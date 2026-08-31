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OnePlus 16 : des bordures sous 1 mm et un écran 165 Hz pour le prochain flagship

OnePlus 16 : des bordures sous 1 mm et un écran 165 Hz pour le prochain flagship

OnePlus préparerait une nouvelle démonstration de force sur l’écran de son prochain flagship. Après avoir fortement réduit les bordures du OnePlus 15, la marque chercherait à aller encore plus loin avec le OnePlus 16, qui pourrait adopter l’un des cadres les plus fins jamais vus sur un smartphone haut de gamme.

La fuite, attribuée à Digital Chat Station, ne donne pas encore de mesure précise. Mais, avec des bordures déjà annoncées à 1,15 mm sur le OnePlus 15, le passage sous le millimètre devient une hypothèse crédible. Et derrière cette recherche esthétique se cache un enjeu plus large : faire de l’écran un véritable argument différenciant face à Samsung, Apple et aux autres flagships de 2026.

Le OnePlus 16 viserait des bordures encore plus fines

Le OnePlus 15 avait déjà marqué une nette progression sur ce terrain. OnePlus annonçait alors une réduction de 42 % de la taille des bordures par rapport au OnePlus 13, avec un ratio écran/façade de 95,5 %. Les quatre côtés affichaient des contours de seulement 1,15 mm.

Selon Digital Chat Station, le OnePlus 16 irait encore plus loin avec un design particulièrement étroit autour de la dalle. Le leaker ne fournit aucun chiffre exact. Il faut donc rester prudent sur l’idée de bordures inférieures à 1 mm.

Mais, si OnePlus parvient réellement à franchir ce seuil, le changement serait autant symbolique que visuel.

La disparition des bordures devient le nouveau terrain de compétition

Pendant plusieurs années, les constructeurs ont essentiellement cherché à réduire l’encoche ou la taille du poinçon. La bataille se déplace maintenant vers le cadre lui-même. À mesure que les smartphones atteignent des formats très proches, quelques dixièmes de millimètre suffisent à modifier fortement la perception de la face avant.

Un écran presque sans bordure donne immédiatement l’impression d’un produit plus futuriste, même si la diagonale ou la définition ne changent pas.

OnePlus semble clairement vouloir exploiter cette perception.

Un écran conçu sur mesure pour la marque

Digital Chat Station évoque également un écran personnalisé, conçu spécifiquement pour le futur flagship. Cette formulation pourrait faire référence à une nouvelle génération de dalle « Oriental Screen », une famille déjà utilisée par OnePlus pour ses modèles premium.

La marque travaille depuis plusieurs années avec ses partenaires d’affichage pour calibrer précisément luminosité, fréquence de rafraîchissement, gestion des couleurs et consommation.

Le OnePlus 16 pourrait poursuivre cette stratégie avec une dalle encore plus ambitieuse.

Le 165 Hz pourrait fonctionner partout

L’une des rumeurs les plus intéressantes concerne la fréquence de rafraîchissement. Le OnePlus 16 serait capable d’atteindre 165 Hz. Mais, le véritable changement serait ailleurs : cette fréquence pourrait être disponible de manière plus large dans l’interface et les applications, plutôt que réservée à une petite sélection de jeux.

C’est une nuance importante. Un taux de rafraîchissement très élevé n’apporte pas grand-chose s’il n’est utilisé que ponctuellement. Le rendre disponible de façon plus cohérente pourrait améliorer la fluidité générale du système.

OnePlus flirte de plus en plus avec le smartphone gaming

Cette orientation vers le 165 Hz n’est pas anodine. OnePlus a toujours positionné ses flagships entre performance pure et usage quotidien. Avec le OnePlus 16, la frontière avec les smartphones gaming pourrait devenir encore plus fine. Un écran 165 Hz, un SoC très haut de gamme, de la mémoire rapide et une batterie massive constituent exactement le type de combinaison recherché par les joueurs mobiles.

La différence tient surtout au design. OnePlus veut conserver l’apparence d’un flagship premium plutôt que celle d’un appareil gaming traditionnel.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro est attendu

Les fuites évoquent également l’utilisation du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Qualcomm n’a pas encore officialisé cette puce, et son nom commercial définitif reste donc à confirmer. Mais, le OnePlus 16 devrait logiquement utiliser l’une des plateformes les plus puissantes disponibles au moment de son lancement.

OnePlus a historiquement misé très tôt sur les nouveaux SoC Snapdragon. Cette stratégie devrait se poursuivre.

LPDDR6 et UFS 5.0 compléteraient la plateforme

Le téléphone pourrait aussi passer à la LPDDR6 pour la mémoire vive et à l’UFS 5.0 pour le stockage. Là encore, ces caractéristiques restent au stade de la fuite. Si elles se confirment, elles placeraient le OnePlus 16 parmi les smartphones les plus avancés de sa génération sur le plan de la bande passante mémoire.

L’intérêt ne se limiterait pas au lancement des applications. La montée en puissance de l’IA embarquée rend la vitesse de la mémoire de plus en plus importante pour les modèles exécutés localement.

Une batterie de 9 000 mAh ferait sensation

La rumeur la plus spectaculaire concerne probablement l’autonomie. Le OnePlus 16 pourrait intégrer une batterie de 9 000 mAh. Une telle capacité serait exceptionnelle pour un flagship traditionnel. Elle témoignerait surtout des progrès réalisés avec les batteries silicium-carbone, qui permettent d’augmenter fortement la densité énergétique sans faire exploser l’épaisseur.

OnePlus a déjà pris l’habitude de proposer des capacités particulièrement généreuses. Le passage à 9 000 mAh constituerait toutefois un nouveau cap.

La recharge resterait elle aussi très rapide. Les fuites parlent de 100 W en filaire et 50 W en sans-fil. Cela permettrait à OnePlus de conserver l’un de ses avantages historiques face à Apple, Google et Samsung. Une batterie gigantesque perd une partie de son intérêt si elle demande plusieurs heures à recharger.

Associer capacité élevée et recharge rapide est donc essentiel pour préserver la cohérence du produit.

Un capteur principal de 200 mégapixels est évoqué

La photographie pourrait aussi recevoir une évolution importante. Le OnePlus 16 serait équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels. Deux autres modules de 50 mégapixels compléteraient l’ensemble : un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique. À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels est également évoquée.

Ces chiffres restent encore non confirmés. Mais, ils montrent que OnePlus chercherait à renforcer un domaine où la marque a parfois eu plus de mal à se distinguer que sur les performances ou l’autonomie.

Le téléobjectif périscopique reste essentiel sur un flagship

Le capteur principal attire naturellement l’attention avec ses 200 mégapixels. Mais, le téléobjectif pourrait être plus important dans l’usage quotidien. Les meilleurs flagships se différencient aujourd’hui surtout par la polyvalence de leur système photo. Un bon périscope permet de conserver une qualité élevée sur des focales beaucoup plus longues.

Samsung, Vivo, OPPO et Xiaomi investissent énormément sur ce terrain. OnePlus devra donc proposer plus qu’une simple fiche technique impressionnante pour rivaliser avec eux.

Le design serait lui aussi profondément revu

Les précédentes fuites évoquent également un redesign important du OnePlus 16. Le constructeur pourrait abandonner certains éléments visuels associés à ses dernières générations pour donner au téléphone une identité plus moderne.

La réduction des bordures s’inscrirait directement dans cette stratégie. Un écran presque bord à bord change fortement la perception d’un smartphone avant même que l’utilisateur ne regarde son dos.

OnePlus semble vouloir faire de la face avant la première signature visuelle de son prochain flagship.

Apple travaillerait sur une direction similaire

Le OnePlus 16 n’est pas le seul appareil associé à cette quête du « zéro bordure ». Les premières rumeurs autour de l’iPhone du 20e anniversaire évoquent elles aussi une façade presque entièrement occupée par l’écran. Cela montre surtout une tendance générale.

Les fabricants disposent désormais de suffisamment de maturité industrielle pour réduire les cadres à des niveaux qui semblaient irréalistes il y a quelques années.

OnePlus pourrait simplement être l’un des premiers à pousser cette idée très loin sur un appareil commercial.

TECNO a déjà montré jusqu’où le concept peut aller

Certaines marques expérimentent même des bordures quasi invisibles. TECNO a déjà présenté des prototypes poussant cette logique à l’extrême. Ces démonstrations ne garantissent pas qu’un produit commercial puisse conserver le même résultat avec une résistance suffisante.

Les contraintes mécaniques restent importantes, le cadre doit protéger l’écran en cas de chute, les antennes, haut-parleurs et autres composants doivent aussi trouver leur place. Réduire les bordures n’est donc pas uniquement une question esthétique.

Un cadre plus fin peut aussi rendre le téléphone plus fragile

C’est précisément le compromis que OnePlus devra surveiller. Une bordure de moins de 1 mm laisse très peu de matière autour de la dalle. Sur un téléphone grand format, cela peut augmenter la sensibilité aux chocs latéraux. Les fabricants compensent avec des structures internes plus rigides et des verres plus résistants.

Mais, chaque réduction possède un coût. Le meilleur design sans bord n’est pas nécessairement celui qui affiche le chiffre le plus bas. C’est celui qui conserve une résistance acceptable dans la vie réelle.

L’écran pourrait devenir le véritable argument premium de OnePlus

Historiquement, Samsung Display a longtemps dominé l’imaginaire du smartphone haut de gamme. Mais, les fabricants chinois de dalles progressent extrêmement vite. BOE, TCL CSOT et d’autres acteurs proposent désormais des panneaux capables de rivaliser avec les meilleures références coréennes.

OnePlus bénéficie directement de cette compétition. En travaillant avec des partenaires locaux sur des dalles sur mesure, la marque peut proposer des spécifications très agressives sans nécessairement dépendre de Samsung.

C’est un changement important dans l’équilibre du marché.

Le OnePlus 16 s’annonce comme une vitrine technologique

Si l’ensemble des fuites se confirme, la fiche technique serait particulièrement ambitieuse. Écran 165 Hz, bordures ultra-fines, Snapdragon nouvelle génération, LPDDR6, UFS 5.0, batterie de 9 000 mAh, recharge 100 W, capteur principal de 200 mégapixels, un tel assemblage ressemble davantage à une démonstration technologique qu’à une évolution incrémentale.

Mais, c’est précisément sur l’intégration que le OnePlus 16 devra faire ses preuves.

Le marché Android premium est devenu extrêmement compétitif. Xiaomi, Vivo, OPPO, Honor et Samsung proposent tous des appareils capables d’afficher des composants impressionnants. La différence se joue désormais sur l’expérience globale.

L’un des éléments les plus importants concerne toutefois la disponibilité. OnePlus a annoncé l’arrêt de certaines activités commerciales en Amérique du Nord et en Europe, ce qui devrait fortement limiter la distribution officielle du OnePlus 16 dans ces régions. Le smartphone devrait rester disponible sur des marchés stratégiques comme la Chine et l’Inde.

Pour les utilisateurs occidentaux, l’import pourrait devenir la principale solution. Cela soulève alors les questions habituelles de bandes réseau, garantie, logiciel et compatibilité locale.