Facebook pourrait s’attaquer à Google Stadia grâce à l’acquisition de PlayGiga

Facebook a confirmé le 18 décembre qu’elle augmentait son portefeuille de jeux vidéo avec l’acquisition de PlayGiga, une société spécialisée dans le jeu sur le cloud et basée à Madrid, en Espagne.

Le rapport a été publié à la fin de la semaine dernière après que le journal économique espagnol Cinco Dias ait rapporté que Facebook avait acheté la startup basée en Europe 70 millions d’euros. « Nous sommes ravis d’accueillir PlayGiga au sein de l’équipe de jeux de Facebook », a déclaré un porte-parole de la société à CNBC. « Nous continuons notre travail dans le domaine des jeux en nuage, avec une nouvelle mission ».

La nature exacte de cette nouvelle mission n’est pas encore claire. D’après cette récente acquisition, il semble que Facebook se prépare à concurrencer d’autres services de jeux vidéo dans le cloud, en particulier Google Stadia, qui n’a pas eu le succès escompté depuis son lancement le mois dernier. Cependant, Facebook n’a pas fait de commentaires sur ce qu’elle a l’intention de faire avec sa nouvelle filiale. Les précédentes contributions de Facebook au marché des jeux ont été radicalement différentes par rapport aux autres sociétés, la société se concentrant davantage sur les jeux gratuits disponibles sur son site web.

Créée en 2013, PlayGiga a géré un service de jeux sur le cloud en Argentine, au Chili, en Italie et en Espagne, et a obtenu des accords de licence pour plus de 300 titres de jeux avec des éditeurs de renom tels que Disney, Capcom, Sega et Warner Bros. pour n’en citer que quelques-uns.

En outre, la société a effectué des tests de validation de concept en Autriche, au Guatemala, aux Pays-Bas et en Suède. Avant l’acquisition de Facebook, PlayGiga avait pour objectif de rendre le service accessible au Moyen-Orient.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now. —⛄️ Facebook Gaming 🎁 (@FacebookGaming) December 18, 2019

De plus en plus un acteur du jeu

Au cours des dernières années, Facebook a fait de petits pas pour étendre sa portée sur le marché du jeu. En 2014, la société a acquis le fabricant de casques de réalité virtuelle Oculus pour 2 milliards de dollars. L’année dernière, la société a lancé un service de diffusion en direct, Facebook Gaming, pour concurrencer des plateformes similaires, notamment Mixer, Twitch et YouTube.

En plus de Google, de nombreuses autres sociétés de technologie et de jeux ont également commencé à lancer des services de jeux vidéo dans le cloud, notamment les acteurs établis, comme Sony et Microsoft. Il semble donc que Facebook vient de racheter PlayGiga pour exploiter son savoir-faire et son infrastructure de jeu dans le cloud, et ainsi montrer ses ambitions aux yeux de tous. Il sera donc intéressant de voir comment PlayGiga s’inscrit dans ces efforts.