La quête du smartphone entièrement composé d’un écran n’a jamais vraiment disparu. Depuis plus d’une décennie, les fabricants cherchent à faire disparaître les bordures qui entourent l’affichage, multipliant les innovations entre écrans incurvés, dalles aux bords arrondis et caméras dissimulées sous la surface. Aujourd’hui, Tecno relance cette ambition avec un concept de smartphone qui semble repousser encore davantage les limites du design.

Encore au stade expérimental, cet appareil illustre une tendance qui pourrait bien s’imposer dans les prochaines années, alors que l’industrie se prépare à une nouvelle bataille autour des écrans sans bordures.

Un concept qui mise sur un véritable affichage bord à bord

À travers une courte vidéo promotionnelle, Tecno a présenté ce qu’il décrit comme son « next-gen bezelless concept phone », un smartphone conceptuel dont la caractéristique la plus spectaculaire est l’absence quasi totale de bordures visibles autour de l’écran. Contrairement à de nombreuses tentatives précédentes, la marque ne semble pas avoir recours à des écrans fortement incurvés pour masquer les contours de la dalle.

Les images diffusées montrent un écran qui s’étend pratiquement jusqu’aux limites du châssis, donnant l’impression que le verre fusionne avec les bords du téléphone.

Si cette démonstration se confirme sur un prototype fonctionnel, Tecno pourrait proposer l’une des interprétations les plus abouties du design « tout écran » à ce jour.

Une quête qui anime l’industrie depuis plus de dix ans

L’idée d’un smartphone sans bordures ne date pas d’hier. Au fil des années, plusieurs constructeurs ont tenté d’effacer progressivement les contours noirs entourant l’affichage. Parmi les approches les plus marquantes :

vivo a popularisé les écrans aux bords fortement incurvés

Essential avait réduit les marges latérales à leur strict minimum

Xiaomi, avec la gamme Mi Mix, avait largement contribué à démocratiser le concept de smartphone presque entièrement recouvert par son écran

Par la suite, Apple et Samsung ont également adopté des designs aux bordures toujours plus fines, sans toutefois chercher ces dernières années à franchir une nouvelle rupture esthétique.

Tecno entend désormais reprendre cette course là où beaucoup semblent l’avoir mise en pause.

Une prouesse visuelle… mais des questions restent ouvertes

Si le résultat est particulièrement impressionnant sur les premières images, plusieurs interrogations demeurent. Des bordures extrêmement réduites peuvent avoir des conséquences sur la prise en main, les appuis involontaires sur les côtés de l’écran, la résistance de la dalle en cas de chute ou encore l’intégration des composants internes. Ces défis expliquent en partie pourquoi les constructeurs ont progressivement trouvé un compromis entre esthétique et ergonomie.

Le concept de Tecno devra donc démontrer que cette approche reste compatible avec un usage quotidien avant de pouvoir séduire un public plus large.

Une présentation attendue à l’IFA 2026

Tecno n’a pas encore communiqué de calendrier officiel concernant cette démonstration. Selon plusieurs indiscrétions, le smartphone pourrait être présenté lors du salon IFA 2026, à Berlin, dans le cadre de l’événement ShowStoppers, souvent utilisé par les fabricants pour dévoiler leurs innovations les plus ambitieuses.

Pour l’instant, le constructeur se limite à qualifier l’appareil de concept, sans évoquer une éventuelle commercialisation.

Tecno multiplie les démonstrations technologiques

Toutefois, la prudence reste de mise. Le fabricant s’est déjà illustré à plusieurs reprises en présentant des concepts particulièrement audacieux lors des grands salons internationaux. Cependant, nombre de ces prototypes n’ont jamais dépassé le stade expérimental, notamment sur les marchés occidentaux où Tecno demeure plus discret que les grandes marques historiques.

Cette stratégie permet néanmoins au constructeur d’affirmer son savoir-faire technologique et de renforcer sa visibilité face à des concurrents beaucoup plus établis.

La prochaine bataille du smartphone se jouera sur le design

Alors que les performances des smartphones progressent désormais par petites touches, le design redevient un puissant facteur de différenciation. Les innovations autour des écrans, des matériaux et de l’intégration des composants pourraient constituer le prochain terrain de compétition entre les fabricants.

Plusieurs rumeurs évoquent déjà une accélération de cette course à partir de 2027, avec des appareils toujours plus proches du concept de « tout écran », y compris chez les acteurs majeurs du secteur. Dans ce contexte, Tecno pourrait jouer le rôle de laboratoire d’idées, en expérimentant des approches que les marques les plus installées hésitent encore à adopter.

Qu’il débouche ou non sur un produit commercial, ce smartphone sans bordures rappelle une réalité souvent oubliée : l’innovation dans l’univers mobile ne passe pas uniquement par l’intelligence artificielle ou les performances des processeurs. Elle continue aussi de s’exprimer à travers le design, un domaine où chaque millimètre gagné contribue à redéfinir l’expérience utilisateur.