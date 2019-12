Le démontage du Mac Pro est une aubaine pour les amateurs du DIY

Le nouveau Mac Pro est arrivé, et alors qu’Apple vante les capacités modulaires de cette machine, il y a beaucoup de curiosité autour de sa convivialité. C’est le signal parfait pour iFixit, qui a sorti sa collection d’outils et démonté un de ces nouveaux Mac Prosm pour jeter un coup d’œil à l’intérieur. Si vous hésitiez à croire qu’il s’agit d’une machine facilement réparable, vous pourriez être agréablement surpris par les résultats du démontage du Mac Pro par iFixit.

Une telle hésitation ne serait pas nécessairement déplacée — après tout, les appareils mobiles d’Apple ont tendance à obtenir que des résultats médiocres en matière de réparabilité avec iFixit. Le nouveau Mac Pro semble aller à l’encontre de cette tendance, et c’est évident dès le départ, car le boîtier glisse sans trop de problèmes.

Une fois le boîtier retiré, iFixit est en mesure d’accéder immédiatement à la RAM, car il suffit d’appuyer sur un bouton pour retirer le capuchon. Il y a même des diagrammes à l’intérieur qui vous montrent comment installer une nouvelle mémoire, ce qui est une bonne chose.

iFixit indique également que la carte d’I/O du Mac Pro est maintenue en place par des vis à oreilles, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’un tournevis pour les retirer ou les serrer. De plus, les cartes PCIe sont maintenues en place par un switch clairement étiqueté, ce qui vous permet d’ajouter ou de retirer facilement du nouveau matériel.

L’alimentation électrique et les ventilateurs du boîtier semblent sortir facilement, mais c’est là que les choses commencent à devenir un peu touchy. Le SSD, bien que modulaire, n’est pas facilement remplaçable par l’utilisateur puisqu’il est couplé à la puce T2 d’Apple. L’unité centrale peut également être pénible à enlever, car iFixit précise qu’elle est collée sous un grand dissipateur thermique et fixée à l’aide de « quelques vis Torx Plus T15 profondément cachées ».

9 sur 10

Malgré tout, quel que soit le contretemps que ce démontage a pu rencontrer, à la fin, le verdict d’iFixit est un verdict éclatant. Il a donné au nouveau Mac Pro une note de réparabilité de 9 sur 10 — une rareté non seulement parmi les appareils Apple, mais parmi les appareils modernes en général. Le Mac Pro a gagné des points pour le fait que les réparations de base peuvent être effectuées facilement et parce que Apple fournit des diagrammes pour le remplacement des modules.

Le fait que les principaux composants du Mac Pro utilisent des prises standard de l’industrie a également été une grande victoire pour iFixit, bien que le Mac Pro ait perdu quelques points en raison du processus difficile de remplacement d’un SSD et parce que toutes les pièces du Mac Pro ne sont pas sur la liste des réparations approuvées d’Apple.

Indépendamment de la raison pour laquelle Apple a fait un tel effort avec la réparabilité du nouveau Mac Pro – iFixit spécule que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la législation sur le droit de réparation — c’est une excellente nouvelle pour toutes les entreprises qui espèrent utiliser et maintenir un Mac Pro sur une période prolongée.