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Photoshop lance Editeur assisté par IA : Adobe place le prompt au cœur de l’édition photo

Photoshop lance Editeur assisté par IA : Adobe place le prompt au cœur de l’édition photo

Adobe continue de transformer Photoshop sans pour autant effacer l’outil professionnel que des millions de créatifs connaissent déjà. Sa nouvelle réponse s’appelle Editeur assisté par IA, un espace de travail séparé qui place une barre de prompt en langage naturel au centre de l’expérience.

L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs moins expérimentés de demander directement ce qu’ils veulent modifier, sans devoir comprendre immédiatement les sélections, masques, calques ou outils complexes. Le Pro Editor reste intact, mais Photoshop dispose désormais d’une seconde porte d’entrée, beaucoup plus conversationnelle.

Photoshop propose désormais deux façons de commencer un montage

Adobe ne remplace pas l’interface traditionnelle. Le Pro Editor continue d’exister avec ses calques, sélections, masques, outils de retouche et contrôles avancés. Editeur assisté par IA vient plutôt s’ajouter comme un mode alternatif, actuellement en bêta. L’utilisateur peut y décrire une modification avec une phrase simple, puis laisser Photoshop choisir les outils nécessaires.

Cette approche réduit considérablement la friction pour quelqu’un qui sait ce qu’il veut obtenir visuellement, mais ne connaît pas encore la méthode technique permettant d’y arriver. L’interface regroupe plusieurs fonctions génératives autour du langage naturel. L’utilisateur peut par exemple demander à Photoshop de supprimer un arrière-plan, étendre une image ou retirer un objet.

Editeur assisté par IA réunit notamment Supprimer l’arrière-plan, Remplissage génératif, Supprimer, Remplissage génératif, Développement génératif et Marquage IA.

Le changement de philosophie est important. Pendant longtemps, utiliser Photoshop supposait de connaître l’outil avant de réaliser l’action. Désormais, l’utilisateur peut commencer par exprimer le résultat souhaité.

Modifier via un prompt peut modifier l’ensemble d’une image

L’une des nouveautés principales est Modifier via un prompt. Cette fonction permet de transformer une image entière avec une instruction écrite sans avoir besoin de créer une sélection au préalable. L’utilisateur peut donc demander un changement global, puis laisser le modèle interpréter l’image et effectuer les modifications correspondantes.

Ce fonctionnement rapproche Photoshop des nouveaux éditeurs IA où l’interaction ressemble davantage à une conversation qu’à une suite de manipulations techniques. Mais, Adobe conserve un point essentiel : les résultats restent intégrés à la logique de Photoshop.

Le Pro Editor bénéficie lui aussi de Modifier via un prompt

Les utilisateurs expérimentés ne sont pas obligés de passer par Editeur assisté par IA pour profiter de cette nouveauté. Modifier via un prompt apparaît également dans la barre de tâches contextuelle de Pro Editor. Les résultats générés sont placés dans des calques génératifs distincts.

L’édition reste donc non destructive et peut être réorganisée, masquée ou supprimée comme les autres éléments d’un document Photoshop. C’est probablement la décision la plus importante d’Adobe : intégrer le prompt sans abandonner l’architecture par calques qui fait la puissance du logiciel.

Modification guidée avec masques apporte davantage de précision

Adobe améliore également les modifications localisées avec Modification guidée avec masques. Cette fonction est alimentée par Firefly Image 5. Le principe consiste à laisser le modèle analyser le contexte global de l’image tout en limitant strictement la modification à une zone masquée. Adobe donne notamment l’exemple de l’ouverture des yeux d’une personne qui les avait fermés sur une photo.

Le modèle peut comprendre le visage et la scène complète, mais seuls les pixels situés dans la zone autorisée doivent être modifiés.

Les éléments sensibles peuvent rester intacts

Cette approche répond à un défaut classique de l’édition générative. Une IA peut parfaitement réussir la modification demandée tout en altérant involontairement un visage, un logo ou un produit situé à proximité.

Avec Modification guidée avec masques, Adobe cherche à séparer compréhension globale et zone d’action. Le modèle peut utiliser l’ensemble de l’image pour comprendre la scène, mais les régions non masquées restent protégées. Pour les professionnels travaillant sur des visuels de marque ou des compositions complexes, cette précision est beaucoup plus importante qu’un simple gain de vitesse.

Marquage permet de montrer directement à l’IA ce qu’il faut changer

Adobe ne veut pas non plus que chaque instruction repose uniquement sur les mots. La nouvelle fonction Marquage IA permet de dessiner directement sur l’image. L’utilisateur peut entourer une zone, tracer une flèche, esquisser une forme ou indiquer visuellement l’endroit où un élément doit apparaître.

Il ajoute ensuite une instruction textuelle. Le modèle combine alors les annotations graphiques avec le prompt. Cette méthode réduit l’ambiguïté des demandes comme « ajoute une lampe à gauche » ou « recolore cette partie ».

Dessiner devient une forme de prompt

Marquage illustre bien l’évolution actuelle des interfaces génératives. Un prompt n’a plus forcément besoin d’être uniquement textuel. Dans un outil créatif, montrer est parfois beaucoup plus efficace qu’expliquer. Un designer peut rapidement dessiner une forme approximative pour indiquer l’échelle et l’emplacement d’un objet, puis laisser Firefly produire le résultat final.

Photoshop se rapproche ainsi d’un dialogue multimodal où l’utilisateur peut parler, écrire, sélectionner ou dessiner selon ce qui est le plus naturel.

Une nouvelle Calque de réglage de la lumière

Adobe ne concentre pas toutes ses nouveautés sur l’IA générative. Photoshop reçoit aussi Calque de réglage de la lumière. Elle regroupe plusieurs réglages classiques de luminosité dans un calque d’ajustement non destructif. L’utilisateur peut modifier l’exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs sans altérer directement l’image originale.

Adobe rapproche ainsi certains contrôles de Camera Raw du workflow traditionnel par calques.

Un ajout plus important qu’il n’y paraît

Ce type de nouveauté peut sembler beaucoup moins spectaculaire qu’un éditeur contrôlé par prompt. Pour les professionnels, elle peut pourtant avoir davantage d’impact quotidien. Les calques d’ajustement permettent de modifier, masquer et mélanger les corrections à tout moment.

Regrouper davantage de contrôles d’éclairage dans cette logique améliore la flexibilité sans changer les habitudes de travail. Cela montre aussi qu’Adobe ne veut pas transformer Photoshop en simple interface générative.

Le logiciel continue d’évoluer simultanément sur ses outils traditionnels.

Texte dynamique devient plus flexible

Texte dynamique reçoit lui aussi une extension. La fonction pouvait déjà déformer automatiquement du texte selon certaines formes prédéfinies. Elle fonctionne désormais avec des formes et chemins personnalisés. Un texte peut donc s’adapter plus facilement à une courbe ou à une composition libre sans nécessiter autant de manipulations manuelles.

Pour les affiches, logos, visuels sociaux ou compositions typographiques, cette évolution accélère des tâches qui demandaient auparavant davantage de réglages.

Plus de 900 millions d’assets Adobe Stock directement dans Photoshop

Adobe ajoute également un panneau de contenus Adobe Stock. Il donne accès à plus de 900 millions de ressources Adobe Stock directement depuis Photoshop. L’utilisateur peut rechercher, prévisualiser et intégrer des assets sans quitter son document. Cette intégration poursuit une autre stratégie d’Adobe : réduire le nombre d’allers-retours entre Photoshop, le navigateur et les bibliothèques externes.

L’IA accélère la création, mais la recherche d’images, textures ou éléments graphiques reste une partie importante du travail professionnel.

Adobe veut réduire la courbe d’apprentissage historique de Photoshop

Editeur assisté par IA s’attaque à l’un des plus grands paradoxes du logiciel. Photoshop est extrêmement puissant précisément parce qu’il propose énormément d’outils. Mais, cette richesse rend aussi l’application intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Une personne voulant simplement supprimer un objet peut être confrontée à plusieurs méthodes possibles, chacune avec ses propres réglages. Le prompt renverse ce fonctionnement.

On commence par l’intention, et Photoshop se charge d’une partie de la procédure.

Le logiciel n’abandonne pas pour autant la maîtrise manuelle

C’est là que l’approche d’Adobe se distingue d’un éditeur IA entièrement automatisé. Editeur assisté par IA peut servir de point d’entrée. Mais, l’utilisateur peut ensuite revenir vers les outils traditionnels pour ajuster précisément le résultat. Le travail généré reste intégré aux calques et au document.

Adobe essaie donc de construire une continuité entre deux profils : celui qui veut simplement décrire le résultat et celui qui veut contrôler chaque pixel. Les deux travaillent toujours dans Photoshop.

Le prompt devient une couche supplémentaire, pas un remplacement

Pendant plusieurs années, la question autour de l’IA créative était de savoir si elle finirait par remplacer les outils professionnels. Adobe semble prendre le problème dans l’autre sens. Le prompt devient simplement une nouvelle méthode de contrôle parmi les autres. Une sélection reste utile, un masque reste utile, un pinceau reste utile, mais certaines tâches peuvent désormais commencer par une phrase.

Cette approche évite de forcer tous les utilisateurs à adopter le même workflow.

Adobe cherche à protéger son avantage face aux éditeurs IA natifs

Cette transformation répond aussi à une pression concurrentielle évidente. De nouveaux outils de création proposent dès le départ une expérience entièrement construite autour du prompt. Ils sont souvent plus simples à utiliser que Photoshop pour une retouche rapide. Adobe ne peut donc plus compter uniquement sur la puissance de son interface traditionnelle.

Editeur assisté par IA lui permet de proposer une expérience beaucoup plus accessible sans sacrifier les fonctions professionnelles qui constituent son principal avantage.