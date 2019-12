Le OPPO Reno 3 sera dévoilé la semaine prochaine comme un autre smartphone 5G

OPPO a fait un tabac dans l’industrie du mobile lors de sa Inno Week 2019 au début du mois, la plupart des annonces mettant l’accent sur les ambitions de l’entreprise de se développer au-delà des smartphones.

Bien sûr, elle a aussi teasé son futur smartphone premium, le OPPO Reno 3 qui doit être lancé la semaine prochaine. Bien que OPPO ait laissé entendre que le Reno 3 Pro fonctionnerait sur le nouveau Snapdragon 765G de Qualcomm, il semble maintenant que le Reno 3 « standard » sera différent de son grand frère sous le capot.

Une paire de photos est apparue sur Weibo prétendant être le Reno 3, et une chose s’est immédiatement imposée aux yeux de tous. Il ressemblait étrangement au Xiaomi Redmi K20 qui a été lancé plus tôt cette année, au moins en ce qui concerne le design à l’arrière. Il s’agissait d’un gradient de type fractal qui semblait se rassembler sur les côtés plutôt que sur tout le dos de l’appareil.

La photo a également révélé que le smartphone tournerait sur Android 10, en particulier la surcouche ColorOS de OPPO. Cependant, la spécification la plus importante peut être cachée à la vue de tous, et émane du populaire outil de benchmarking AnTuTu. Et c’est le fait que le Reno 3 fonctionnera sur un processeur MediaTek au lieu d’un Snapdragon.

Étant donné que la photo indique que le OPPO Reno 3 supporte les réseaux 5G, cela pourrait très bien être le nouveau chipset Dimensity 1000 que la société vient d’annoncer. Ce sera le premier à être livré avec un modem 5G, en concurrence avec le Snapdragon 765G de Qualcomm. Comme OPPO a déjà nommé ce dernier, il est probable que le chipset sera la seule différence entre le Reno 3 et le Reno 3 Pro.

Un lancement après Noël

En outre, le smartphone a fait surface plus tôt dans le mois sur le site de la TENAA, où certaines des spécifications sont listées : écran AMOLED de 6,4 pouces d’une résolution full HD+, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une fente pour une carte micro SD (max de 256 Go), un bloc de caméra à 4 objectifs (48 mégapixels + 8 mégapixels + deux modules de 2 mégapixels), un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, et une encoche dans l’écran pour loger une caméra frontale de 16 mégapixels.

Bien entendu, ces informations sont toutes basées sur des sources non officielles et le produit final peut être très différent. Quoi qu’il en soit, il est assez clair que OPPO va s’initier dans la 5G. Rendez-vous le 26 décembre.