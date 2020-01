L’iPhone 12 pourrait devenir plus fin grâce à une nouvelle technologie d’écran

Il semble que l’iPhone 12 pourrait être l’une des plus importantes mises à jour de l’iPhone ces derniers temps. En effet, nous avons entendu beaucoup de rumeurs et de spéculations jusqu’à présent, les dernières nouvelles de la chaîne d’approvisionnement pointant vers un nouveau type de technologie d’écran.

Au moins certains modèles d’iPhone 12 seront équipés d’écrans OLED fabriqués par LG, affirme The Elec, des écrans dont les circuits tactiles sont intégrés dans l’écran lui-même, plutôt que sur une couche séparée. Cela signifie des écrans moins chers et plus fins — ce qui pourrait conduire à un iPhone 12 plus fin, bien qu’il soit peu probable que le prix soit quant à lui plus bas.

Le même rapport suggère que LG est sur le point de passer à la même technologie d’écran LTPO (oxyde polycristallin à basse température) que celle utilisée dans les Apple Watch 4 et Apple Watch 5, ce qui pourrait aussi mener à des écrans plus efficaces sur le plan énergétique. Ils sont 15 % plus efficaces et consomment moins d’énergie que les écrans en polysilicium basse température (LTPS) actuellement utilisés sur l’iPhone.

En effet, c’est grâce à la technologie LTPO que l’Apple Watch 5 parvient à maintenir une autonomie de batterie toute la journée, même avec la technologie « always-on display », alors espérons que l’iPhone 12 va encore booster sa batterie. Ainsi, la technologie pourrait même permettre l’option d’un affichage permanent sur les futurs iPhone — un écran verrouillé visible à tout moment — ce qui est une fonctionnalité que les smartphones Android haut de gamme ont depuis un certain temps déjà.

Cependant, il n’est pas certain que la mise à niveau vers une dalle LTPO soit en place suffisamment tôt pour les iPhone 2020. Nous devrons peut-être attendre les iPhone 2021 pour avoir cette technologie « always-on display ».

Vers un écran plus mince, une batterie plus épaisse ?

En outre, l’un des avantages de l’utilisation de LTPO est que l’écran peut être plus mince. Si Apple décide d’utiliser la technologie pour la gamme d’iPhone 12, la société pourrait, en théorie, continuer à augmenter la taille des batteries des smartphones sans les rendre beaucoup plus épais. Étant donné que certains (sinon tous) des nouveaux smartphones prendront en charge la connectivité 5G, une autre augmentation de l’autonomie serait certainement bien accueillie par les fidèles de l’iPhone.

Enfin, les nouveaux panneaux LTPO peuvent également offrir un éclairage au pixel près, qui à son tour peut avoir un effet positif sur le taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz que la gamme d’iPhone 12 (ou au moins certaines des variantes) devrait se vanter.

Nous pourrions voir jusqu’à cinq nouveaux iPhone cette année, avec 4 modèles d’iPhone 12 rejoints par un iPhone 9. Les caméras et les tailles d’écran seront probablement les principaux facteurs de différenciation entre eux.