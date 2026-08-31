Xiaomi prépare un lancement particulièrement symbolique pour septembre. Le constructeur a confirmé que son futur Xiaomi 18 Fold sera le premier smartphone commercialisé avec de la mémoire LPDDR6 produite par CXMT, associée au nouveau SoC maison XRING O3.

Au-delà du simple gain de performances, l’annonce marque une étape stratégique : Xiaomi ne veut plus seulement concevoir ses smartphones autour de composants tiers. Avec XRING pour le processeur et CXMT pour la mémoire, le groupe met en avant une chaîne technologique de plus en plus domestique, au moment où la concurrence autour des semi-conducteurs mobiles se durcit.

Le Xiaomi 18 Fold inaugurera la LPDDR6 de CXMT

Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, a confirmé que le Xiaomi 18 Fold sera le premier smartphone au monde équipé de la LPDDR6 de CXMT. Le dirigeant a également salué le passage en production de masse de cette nouvelle génération de mémoire.

Le lancement du smartphone est prévu en septembre, dans le cadre d’un mois particulièrement chargé pour Xiaomi, qui doit également présenter de nouveaux produits automobiles.

Le Xiaomi 18 Fold devient ainsi bien plus qu’un nouveau pliable : il servira de vitrine technologique à plusieurs composants chinois de nouvelle génération.

La LPDDR6 promet jusqu’à 12 800 Mb/s

Selon les informations communiquées par CXMT dans son rapport semestriel 2026, sa nouvelle mémoire LPDDR6 atteint une vitesse maximale de 12 800 Mb/s. Chaque puce peut proposer jusqu’à 16 Go de capacité. CXMT explique avoir revu l’architecture et le système de transmission des données par rapport à la génération LPDDR5X afin d’augmenter fortement le débit disponible.

Les premiers échantillons ont déjà été envoyés à des clients stratégiques, et l’entreprise indique désormais accélérer la production en volume.

Pourquoi la mémoire est devenue aussi importante que le processeur ?

Sur une fiche technique, la RAM attire rarement autant l’attention que le CPU ou le GPU. Pourtant, son rôle devient de plus en plus critique. Un processeur très puissant ne peut pas exploiter pleinement ses capacités si les données n’arrivent pas assez rapidement. C’est particulièrement vrai pour les modèles d’IA exécutés directement sur le smartphone, qui doivent manipuler d’importantes quantités de paramètres et de données en mémoire.

Une bande passante plus élevée réduit donc certains goulets d’étranglement entre la mémoire et les différents blocs de calcul.

L’IA embarquée est l’un des grands bénéficiaires

La LPDDR6 ne servira pas uniquement à ouvrir plus rapidement des applications. Les usages les plus intéressants concernent probablement l’IA locale. Les futurs smartphones doivent exécuter des modèles multimodaux capables d’analyser du texte, des images, du son ou de la vidéo sans nécessairement envoyer toutes les données vers le cloud.

Ces traitements sollicitent intensivement la mémoire. Plus le modèle est volumineux, plus la circulation rapide des données devient essentielle. Xiaomi semble donc préparer son architecture pour une génération de smartphones où la mémoire est directement liée aux performances de l’IA.

Le XRING O3 a été conçu pour la LPDDR6

Le second élément majeur de l’annonce est le XRING O3. Xiaomi a présenté cette nouvelle puce le 24 août et affirme qu’il s’agit de son premier SoC mobile prenant en charge la LPDDR6. Le Xiaomi 18 Fold sera l’un des premiers appareils à l’utiliser.

Cette association n’est pas anodine. Un nouveau standard mémoire n’apporte rien si le contrôleur intégré au SoC ne sait pas l’exploiter. Xiaomi a donc dû concevoir XRING O3 avec cette génération en tête.

Xiaomi reprend davantage de contrôle sur son architecture

C’est précisément ce qui rend XRING stratégiquement intéressant. En utilisant exclusivement Qualcomm ou MediaTek, un constructeur dépend du calendrier technologique et des choix architecturaux de son fournisseur.

Développer son propre SoC permet à Xiaomi d’optimiser directement le processeur, la mémoire, l’IA, la photographie et le logiciel autour de ses propres produits. Apple suit cette logique depuis longtemps avec ses puces A et M, Google pousse Tensor, Huawei développe Kirin, Samsung conserve Exynos et Xiaomi cherche désormais à rejoindre ce cercle très fermé.

Le XRING O3 affiche des ambitions extrêmement élevées

Xiaomi présente le XRING O3 comme un SoC haut de gamme gravé en 3 nm. La puce adopte un CPU à dix cœurs et un nouveau GPU à 16 cœurs. Le constructeur revendique des gains importants en performances et en efficacité énergétique par rapport à sa génération précédente.

Xiaomi annonce également un score AnTuTu supérieur à 5,2 millions de points. Comme toujours avec ce type de benchmark constructeur, ces chiffres devront être confirmés sur un appareil commercial.

Mais ils illustrent clairement le positionnement recherché : XRING O3 ne veut pas être une alternative économique à Qualcomm, mais un véritable processeur flagship.

La bande passante mémoire devient un argument de plateforme

Xiaomi annonce également une bande passante pouvant dépasser 113 Go/s avec sa plateforme LPDDR6. Ce chiffre montre à quel point la mémoire mobile se rapproche progressivement de niveaux autrefois réservés à des systèmes beaucoup plus puissants. Cette bande passante peut bénéficier au GPU, au NPU, au traitement photo et aux fonctions génératives.

Dans une architecture mobile moderne, tous ces blocs doivent accéder à la mémoire simultanément. L’augmentation du débit peut donc améliorer l’ensemble du système, pas seulement les performances multitâches.

Un pliable est un excellent terrain pour ce type de matériel

Le choix du Xiaomi 18 Fold comme premier appareil LPDDR6 est logique. Un grand smartphone pliable est généralement l’un des produits Android les plus exigeants. Il doit gérer un grand écran interne, plusieurs applications simultanément, du multitâche avancé et des traitements photo complexes.

L’utilisateur est également plus susceptible d’utiliser deux ou trois applications côte à côte. La bande passante mémoire peut donc devenir beaucoup plus perceptible que sur un smartphone classique utilisé essentiellement en plein écran.

Le multitâche pourrait devenir l’un des vrais gains

Avec un grand écran pliable, Xiaomi peut mettre en avant des scénarios proches d’une tablette. Navigation Web, messagerie, document et assistant IA peuvent fonctionner simultanément. Cela sollicite à la fois la RAM et la bande passante. La LPDDR6 pourrait aider le système à conserver davantage d’applications actives tout en limitant les rechargements en arrière-plan.

Il faudra naturellement attendre les tests pour déterminer si la différence sera visible face aux meilleurs appareils LPDDR5X. Une nouvelle norme ne garantit pas automatiquement une expérience plus rapide dans toutes les situations.

CXMT franchit une étape majeure

L’annonce est également très importante pour ChangXin Memory Technologies, plus connue sous l’acronyme CXMT. L’entreprise chinoise cherche depuis plusieurs années à réduire son retard face aux géants mondiaux de la mémoire.

Samsung Electronics, SK Hynix et Micron dominent historiquement ce marché. Être sélectionné pour inaugurer la LPDDR6 dans un flagship Xiaomi offre à CXMT une visibilité considérable. Cela représente également une validation technique importante de sa capacité à produire de la mémoire mobile haut de gamme en volume.

La compétition ne porte plus uniquement sur les processeurs

Les tensions autour des semi-conducteurs ont souvent focalisé l’attention sur les CPU et les GPU. Mais, la mémoire est tout aussi stratégique. Smartphones, centres de données, accélérateurs IA et ordinateurs utilisent des volumes toujours plus importants de DRAM. Le boom de l’intelligence artificielle a d’ailleurs renforcé la demande sur les mémoires à forte bande passante.

Dans ce contexte, disposer d’un acteur national capable de produire des générations avancées de LPDDR constitue un enjeu industriel majeur pour la Chine.

Xiaomi met en avant une alliance technologique chinoise

Le message de Lei Jun allait d’ailleurs au-delà du produit. Le patron de Xiaomi a expliqué espérer voir davantage d’entreprises technologiques chinoises collaborer sur des projets comparables.

Cette déclaration montre que la marque veut présenter le Xiaomi 18 Fold comme une démonstration d’écosystème. La puce vient de Xiaomi, la mémoire vient de CXMT, et le smartphone sert de produit final capable d’assembler les deux technologies. C’est une stratégie très différente de celle d’un constructeur se contentant d’acheter l’ensemble des composants clés à des fournisseurs internationaux.

L’autonomie restera néanmoins le juge de paix

Plus de bande passante signifie également davantage de données déplacées. Or déplacer des données consomme de l’énergie. L’un des enjeux de LPDDR6 sera donc d’améliorer les performances sans faire exploser la consommation. Le terme LPDDR signifie justement « Low Power Double Data Rate ». Chaque nouvelle génération doit normalement augmenter le débit tout en conservant une efficacité adaptée aux appareils fonctionnant sur batterie.

Sur un pliable, ce point est crucial. Le grand écran constitue déjà l’un des principaux consommateurs d’énergie.

Le logiciel devra être capable d’exploiter cette avance

Le hardware seul ne suffira pas. Pour que la LPDDR6 produise une différence tangible, Xiaomi devra optimiser HyperOS, ses applications et ses modèles IA autour de cette bande passante supplémentaire. C’est précisément là que posséder son propre SoC peut devenir intéressant.

Le constructeur peut contrôler beaucoup plus finement la façon dont le CPU, le GPU, le NPU et la mémoire travaillent ensemble. À long terme, cette intégration verticale pourrait être plus importante que n’importe quel benchmark isolé.

Le Xiaomi 18 Fold devient une démonstration de souveraineté technologique

La dimension géopolitique est difficile à ignorer. Huawei a déjà montré comment les restrictions commerciales pouvaient accélérer le développement de composants chinois. Xiaomi n’est pas confronté aux mêmes contraintes. Mais, le groupe possède une raison stratégique évidente de réduire sa dépendance à quelques fournisseurs étrangers.

XRING O3 et la LPDDR6 de CXMT constituent deux briques essentielles dans cette direction. Cela ne signifie pas que Xiaomi abandonnera Qualcomm, MediaTek ou les fournisseurs internationaux. Mais, l’entreprise gagne une alternative.

Et dans l’industrie des semi-conducteurs, disposer d’une alternative représente déjà un pouvoir considérable.

Samsung et SK Hynix ne vont évidemment pas rester immobiles

L’avance annoncée de CXMT doit également être replacée dans son contexte. Être le premier fournisseur intégré dans un smartphone commercial ne signifie pas automatiquement dominer toute une génération de mémoire. Samsung, SK Hynix et Micron disposent de capacités de production et de relations clients extrêmement importantes. La bataille se jouera sur plusieurs critères : rendement industriel, consommation, prix, fiabilité et capacité à livrer des centaines de millions de puces.

CXMT obtient ici un lancement prestigieux. Le véritable test viendra lorsque la LPDDR6 devra être produite à très grande échelle.

La pénurie de mémoire rend le timing particulièrement intéressant

Le moment choisi est également remarquable. La forte demande des centres de données IA exerce une pression croissante sur l’ensemble de l’industrie mémoire. Les fabricants privilégient souvent les segments à forte marge, notamment la HBM destinée aux accélérateurs. Cette situation peut peser sur les disponibilités et les prix des composants mobiles.

L’arrivée d’un fournisseur supplémentaire capable de produire une génération avancée de LPDDR peut donc avoir un intérêt économique au-delà de la seule stratégie chinoise. Davantage de concurrence signifie potentiellement davantage de capacité.

Le Xiaomi 18 Fold sera lancé en septembre

Xiaomi n’a pas encore dévoilé la fiche technique complète de son nouveau pliable. Le constructeur a néanmoins confirmé une présentation en septembre 2026. Le smartphone partagera cette période de lancement avec d’autres produits majeurs du groupe, dont la nouvelle gamme automobile SkyNomad.

On sait désormais que le Xiaomi 18 Fold combinera XRING O3 et LPDDR6 CXMT. Le reste — écrans, autonomie, photographie, recharge et prix — sera dévoilé progressivement.

Pour le grand public, « LPDDR6 » risque de ressembler à une spécification de plus dans une fiche technique déjà interminable. Mais, l’importance de l’annonce dépasse largement quelques gigabits par seconde supplémentaires. Xiaomi met pour la première fois son nouveau processeur maison au cœur d’un flagship pliable équipé d’une génération de mémoire inaugurée par un fabricant chinois.

C’est précisément le type d’intégration que seuls quelques géants technologiques étaient capables de mettre en avant jusqu’ici. Le Xiaomi 18 Fold devra encore prouver qu’il est un excellent smartphone.