

Le modèle est accompagné d’une station de charge intelligente (Smart Charging Station), qui permet à la tablette de fonctionner comme un smart display pendant la charge. Le support est équipé de deux microphones avec une reconnaissance vocale à mi-champ, et de sa propre puce de signal dédiée.

La tablette Lenovo Smart Tab M10 de seconde génération sera disponible en avril à partir de 189,99 dollars.

Lenovo Smart Frame

Le nouveau Smart Frame de Lenovo, un écran antireflet mat de 21,5 pouces qui ressemble à un cadre photo, se joint au M10. Le modèle est doté d’un capteur de tonalité de couleur qui permet de régler le niveau de luminosité de l’image en fonction de l’éclairage de la pièce. Le cadre est visible même dans des conditions de lumière du jour intense, offrant ce que Lenovo décrit comme une expérience naturelle.

Le Smart Frame tire les images du cloud à l’aide de Google Photos, et dispose de sa propre IA intégrée pour la conservation des images. L’application gratuite donne accès à des « centaines » d’œuvres d’art affichées par le Smart Frame. Les utilisateurs peuvent installer le produit en orientation paysage et portrait ; le système de montage amovible du cadre permet de faire pivoter facilement l’écran.

Le Lenovo Smart Frame sera disponible à partir d’août 2020 en Europe.