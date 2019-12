Skype 8.55 ajoute la fonctionnalité Réunion pour appeler des utilisateurs non-Skype

Bien que le développement de Skype pour les consommateurs semble avoir considérablement ralenti au cours des derniers mois, Microsoft publie encore des mises à jour assez régulièrement. Aujourd’hui, Microsoft a publié une nouvelle série d’améliorations pour Skype 8.55 sur toutes les plateformes prises en charge, qu’ils s’agissent de versions de bureau ou mobile.

L’ajout le plus notable est le nouveau bouton « Réunion » de Skype, qui permet aux utilisateurs de démarrer une discussion vidéo avec une autre personne immédiatement, même si l’autre personne ne possède pas de compte Skype. Skype génère un lien d’invitation auquel tout le monde peut accéder pour commencer immédiatement la réunion. Cette fonctionnalité est disponible pour les appareils mobiles et de bureau.

En outre, Skype prend désormais en charge l’envoi de messages vocaux à partir de « Conversations > Contacts > Microphone > Enregistrer > Envoyer ». La mise à jour de la version de bureau apporte également des corrections de bugs et des améliorations de stabilité, sans aucune autre spécificité partagée ici.

Sur Android, iPhone et iPad, la mise à jour Skype apporte également la fonctionnalité « Réunion », ainsi que des améliorations à la caméra pour, explique Microsoft : « Faites-en plus avec votre appareil. photo : Les utilisateurs de Skype pour Android ont désormais la possibilité de numériser et d’envoyer des documents (ou même des notes sur un tableau blanc) en plus d’autres améliorations de personnalisation photo et vidéo. En outre, envoyez le reçu pour l’addition d’hier soir à vos amis — ils vous sont redevables, assurez-vous qu’ils n’oublient pas ! ».

Il s’agit essentiellement de nouvelles fonctionnalités qui semblent être empruntées à la technologie Office Lens de Microsoft

Un déploiement en cours

Il existe également d’autres correctifs, notamment l’amélioration de l’icône de la barre d’état système Skype sur le bureau qui s’affiche maintenant correctement après le démarrage. La mise à jour inclut des améliorations pour le mode d’affichage fractionné, la prise en charge de la détection du thème sombre du système sous Windows 10, et des améliorations supplémentaires pour le fuseau horaire du Brésil.

La version 8.55 de Skype a commencé à être déployée le 10 décembre et devrait être disponible pour tous les utilisateurs le plus tôt possible. Microsoft précise que cela pourrait prendre quelques jours avant que tout le monde puisse la télécharger.