Accueil » Claudeforce : Salesforce fait de Claude le cerveau de ses agents et s’installe directement dans Anthropic

Claudeforce : Salesforce fait de Claude le cerveau de ses agents et s’installe directement dans Anthropic

Claudeforce : Salesforce fait de Claude le cerveau de ses agents et s’installe directement dans Anthropic

Salesforce et Anthropic renforcent considérablement leur alliance avec Claudeforce, un partenariat qui place Claude au cœur des produits agentiques de Salesforce tout en faisant entrer Salesforce directement dans l’interface de Claude.

L’accord fonctionne donc dans les deux sens : Anthropic fournit le raisonnement, Salesforce apporte les données, les workflows et la gouvernance.

C’est cette symétrie qui rend l’annonce particulièrement importante. Salesforce accepte désormais que certaines interactions avec son CRM commencent ailleurs que dans Salesforce lui-même — à condition que ses données et ses règles restent la couche d’exécution derrière l’agent.

Claude devient un modèle central dans Agentforce

La première moitié de Claudeforce est relativement classique. Claude est désormais disponible comme modèle de raisonnement dans Agentforce, notamment au sein de l’Atlas Reasoning Engine. Il alimente également par défaut Agentforce Vibes et Agentforce Coworker, tout en étant accessible depuis Agent Builder.

Autrement dit, Salesforce ne traite plus Claude comme un simple modèle optionnel ajouté à sa plateforme.

Anthropic devient une brique structurante de plusieurs expériences agentiques majeures.

Salesforce mise sur Claude pour le raisonnement complexe

La répartition des rôles est assez claire. Claude fournit les capacités de raisonnement, de planification et d’exécution multi-étapes. Salesforce conserve pour sa part les données clients, les règles métier, les permissions et les actions qui peuvent être réalisées dans l’entreprise.

Cette séparation est importante. Un modèle peut décider qu’un pipeline commercial doit être mis à jour, mais il ne doit pas pouvoir le modifier librement sans tenir compte des règles internes de l’entreprise.

Salesforce veut précisément devenir cette couche déterministe qui encadre les décisions probabilistes du modèle.

Claude peut rester dans le Trust Boundary de Salesforce

L’intégration vise aussi directement les secteurs fortement réglementés. Claude peut être déployé via Amazon Bedrock à l’intérieur du Salesforce Trust Boundary. Pour une banque, un assureur ou une entreprise de santé, cette architecture est essentielle. Le problème n’est pas seulement de savoir si un modèle est performant.

Il faut aussi pouvoir garantir où transitent les données, qui peut y accéder, quelles règles s’appliquent et comment les actions sont auditées. Salesforce veut donc permettre à ses clients de profiter des capacités de Claude sans renoncer à leur architecture de sécurité existante.

Slack adopte lui aussi Claude comme modèle par défaut

L’accord va beaucoup plus loin que le CRM. Claude devient également le modèle par défaut de Slack. Il alimente Slackbot, participe aux expériences Claude Tag et devient un partenaire central de Slack Code. Salesforce veut ainsi connecter la conversation entre collègues avec l’action des agents.

Une équipe peut discuter d’un problème dans Slack, demander à Claude de l’analyser puis exécuter une action dans Salesforce sans quitter son espace de travail. Le chatbot cesse alors d’être une simple couche de résumé, il devient progressivement un opérateur au sein des outils professionnels.

Slackbot aurait déjà généré 8,1 millions d’heures de productivité annualisée

Salesforce communique un chiffre spectaculaire pour illustrer l’adoption interne. Selon l’entreprise, Slackbot produirait désormais 8,1 millions d’heures annualisées de gains de productivité parmi ses propres employés.

Le chiffre aurait plus que doublé d’un trimestre à l’autre.

Comme toujours avec ce type de métrique interne, il faut la considérer comme une estimation calculée par Salesforce plutôt que comme une mesure universelle du temps réellement économisé. Mais, elle montre surtout l’ampleur du pari effectué. Salesforce ne teste plus Claude à petite échelle : l’entreprise l’intègre dans son propre fonctionnement quotidien.

Claude devient aussi l’assistant privilégié des employés Salesforce

L’adoption interne va encore plus loin. Salesforce prévoit de proposer Claude Code et Claude Enterprise à ses développeurs et à ses travailleurs de la connaissance comme outils privilégiés de productivité..Claude est également présenté comme le premier fournisseur de Large Language Model pleinement intégré à son Trust Boundary.

Cela montre à quel point la relation entre les deux entreprises dépasse un simple accord commercial.

Salesforce est à la fois client, distributeur et intégrateur des technologies Anthropic.

La partie la plus intéressante fonctionne dans l’autre sens

Claudeforce ne consiste pourtant pas seulement à faire entrer Claude dans Salesforce. Salesforce arrive désormais directement dans Claude. Le nouveau plugin Salesforce in Claude donne accès à 37 compétences commerciales préconstruites. Ces skills couvrent notamment la préparation de rendez-vous, l’analyse de la santé d’une opportunité ou encore la revue du pipeline commercial.

Le vendeur peut donc effectuer une partie de son travail Salesforce sans ouvrir directement l’interface Salesforce.

C’est probablement l’aspect stratégique le plus important de toute l’annonce.

Claude peut désormais travailler directement sur le pipeline commercial

Les 37 compétences ne se limitent pas à consulter des informations. Claude peut raisonner sur des données commerciales en temps réel, identifier des risques et déclencher des actions autorisées. Un vendeur peut par exemple préparer une réunion à partir de l’historique d’un compte, examiner les opportunités qui semblent bloquées puis mettre à jour certains éléments du pipeline.

Salesforce insiste ici sur la notion d’actions réglementées. L’agent n’obtient pas simplement un accès général à toutes les données, chaque action passe par les règles, permissions et contrôles de Salesforce.

La gouvernance devient plus importante que la démonstration IA

C’est précisément là que les applications professionnelles commencent à se différencier des démonstrations grand public. Faire lire un tableau commercial à une IA est relativement simple. L’autoriser à modifier les données est beaucoup plus délicat. Une entreprise doit savoir qui a déclenché l’action, quelles permissions étaient actives, quelles informations ont été modifiées et comment revenir en arrière en cas de problème.

Salesforce veut conserver ce rôle. L’intelligence peut venir d’Anthropic, la confiance, l’identité et les règles métier restent gérées par Salesforce.

Une configuration unique pour toute l’entreprise

Salesforce in Claude est également pensé pour être administré centralement. Un administrateur connecte Salesforce à Claude une seule fois. L’authentification et les permissions sont ensuite appliquées à l’ensemble des utilisateurs concernés.

L’onboarding peut exploiter Salesforce, Slack et les autres connecteurs disponibles dans Claude pour construire un tableau de bord adapté au contexte de chaque vendeur. L’objectif est d’éviter les intégrations artisanales utilisateur par utilisateur. Pour les grandes entreprises, cette simplicité de déploiement peut compter autant que les performances du modèle.

Salesforce accepte que l’interface ne soit plus nécessairement Salesforce

Cette décision est particulièrement révélatrice de l’évolution du logiciel d’entreprise. Depuis des décennies, Salesforce vend une interface dans laquelle les commerciaux doivent se connecter pour consulter et modifier leurs données.

Avec Claudeforce, l’entreprise reconnaît implicitement que cette interface pourrait ne plus être le point d’entrée principal.

Le vendeur peut commencer sa journée dans Claude ou dans Slack. Salesforce devient alors une infrastructure en arrière-plan. C’est un changement de philosophie majeur.

Headless 360 préparait déjà cette transition

Cette stratégie ne sort pas de nulle part. Salesforce développe depuis plusieurs mois Headless 360, une approche visant à transformer les fonctions de sa plateforme en capacités accessibles par API, MCP ou ligne de commande.

L’idée est que les données et actions Salesforce puissent être utilisées par n’importe quel agent autorisé, même si l’utilisateur ne voit jamais l’interface traditionnelle du CRM.

Claudeforce est probablement l’une des démonstrations les plus concrètes de cette vision. Claude devient l’interface, Salesforce reste le système d’enregistrement, de règles et d’exécution.

Un risque, mais probablement moins dangereux que d’être contourné

Cette stratégie pourrait sembler dangereuse pour Salesforce. Si les utilisateurs passent davantage de temps dans Claude, la marque Salesforce devient potentiellement moins visible. Mais, l’alternative serait encore plus risquée. Si les employés adoptent massivement des interfaces conversationnelles indépendantes, ils chercheront de toute façon à connecter ces outils au CRM.

Salesforce préfère donc contrôler cette connexion plutôt que laisser des intermédiaires construire eux-mêmes une couche d’accès à ses données. Mieux vaut devenir une infrastructure centrale dans Claude que devenir un outil que l’utilisateur ouvre uniquement après la conversation.

Anthropic obtient de son côté une immense distribution

Pour Anthropic, l’intérêt est évident. Salesforce et Slack sont présents au cœur du fonctionnement quotidien de milliers de grandes entreprises. Faire de Claude le modèle par défaut de plusieurs expériences Salesforce lui donne accès à un volume d’utilisation qu’il serait beaucoup plus difficile d’acquérir directement.

Anthropic gagne donc une nouvelle surface de distribution massive.

Le partenariat peut aussi renforcer Claude dans les environnements où la conformité et la gouvernance sont essentielles, un segment particulièrement lucratif de l’IA professionnelle.

Une relation financière déjà très importante

L’accord s’inscrit dans une relation économique qui était déjà profonde. Salesforce a investi dans Anthropic et sa participation est désormais valorisée à plusieurs milliards de dollars. L’entreprise est également devenue l’un des gros consommateurs de Claude.

Des estimations récentes indiquent que Salesforce pourrait dépenser plusieurs centaines de millions de dollars en tokens Anthropic sur l’année. Ce niveau de dépendance explique en partie pourquoi Claudeforce ressemble davantage à une alliance structurelle qu’à une intégration classique entre deux éditeurs.

Deux entreprises qui deviennent clientes l’une de l’autre

Salesforce insiste d’ailleurs sur cette réciprocité. Anthropic utilise Salesforce comme CRM privilégié et Slack comme plateforme de collaboration interne. Salesforce utilise de son côté Claude comme couche d’intelligence dans plusieurs de ses produits et dans ses propres équipes.

Chaque entreprise devient donc à la fois fournisseur et cliente de l’autre. Ce type de relation crée évidemment un alignement commercial puissant. Mais, il augmente également le potentiel coût d’un changement de partenaire.

La question de la dépendance à Anthropic reste ouverte

C’est probablement la principale tension stratégique de Claudeforce. Salesforce construit une part croissante de son offre IA autour d’un modèle qu’il ne contrôle pas. Si Anthropic modifie ses prix, ses priorités ou ses relations commerciales, Salesforce pourrait se retrouver fortement exposé. L’entreprise continue évidemment de travailler avec d’autres fournisseurs de modèles et conserve une architecture multi-modèle.

Mais faire de Claude le choix par défaut dans Slack, Agentforce Coworker et d’autres expériences crée une dépendance opérationnelle bien plus forte qu’une simple compatibilité API.

Le modèle devient moins visible que la couche d’orchestration

Salesforce semble toutefois parier sur une autre idée. À long terme, la valeur ne résidera peut-être pas uniquement dans le modèle lui-même. Elle sera aussi dans la capacité à lui fournir les bonnes données, les permissions adéquates et des actions fiables.

C’est précisément ce que Salesforce veut devenir. Claude raisonne, Salesforce sait ce qu’un vendeur peut faire, sur quel client, avec quelles données et selon quelles règles. Cette division du travail pourrait devenir une architecture standard de l’IA en entreprise.

Le plugin entrera en bêta ouverte en septembre

Salesforce in Claude est actuellement proposé à certains clients pilotes. Une bêta ouverte est prévue pour septembre 2026. De nouvelles compétences préconstruites doivent également arriver à partir de la fin de l’année.

Aucun tarif spécifique n’a pour l’instant été communiqué. Il faudra donc attendre pour savoir comment Salesforce et Anthropic comptent monétiser les usages supplémentaires générés par les agents et les nombreuses actions réalisées dans Claude.