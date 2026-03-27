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C’est une page entière de l’histoire du Mac qui se referme. Apple a officiellement mis fin au Mac Pro, sa station de travail la plus emblématique, et n’envisage pas de successeur. Le modèle a été retiré du site Apple, et selon les confirmations relayées par 9to5Mac, aucun nouveau Mac Pro n’est en préparation.

Mac Pro : Une fin moins brutale qu’elle n’en a l’air

La disparition du Mac Pro peut sembler soudaine, mais elle était presque écrite. Depuis l’arrivée des puces Apple Silicon, la logique du produit s’était affaiblie. Le Mac Pro 2023 avec M2 Ultra promettait de prolonger la lignée en conservant l’ADN « tour » et les slots PCIe, mais il arrivait avec un problème difficile à ignorer : il offrait des performances très proches du Mac Studio, pour beaucoup plus cher. Le Mac Studio livrait une puissance comparable pour des milliers d’euros de moins.

Il faut aussi rappeler un point : la transition du Mac Pro vers Apple Silicon n’a pas été une longue trajectoire. Elle s’est résumée à une unique génération, celle du M2 Ultra lancée en 2023. Le Mac Pro Intel de 2019, avec son célèbre design « cheese grater », avait encore une justification claire dans l’ancien monde Apple : modularité, mémoire abondante, GPU dédiés, cartes d’extension.

Mais dans l’univers Apple Silicon, le produit a perdu une partie de sa raison d’être, notamment parce qu’il ne prenait pas en charge les GPU externes et restait beaucoup moins extensible qu’un vrai poste de travail traditionnel.

Le vrai successeur n’en est pas un : c’est le Mac Studio

Apple n’a pas officiellement nommé de remplaçant direct, mais tout pointe vers le Mac Studio comme nouvel étalon de puissance desktop dans la gamme. Les modèles récents de Mac Studio, équipés de M3 Ultra, occupent déjà l’espace qu’aurait dû défendre le Mac Pro : performance extrême, format plus compact, prix bien plus rationnel. La combinaison Mac Studio plus Thunderbolt 5 rend aujourd’hui l’ancien argument du Mac Pro beaucoup moins convaincant.

Cela ne signifie pas que le Mac Studio « remplace » parfaitement le Mac Pro au sens historique. Il remplace surtout son rôle commercial dans la gamme Apple actuelle : celui du Mac le plus puissant que la plupart des professionnels peuvent acheter sans se heurter à une logique tarifaire devenue difficile à défendre.

Une fin symbolique pour le Mac le plus mythique

Le Mac Pro reste pourtant un nom lourd d’histoire. Avant même la tour 2019, Apple avait déjà tenté un virage radical avec le Mac Pro 2013, le fameux modèle « trash can », qui avait autant fasciné qu’il avait divisé. Puis le retour au châssis aluminium perforé en 2019 avait incarné une forme de réconciliation avec les professionnels.

En mettant fin à cette lignée, Apple ne retire pas seulement un produit de son catalogue : elle abandonne l’idée qu’un Mac de bureau ultra-modulaire doit encore exister comme sommet visible de sa gamme.

Apple choisit l’efficacité de gamme plutôt que le prestige d’un totem

Le cas du Mac Pro raconte quelque chose de plus large sur Apple en 2026. L’entreprise semble de moins en moins intéressée par les produits-totems maintenus pour leur valeur symbolique. Si un appareil ne justifie plus clairement sa place entre performances, prix et architecture technique, Apple préfère le couper. Le Mac Pro aura donc survécu à plusieurs transitions majeures, mais pas à celle qui a rendu le reste de la gamme suffisamment puissant pour le rendre redondant.

En somme, le Mac Pro ne disparaît pas parce qu’Apple aurait renoncé au « pro ». Il disparaît parce que, dans la logique actuelle d’Apple Silicon, le « pro » ne ressemble plus à une grande tour vide à remplir — il ressemble à un Mac Studio dense, silencieux et beaucoup plus rentable à vendre.