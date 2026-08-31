Samsung a beaucoup insisté sur la robustesse de son nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra, mais le modèle le plus ambitieux de sa gamme pliable vient de montrer une faiblesse inattendue. Lors du traditionnel test de torture de JerryRigEverything, le Galaxy Z Fold 8 Ultra a résisté à une première flexion inversée avant que son écran interne ne rende complètement l’âme lors d’une seconde tentative plus appuyée.

Le contraste est d’autant plus frappant que le Galaxy Z Fold 8 classique avait passé le même exercice sans dommage majeur. Une différence qui relance une question centrale pour les pliables ultrafins : jusqu’où peut-on réduire l’épaisseur sans compromettre la marge de sécurité structurelle ?

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra ne survit pas au deuxième bend test

Zack Nelson, derrière la chaîne JerryRigEverything, a soumis le Galaxy Z Fold 8 Ultra à la même série d’épreuves que les précédents smartphones pliables de Samsung. Rayures, poussière, pression sur la charnière, et surtout le fameux test de pliage, durant lequel l’appareil est forcé dans la direction opposée à celle prévue par son mécanisme.

Le premier essai, téléphone complètement ouvert, n’a provoqué aucun dommage immédiat. Lors du second, plus agressif, la situation a radicalement changé.

Sous la pression, l’écran interne commence par scintiller brièvement. Il devient ensuite totalement noir et ne reprend plus son fonctionnement. Le smartphone montre également une flexion assez importante du châssis lorsqu’il est forcé vers l’arrière.

Le téléphone n’est donc pas littéralement brisé en deux, mais son composant le plus important — et le plus coûteux — devient inutilisable.

Pour un appareil vendu 2 200 euros, le résultat est évidemment peu flatteur.

Le Fold 8 classique avait pourtant résisté

La comparaison avec le Galaxy Z Fold 8 standard rend l’échec encore plus intéressant. Quelques semaines auparavant, ce dernier avait été soumis au même protocole et avait résisté aux flexions inversées sans perte de fonctionnalité majeure. Cette robustesse correspond d’ailleurs à l’historique plutôt favorable des grands pliables Samsung.

Même les précédentes générations de Galaxy Fold avaient généralement survécu aux tests de JerryRigEverything malgré la complexité de leur architecture. Le modèle Ultra constitue donc une exception notable.

Le problème ne signifie pas forcément que le téléphone est fragile au quotidien

Toutefois, il faut replacer ce résultat dans son contexte. Le test de pliage de JerryRigEverything reproduit volontairement une contrainte extrême. Un utilisateur normal n’est pas censé tenter de plier son smartphone à l’envers avec ses deux mains. Ce type d’essai ne permet donc pas de conclure qu’un Fold 8 Ultra va spontanément se casser dans une poche.

Son intérêt est ailleurs. Il permet de mesurer la marge de résistance structurelle dont dispose le téléphone au-delà de son utilisation normale. Et, c’est précisément sur ce point que l’Ultra semble disposer de moins de réserve que le modèle standard.

Samsung avait pourtant renforcé presque toute la structure

Le résultat surprend d’autant plus que Samsung a largement communiqué sur les améliorations de durabilité. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra utilise notamment un châssis en Armor Aluminum. L’écran externe bénéficie d’une protection Gorilla Glass Ceramic 3. La charnière Armor FlexHinge a été repensée. Sous l’écran pliable, Samsung utilise également deux couches de titane regroupées sous l’appellation FlexTitanium.

Sur le papier, le Ultra est donc particulièrement sophistiqué. Samsung parle même de « lasting durability » dans sa communication.

La finesse pourrait être le prix à payer

Le problème se situe peut-être moins dans les matériaux employés que dans la géométrie générale du téléphone. Une fois ouvert, le Galaxy Z Fold 8 Ultra ne mesure qu’environ 4,1 mm d’épaisseur.

À ce niveau, chaque fraction de millimètre compte. Il faut loger l’écran flexible, les couches de protection, les composants électroniques, la batterie, les câbles et la structure mécanique dans un volume extrêmement réduit. Un smartphone plus fin possède également moins de matière pour absorber ou redistribuer une contrainte inhabituelle.

Le Galaxy Fold 8 Ultra pourrait donc illustrer les limites physiques de la course actuelle à la finesse.

L’écran n’est peut-être pas lui-même responsable

La cause précise de la panne reste inconnue. Plusieurs scénarios sont possibles. Le câble flexible reliant l’écran aux autres composants a pu être endommagé. Un capteur chargé de détecter l’ouverture ou la fermeture du téléphone a pu céder. La charnière elle-même a pu exercer une pression inhabituelle sur la dalle. Il est également possible que l’une des couches internes ait subi une contrainte suffisamment forte pour couper le fonctionnement de l’écran.

Sans démontage complet, impossible de savoir exactement quel composant a échoué.

Le FlexTitanium ne peut pas supprimer toutes les contraintes

Samsung utilise le titane sous la dalle pour augmenter sa rigidité et réduire les déformations autour de la pliure. Cette solution améliore probablement la résistance lors d’un usage normal, cependant, elle ne transforme pas l’écran flexible en structure rigide. Un pliable doit rester capable de se plier des dizaines de milliers de fois. Il existe donc nécessairement un compromis entre flexibilité et résistance mécanique. Plus le téléphone devient fin, plus cet équilibre devient délicat.

Sur un smartphone classique, la structure peut être relativement homogène. Sur un pliable, la charnière introduit une rupture mécanique au centre du châssis. C’est elle qui doit absorber les forces lorsque l’appareil est ouvert, fermé ou soumis à une torsion. Samsung a énormément progressé sur ce terrain depuis le premier Galaxy Fold. Mais, aucun système ne peut totalement éliminer les contraintes lorsque le téléphone est plié dans la mauvaise direction.

Le modèle Ultra semble simplement atteindre sa limite plus rapidement.

Les pliables sont toujours beaucoup plus complexes qu’un smartphone classique

C’est l’un des rappels les plus importants de cette expérience. Un Galaxy Z Fold combine deux écrans, plusieurs batteries ou cellules, un système de charnière extrêmement précis et de nombreux câbles flexibles. Chaque élément doit continuer à fonctionner tout en accompagnant les mouvements répétés du châssis. Cette complexité augmente mécaniquement le nombre de points de défaillance possibles. Elle explique également pourquoi réparer un pliable reste nettement plus coûteux.

Aux États-Unis, Samsung facture environ 639 dollars pour remplacer le module d’écran intérieur du Galaxy Z Fold 8 Ultra hors couverture spécifique. Le prix du remplacement de l’écran externe est beaucoup plus raisonnable, autour de 149 dollars. La différence résume parfaitement le problème économique des grands pliables. L’écran interne n’est pas simplement une dalle OLED. Il intègre plusieurs couches spécifiques, le mécanisme flexible et une partie importante de la structure du produit.

Le moindre dommage sérieux devient donc particulièrement coûteux.

Samsung offre au moins un remplacement du protecteur d’écran

Samsung inclut néanmoins un remplacement gratuit du film de protection intérieur durant les douze premiers mois. Après cette période, l’opération coûte environ 19 dollars. C’est utile pour les marques ou décollements superficiels du protecteur.

Mais, cela ne concerne évidemment pas une panne complète comme celle observée dans le test de JerryRigEverything. Un écran noir après une déformation structurelle nécessite un remplacement beaucoup plus lourd.

Le prix transforme immédiatement la perception du risque

À 2 200 euros, les attentes changent. Un téléphone aussi cher doit évidemment être traité comme un produit premium. Mais, il doit aussi inspirer suffisamment confiance pour être utilisé normalement sans que son propriétaire passe son temps à penser au prix d’une réparation. C’est l’un des problèmes persistants du marché pliable. Les constructeurs proposent des appareils toujours plus fins, plus élégants et plus sophistiqués, mais la perception de fragilité reste difficile à éliminer.

Une vidéo de test extrême suffit alors à relancer immédiatement le débat.

La finesse est devenue le nouveau champ de bataille des foldables

Pendant plusieurs années, les fabricants cherchaient surtout à supprimer l’espace entre les deux parties du téléphone une fois fermé. Puis ils ont réduit la visibilité de la pliure. Aujourd’hui, la compétition se concentre largement sur l’épaisseur et le poids. Honor, OPPO, Huawei, Samsung et plusieurs constructeurs chinois cherchent tous à produire des foldables ressemblant de moins en moins à deux smartphones empilés.

C’est une évolution logique.

Mais, le Galaxy Z Fold 8 Ultra montre que cette quête possède une limite. Un smartphone de 4,1 mm ouvert paraît impressionnant sur une fiche technique. Dans la main, cette finesse peut également rendre l’appareil beaucoup plus agréable à utiliser. Mais si chaque millimètre retiré réduit la rigidité ou la marge de sécurité, la question devient plus compliquée.

Le meilleur pliable n’est pas nécessairement le plus fin, c’est celui qui trouve le meilleur compromis entre ergonomie, poids, autonomie et durabilité. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra semble avoir poussé l’un de ces paramètres particulièrement loin.

Il serait néanmoins excessif de présenter ce résultat comme une preuve d’échec global. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra peut très bien résister pendant plusieurs années dans des conditions d’utilisation normales. Les protections contre la poussière, les améliorations de charnière et les couches de titane restent pertinentes. Le test montre simplement que sa structure possède un seuil de rupture inférieur à celui du Fold 8 standard dans une situation très spécifique.

C’est précisément le type d’information qu’un test de torture permet de révéler.