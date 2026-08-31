Accueil » Xbox Project Helix : Microsoft prépare une famille d’appareils pour sa prochaine génération

Xbox Project Helix : Microsoft prépare une famille d’appareils pour sa prochaine génération

Xbox Project Helix : Microsoft prépare une famille d’appareils pour sa prochaine génération

Microsoft commence à préciser sa vision de la prochaine génération Xbox, et celle-ci pourrait s’éloigner encore davantage du modèle traditionnel de la console unique placée sous le téléviseur. À la Gamescom 2026, la patronne de Xbox, Asha Sharma, a décrit Project Helix comme une « famille d’appareils », laissant entendre que plusieurs machines pourraient partager la même plateforme.

Microsoft avait déjà confirmé en mars que Project Helix désignait sa prochaine génération de console et qu’elle serait capable de faire tourner aussi bien des jeux Xbox que des jeux PC. La nouveauté, cette fois, est que Helix semble devoir dépasser un seul boîtier haut de gamme.

Project Helix devient une famille, pas seulement une console

Lors d’une interview accordée à la BBC à Gamescom 2026, Asha Sharma a expliqué que les équipes Xbox travaillaient sur une « grande prochaine génération » et une « grande famille d’appareils » autour du Project Helix.

Microsoft ne détaille encore ni le nombre de produits prévus ni leur format exact. Mais, cette formulation est importante. En mars dernier, Xbox présentait encore Project Helix avant tout comme sa console first-party de nouvelle génération. Quelques mois plus tard, la direction parle désormais explicitement de plusieurs appareils.

Cela suggère que Helix pourrait être moins une machine qu’une plateforme matérielle commune.

Une Xbox haut de gamme pourrait cohabiter avec d’autres formats

Le scénario le plus évident serait de voir Microsoft conserver une console principale très puissante tout en proposant d’autres appareils autour de la même architecture.

Un modèle plus abordable paraît plausible, un appareil portable davantage intégré à l’écosystème Xbox l’est également, mais Microsoft n’a confirmé ni l’un ni l’autre. La prudence reste donc nécessaire : « famille d’appareils » ne signifie pas automatiquement Xbox portable, nouvelle Series S ou plusieurs consoles dès le lancement.

Cela indique surtout que l’entreprise veut préserver davantage de flexibilité qu’avec une stratégie reposant sur un seul produit.

Microsoft veut toujours pousser les performances

Cette ouverture vers plusieurs formats ne signifie pas que Xbox abandonne la course à la puissance. Asha Sharma a répété que Microsoft continuerait à repousser les limites des performances. Project Helix repose officiellement sur un SoC AMD personnalisé et doit utiliser une nouvelle génération de technologies DirectX et FSR. Microsoft avait même annoncé en mars viser un bond très important des performances et capacités en ray tracing par rapport aux machines actuelles.

La future console principale devrait donc rester un produit ambitieux. La différence est que ce modèle pourrait n’être qu’un membre d’une gamme plus large.

Helix devra faire tourner des jeux Xbox et PC

C’est l’un des aspects déjà confirmés par Microsoft. Project Helix est conçu pour faire fonctionner à la fois les jeux Xbox console et les jeux PC. Cette convergence est probablement la clé de toute la stratégie. Microsoft cherche depuis plusieurs années à réduire la frontière entre Windows et Xbox.

Xbox Play Anywhere permet déjà de conserver certains achats et sauvegardes entre console et PC. Le mode Xbox déployé dans Windows poursuit la même logique. Project Helix pourrait aller beaucoup plus loin en transformant la console en appareil davantage ouvert sur l’écosystème PC.

Le futur Xbox ressemble de moins en moins à une génération classique

Pendant des décennies, le marché des consoles fonctionnait selon un modèle simple. Sony lançait une PlayStation, Microsoft lançait une Xbox, les deux machines restaient globalement figées pendant plusieurs années.

La stratégie actuelle de Microsoft semble beaucoup plus proche de celle d’un écosystème informatique. Plusieurs appareils pourraient proposer différents compromis en matière de puissance, prix, mobilité et format tout en donnant accès à la même bibliothèque.

L’idée devient moins « quelle Xbox possédez-vous ? » que « sur quel appareil utilisez-vous Xbox ? ».

Une évolution logique après les ROG Xbox Ally

Microsoft a déjà commencé à expérimenter cette approche avec les appareils portables. Les ROG Xbox Ally ont servi de première vitrine à une interface Xbox davantage intégrée à Windows. Ce ne sont pas des consoles Xbox traditionnelles, mais elles montrent comment Microsoft peut étendre l’expérience Xbox à des machines conçues par d’autres constructeurs.

Le mode Xbox pour Windows 11 poursuit désormais cette démarche. Project Helix pourrait donc représenter l’étape suivante : une architecture où console, PC et appareils portables partagent une expérience beaucoup plus homogène.

Des constructeurs tiers pourraient-ils produire des appareils Helix ?

C’est l’une des grandes questions encore ouvertes. Microsoft a confirmé qu’il fabriquerait une console Xbox first-party autour de Project Helix. Mais, l’entreprise n’a pas fermé la porte à la possibilité que d’autres fabricants participent un jour à cet écosystème.

Une telle stratégie rapprocherait Xbox du fonctionnement du PC ou d’Android, où plusieurs constructeurs utilisent une même plateforme logicielle. Elle permettrait aussi à Microsoft de proposer davantage de formes et de gammes de prix sans fabriquer chaque appareil lui-même.

Pour l’instant, cela reste néanmoins spéculatif.

L’abordabilité devient un sujet central

Les déclarations d’Asha Sharma ne se limitaient pas à la puissance. Elle a également insisté sur la nécessité pour l’industrie d’innover autour de l’efficacité et de l’accessibilité tarifaire.

Ce changement de discours est significatif. Le prix des composants reste sous pression, notamment avec la forte demande provenant des infrastructures d’intelligence artificielle. Mémoire, stockage et composants avancés coûtent cher. Construire une console extrêmement puissante sans franchir un seuil tarifaire difficilement acceptable devient donc plus complexe.

Une gamme composée de plusieurs appareils pourrait permettre à Microsoft de proposer différents niveaux de prix.

Une nouvelle Series S n’est donc pas impossible

La Xbox Series S avait précisément été pensée comme une seconde porte d’entrée dans la génération actuelle. Moins puissante que la Series X, elle coûtait moins cher et visait les joueurs davantage sensibles au prix.

Project Helix pourrait reprendre cette philosophie. Une console premium pourrait proposer les performances maximales, un autre modèle pourrait privilégier l’efficacité, un stockage plus réduit ou certaines concessions graphiques afin de conserver un tarif inférieur. Aucun produit de ce type n’est confirmé, mais le discours sur une famille d’appareils et l’abordabilité rend cette hypothèse plus crédible.

Le grand mystère reste le lecteur de disques

Toutefois, la question la plus sensible concerne le support physique. La BBC a interrogé directement Asha Sharma sur la présence d’un lecteur de disques dans la prochaine génération Xbox.

La patronne de Xbox n’a pas répondu clairement. Elle a préféré revenir sur la stratégie générale de Helix et sur la nécessité de proposer davantage de choix. La présence d’un lecteur optique reste donc officiellement inconnue.

Le lecteur de disques pourrait sembler secondaire face aux performances du processeur ou du GPU. En réalité, il touche directement à la conservation des bibliothèques physiques. De nombreux joueurs possèdent encore des dizaines, voire des centaines de jeux Xbox sur disque.

La rétrocompatibilité fait depuis longtemps partie des arguments centraux de Microsoft. Une console uniquement numérique compliquerait donc fortement la promesse de continuité entre les générations. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles Microsoft évite encore de prendre position publiquement.

Le programme Disc-to-Digital change légèrement l’équation

Microsoft a justement récemment dévoilé un système permettant à certains propriétaires de jeux physiques Xbox d’obtenir un droit numérique associé à leur disque. L’objectif est de rendre certaines anciennes bibliothèques plus compatibles avec Xbox Play Anywhere, le cloud et les appareils sans lecteur. Cette initiative pourrait être interprétée comme une manière de préparer progressivement l’écosystème à un avenir où toutes les machines Xbox ne posséderaient plus nécessairement de lecteur optique.

Mais, elle ne prouve pas que Project Helix sera entièrement numérique. Au contraire, une famille de produits permettrait précisément de proposer un modèle avec lecteur et un autre sans.

Une famille d’appareils résoudrait le dilemme du physique

C’est peut-être l’un des avantages les plus évidents de cette stratégie. Microsoft n’est plus obligé de choisir entre « tous les joueurs auront un lecteur » et « plus aucun appareil n’en aura ». Une Xbox premium pourrait conserver un lecteur, une version plus abordable pourrait être entièrement numérique. Un appareil portable n’en aurait évidemment pas besoin. Le même catalogue fonctionnerait sur l’ensemble grâce aux droits numériques et à la rétrocompatibilité.

Ce serait une manière beaucoup plus souple d’aborder la transition vers le dématérialisé.

Cette question devient encore plus intéressante alors que Sony accélère sa propre transition vers le numérique. Les récentes informations autour de PlayStation laissent envisager une diminution progressive du rôle des jeux physiques dans les prochaines années. Microsoft pourrait choisir une stratégie différente. Plutôt que supprimer brutalement le disque, Xbox pourrait laisser cette fonction disponible uniquement sur certains appareils de la famille Helix.

La différence stratégique serait importante. Sony continuerait de vendre principalement une console, Microsoft vendrait plusieurs points d’accès à une même plateforme.

Les développeurs recevront les premiers kits Helix en 2027

Project Helix n’est plus seulement une idée lointaine. Microsoft a confirmé que des versions alpha du matériel seront envoyées aux développeurs à partir de 2027. Cette étape est essentielle.

Les studios pourront commencer à adapter leurs moteurs, tester les performances et comprendre les nouvelles capacités du matériel. Cela signifie également que l’architecture fondamentale de Helix est désormais suffisamment avancée pour entrer progressivement dans une phase de développement logiciel externe.

La date de commercialisation finale reste en revanche inconnue.

AMD reste au cœur de la prochaine génération

Microsoft poursuit son partenariat avec AMD pour Project Helix. La plateforme utilise un SoC personnalisé développé pour la prochaine génération Xbox. La société travaille également sur de nouvelles technologies de rendu et de reconstruction reposant sur FSR. Ce partenariat permet à Microsoft de conserver une architecture relativement proche de celle utilisée actuellement tout en faisant évoluer profondément les capacités graphiques.

Cela pourrait aussi faciliter la compatibilité entre jeux PC et Xbox. Plus les deux environnements convergent techniquement, plus la promesse de bibliothèques communes devient réaliste.

Microsoft cherche aussi à réduire le coût de développement

La stratégie Helix ne concerne pas uniquement les consommateurs. Microsoft veut également simplifier le travail des studios. Aujourd’hui, un développeur peut devoir gérer Xbox Series X, Series S, Windows et parfois plusieurs appareils portables. Une architecture davantage unifiée pourrait réduire cette fragmentation.

Si les différentes machines Helix partagent un socle logiciel et des API communes, un jeu pourrait s’adapter plus automatiquement à plusieurs niveaux de puissance. C’est une philosophie assez proche du PC, où un même titre s’exécute déjà sur énormément de configurations différentes.

Xbox devient progressivement une plateforme avant d’être une boîte

Cette transformation est cohérente avec la stratégie suivie depuis plusieurs années. Game Pass fonctionne sur plusieurs appareils, Xbox Cloud Gaming réduit l’importance du hardware local, Play Anywhere rapproche console et PC, et les jeux Microsoft sont eux-mêmes de plus en plus distribués au-delà de l’écosystème historique Xbox.

Le matériel reste important, mais il n’est plus nécessairement le centre absolu de la stratégie. Project Helix pourrait être la génération où cette transformation devient enfin visible dans la gamme de produits elle-même.

Le risque : rendre l’offre illisible

Une famille d’appareils possède néanmoins un défaut évident. Plus Microsoft multiplie les formats, plus il doit expliquer clairement leur positionnement. La génération Series X|S a déjà montré les difficultés possibles lorsqu’un développeur doit prendre en charge deux niveaux de puissance très différents.

Ajouter davantage de variantes pourrait compliquer encore le message. Quel appareil fait fonctionner quel jeu ? À quelle qualité ? Quels accessoires sont compatibles ? Quels modèles disposent d’un lecteur ? Le succès de Helix dépendra autant de la simplicité de ces réponses que de la puissance du hardware.

Une Xbox plus proche du PC, sans devenir totalement un PC

Microsoft devra également trouver un équilibre délicat. L’ouverture aux jeux PC constitue un argument extrêmement puissant. Mais, une console conserve traditionnellement son attrait parce qu’elle est simple. On l’allume, on lance un jeu et tout fonctionne. Si le Project Helix devient trop proche d’un PC traditionnel, Xbox pourrait perdre cette simplicité.

La réussite de la plateforme dépendra probablement de sa capacité à offrir la liberté du PC tout en conservant l’expérience contrôlée d’une console.

La phrase d’Asha Sharma paraît anodine, mais elle pourrait annoncer une rupture beaucoup plus profonde. Une « famille d’appareils » signifie que Microsoft n’envisage peut-être plus la prochaine génération comme le remplacement direct de la Series X par une seule nouvelle boîte. Helix pourrait devenir un ensemble : console haut de gamme, machine plus abordable, appareils portables et peut-être matériel conçu avec des partenaires. Tous seraient reliés par Windows, Xbox, Play Anywhere et une bibliothèque commune.

Microsoft doit encore préciser presque tous les détails. Mais, la direction devient plus claire. La prochaine Xbox pourrait ne plus être une console au sens traditionnel du terme. Elle pourrait être une plateforme matérielle déclinée sous plusieurs formes. Et dans ce scénario, la question la plus importante ne sera bientôt plus de savoir à quoi ressemble la prochaine Xbox, mais combien de Xbox différentes Microsoft compte réellement mettre entre les mains des joueurs.