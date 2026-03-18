iPhone 17e : L’astuce géniale pour ajouter MagSafe à votre ancien iPhone 16e

L’iPhone 17e n’introduit pas seulement une mise à jour de plus dans la gamme abordable d’Apple. Selon le démontage publié par iFixit, le changement le plus intéressant n’est ni la puce, ni le modem, ni même le stockage de base doublé : c’est le retour de MagSafe, absent de l’iPhone 16e, et surtout potentiellement récupérable par les propriétaires du modèle précédent via un simple remplacement du panneau arrière.

iPhone 17e : MagSafe revient, et ce n’est pas un détail

iFixit explique que l’iPhone 17e réintroduit l’anneau MagSafe dans le dos de l’appareil, ce qui améliore l’alignement des chargeurs et des accessoires, ainsi que la constance de la recharge sans fil.

Une fois démonté, le téléphone apparaît presque identique à l’iPhone 16e en interne, la présence de cet ensemble MagSafe constituant la différence la plus visible. Apple confirme de son côté que l’iPhone 17e prend bien en charge MagSafe et Qi2.

C’est là que le démontage devient vraiment révélateur. D’après iFixit, le panneau arrière MagSafe de l’iPhone 17e est compatible avec l’iPhone 16e. En pratique, cela signifie qu’un propriétaire d’un iPhone 16e pourrait, une fois les pièces disponibles, ajouter MagSafe à son téléphone sans acheter un nouvel iPhone.

Apple conserve aussi une architecture plutôt favorable à la réparation

L’iPhone 17e reprend le design « double entrée » déjà vu sur l’iPhone 16e, ce qui permet d’ouvrir l’appareil aussi bien par l’avant que par l’arrière sans devoir démonter inutilement d’autres éléments. iFixit note également la présence du même adhésif de batterie à décollement électrique, pensé pour retirer plus proprement la batterie. La cellule de 15,556 Wh serait même interchangeable avec celle du 16e.

L’ensemble vaut à l’iPhone 17e un score provisoire de réparabilité de 7/10 chez iFixit.

Les nouveautés du 17e restent réelles, mais mesurées

Le démontage confirme aussi plusieurs évolutions déjà annoncées par Apple : l’arrivée de la puce A19, du modem C1X, et un stockage de base qui passe à 256 Go au lieu de 128 Go sur la génération précédente. En revanche, plusieurs éléments restent inchangés ou très proches : écran 60 Hz, capteur photo arrière 48 mégapixels, caméra frontale 12 mégapixels, et port USB-C toujours difficile d’accès pour une réparation complète.

Le retour de MagSafe compte pour une raison simple : il ne sert pas seulement à recharger. Il améliore aussi l’expérience avec tout un écosystème d’accessoires — supports voiture, batteries externes, grips, portefeuilles, docks — et rend la recharge Qi2 plus fiable grâce à un meilleur alignement magnétique. iFixit souligne aussi qu’un iPhone 16e équipé d’un dos de 17e peut récupérer une partie de cet avantage matériel, même si certaines fonctions purement logicielles ou intégrées à l’expérience Apple ne suivent pas automatiquement.

Une évolution discrète, mais plus intelligente qu’il n’y paraît

Au fond, l’iPhone 17e ne cherche pas à impressionner par une rupture visuelle ou une avalanche de nouveautés. Ce qu’il apporte de plus intéressant, c’est une forme de continuité utile : Apple améliore un point faible du 16e tout en conservant une compatibilité de pièces rare à ce niveau.

Et pour une fois, la vraie bonne nouvelle ne concerne pas seulement les acheteurs du nouveau modèle, mais aussi ceux qui possèdent déjà l’ancien.