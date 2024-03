Révolution 5.5G chez Huawei : Pionnier de l’ère de l’hyperconnectivité

Au Mobile World Congress 2024, Huawei a frappé fort en mettant l’accent sur la technologie 5.5G, présentée comme un levier pour « libérer le potentiel des réseaux et créer de nouvelles opportunités de croissance ».

Li Peng, Vice-président sénior et Président des ventes et services TIC chez Huawei, a partagé une vision optimiste, soulignant que la 5G, lancée commercialement en 2019, a déjà conquis 1,5 milliard d’utilisateurs à travers le monde, surpassant la trajectoire d’adoption de la 4G.

Avec l’arrivée de la 5.5G, prévue pour une mise en service commerciale en 2024, Huawei envisage une convergence accélérée entre la 5.5G, l’intelligence artificielle (IA) et le cloud, ouvrant la voie à des applications innovantes et des capacités décuplées. Les nouvelles fonctionnalités de la 5.5G, telles que la latence déterministe, le positionnement précis et l’IoT passif, promettent de révolutionner le marché B2B pour les opérateurs.

Huawei a déjà entamé la vérification et les tests commerciaux de la 5.5G dans plus de 20 villes à l’échelle mondiale, visant à édifier des réseaux omniprésents menant rapidement à un « monde intelligent ».

L’IA a été un point central des présentations de Huawei, avec Huawei Cloud qui s’est positionné comme l’infrastructure de prédilection pour les applications IA, dévoilant 10 innovations orientées IA. Ces avancées comprennent des solutions telles que KooVerse, l’architecture Distributed QingTian, le calcul IA, le stockage natif IA, la sécurité de bout en bout, GaussDB, la convergence Data-AI, l’infrastructure médiatique, la Landing Zone et le déploiement flexible.

L’impact de l’IA

L’impact de l’IA sur la création de contenu est également un facteur de croissance exponentielle du trafic de données. Huawei prévoit que l’IA sera à l’origine de la production de plus de 250 milliards d’images et de 70 millions de vidéos en 2026, redéfinissant radicalement l’approche mondiale de la création de contenu. L’engendrement de plus de 100 milliards de Go de données et la stimulation de plus d’un trillion de Go de trafic de données sont attendus, des volumes que la 5.5G devra en grande partie supporter.

Li Peng résume l’ambition de Huawei : « Nous nous dirigeons rapidement vers un monde intelligent. Avec les exigences croissantes imposées aux réseaux, la 5.5G est devenue une étape clé vers ce monde intelligent. Prévue pour être commercialement disponible en 2024, la 5.5G nous invite à construire les réseaux d’aujourd’hui pour les applications de demain, avançant ainsi vers l’avènement d’un monde intelligemment connecté ».