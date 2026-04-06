Apple a enfin offert une vraie fiche technique aux AirPods Max avec la puce H2, l’audio sans perte en USB-C et une réduction de bruit renforcée. Mais une fois ouverts, les nouveaux écouteurs racontent une histoire beaucoup moins ambitieuse : celle d’un produit premium resté presque figé depuis 2020.

AirPods Max 2 : Une seconde génération qui reprend presque tout à l’identique

Le constat d’iFixit est limpide : les AirPods Max 2 sont « fondamentalement la même chose » que le modèle d’origine sur le plan interne. D’après la comparaison, le démontage suit exactement les mêmes étapes, et la différence matérielle la plus visible concerne surtout le passage à la puce H2 dans chaque écouteur.

Ce point est important, parce qu’Apple, de son côté, met surtout en avant les bénéfices de cette nouvelle plateforme : Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation, Live Translation, une réduction active du bruit jusqu’à 1,5 fois plus efficace, ainsi qu’un nouvel amplificateur à plage dynamique étendue.

Les AirPods Max 2 gagnent aussi l’audio 24-bit/48 kHz lossless en filaire via USB-C.

Autrement dit, Apple a clairement privilégié une modernisation de l’expérience audio et logicielle plutôt qu’un redesign matériel. C’est un choix cohérent sur le papier, mais qui devient plus difficile à défendre quand l’intérieur du produit semble reconduire presque à l’identique une architecture vieille de plus de cinq ans.

Les vieux points faibles semblent toujours là

Le point le plus frustrant concerne sans doute les problèmes déjà signalés sur la première génération. Comme le laisse entendre iFixit, Apple n’a pas corrigé les points de défaillance les plus fréquemment évoqués, notamment la condensation à l’intérieur des écouteurs dans certains environnements humides. iFixit n’aurait trouvé aucune modification évidente visant à traiter ce sujet.

Il faut rester rigoureux sur ce point : Apple ne reconnaît pas officiellement ici un « défaut de conception » dans les sources consultées. En revanche, ce que le démontage suggère, c’est l’absence de changement visible pour répondre à un problème régulièrement remonté par des utilisateurs et observateurs depuis la première génération.

La réparabilité reste limitée, malgré le discours plus large d’Apple

iFixit souligne aussi que Apple ne propose toujours ni pièces détachées, ni manuels officiels pour les AirPods Max 2 dans son programme de réparation en libre-service, et que des éléments comme la batterie ou le port USB-C restent difficiles d’accès. Résultat : les nouveaux écouteurs ne seraient pas plus réparables que les précédents.

Le modèle antérieur avait reçu une note de 6/10 chez iFixit.

C’est un angle particulièrement sensible pour un produit vendu 579 euros, affichant toujours 20 heures d’autonomie et un poids de 386,2 grammes, soit une base matérielle qui n’a quasiment pas évolué non plus sur ces points.

Apple améliore l’usage, mais laisse le matériel en pilotage automatique

Le problème des AirPods Max 2 n’est pas qu’ils soient mauvais. Au contraire, Apple leur a apporté de vraies avancées fonctionnelles, et plusieurs tests saluent l’amélioration de l’ANC, de la clarté sonore et des fonctions intelligentes.

Le vrai sujet est ailleurs : pour un casque ultra-premium lancé six ans après l’original, Apple semble avoir choisi la voie la plus prudente possible. La firme renforce le cerveau du produit, mais laisse pratiquement intact le corps qui l’abrite. Cette stratégie peut se comprendre si l’architecture d’origine reste excellente. Elle devient beaucoup moins convaincante quand les critiques anciennes sur la condensation, l’accessibilité des réparations ou certains choix de conception continuent de flotter autour du produit.

Un casque toujours désirable, mais plus difficile à justifier

Au fond, le démontage d’iFixit ne détruit pas la proposition des AirPods Max 2. Il la recadre. Oui, Apple livre un meilleur casque sur le plan audio et logiciel. Mais non, cette deuxième génération ne ressemble pas à une refonte en profondeur. Elle ressemble plutôt à une actualisation interne soigneusement calculée, qui modernise l’expérience sans traiter sérieusement les reproches accumulés depuis 2020.

Et c’est sans doute là que le démontage devient gênant pour Apple : il montre que, sur un produit à 549 dollars, la vraie nouveauté est surtout invisible — tandis que les compromis, eux, restent parfaitement reconnaissables.