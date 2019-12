Microsoft utilisera Windows Update pour installer le nouveau Edge sur Windows 10

Microsoft ajuste les dernières lignes de code à son navigateur Microsoft Edge basé sur le projet Chromium. Et, la société a publié des informations supplémentaires sur la manière dont elle prévoit de pousser cette nouvelle version aux appareils fonctionnant sous Windows 10.

Le nouveau navigateur remplacera par défaut la version existante de Microsoft Edge dans Windows 10.

Microsoft indique que Edge (Chromium) sera installé sur les appareils fonctionnant sous Windows 10 (et remplacera la version actuelle) depuis Windows Update sur tous les appareils. Cependant, la société proposera également une boîte à outils pour bloquer l’installation du nouveau navigateur pour les entreprises. Cependant, la même boîte à outils peut également être utilisée par les utilisateurs de Windows 10 Home, précise Microsoft.

« La prochaine version de Microsoft Edge offre des mises à jour plus fréquentes et plus flexibles. Comme les versions des navigateurs ne sont pas liées aux versions majeures de Windows, des modifications seront apportées au système d’exploitation pour s’assurer que la prochaine version de Microsoft Edge s’intègre parfaitement à Windows », indique Microsoft.

« Par conséquent, les mises à jour des fonctionnalités seront publiées sur un cycle de 6 semaines (environ). Les mises à jour de sécurité et de compatibilité seront expédiées selon les besoins », précise la société.

Une mise en service en janvier 2020

Microsoft précise que les utilisateurs pourront installer les autres versions du nouveau navigateur, comme les versions Canary, Dev, et Beta, à côté de la version stable, un peu comme cela se produit actuellement avec Google Chrome.

De plus, une fois que la nouvelle version de Edge remplacera la version existante de Windows 10, tous les éléments du menu Démarrer, les tuiles, les raccourcis et la barre des tâches Edge seront migrés vers la nouvelle version une fois le déploiement lancé. Ensuite, Microsoft indique que Edge (Chromium) sera doté d’un raccourci sur le bureau et que la plupart des protocoles actuellement gérés par le navigateur EdgeHTML seront enregistrés à son successeur.

Le Microsoft Edge basé sur Chromium sera mis en service en janvier, et le déploiement sur les appareils Windows 10 devrait commencer peu après la disponibilité générale.