Google ajoute une nouvelle corde à l’arc de Gemini Notebook avec Expert Intelligence, une fonction qui permet d’utiliser certains ebooks achetés sur Google Play Books comme sources directes dans un notebook. L’idée est simple : au lieu de travailler uniquement avec des PDF, des sites Web ou des documents personnels, Gemini peut désormais s’appuyer sur des ouvrages publiés et citer précisément leur contenu.

Le lancement couvre déjà plus de 100 000 livres, avec de grands éditeurs comme Penguin Random House, O’Reilly Media ou Macmillan. À terme, Google prévoit aussi d’étendre cette logique à Gemini lui-même et à AI Mode dans Search.

Les livres achetés deviennent des sources Gemini

Jusqu’ici, Gemini Notebook permettait déjà d’importer de nombreux types de contenus : PDF, documents Google Docs, présentations, vidéos YouTube, pages Web ou fichiers audio. Avec Expert Intelligence, Google ajoute une nouvelle catégorie beaucoup plus structurée : les ebooks achetés sur Google Play Books. Lorsqu’un titre est compatible, l’utilisateur peut l’ajouter directement à un notebook et poser des questions basées sur son contenu.

Gemini répond alors en s’appuyant sur le livre comme source et peut fournir des citations intégrées renvoyant aux passages pertinents.

La fonction devient surtout intéressante lorsqu’elle est combinée avec d’autres sources. Google donne l’exemple d’un manager qui pourrait utiliser Radical Candor de Kim Scott en parallèle de documents internes afin de réfléchir à la manière de gérer une conversation difficile. Autre cas : un utilisateur peut importer ses propres notes ou son journal personnel, puis les confronter à un ouvrage spécialisé pour obtenir une analyse contextualisée.

L’IA ne remplace donc pas seulement la lecture, elle sert plutôt de couche d’interprétation entre le livre, les autres documents et la situation de l’utilisateur.

Des recettes, cours ou méthodes directement exploitables

Le cas d’usage le plus évident concerne les ouvrages pratiques. Un utilisateur peut par exemple demander à Gemini Notebook de préparer un menu familial en utilisant uniquement les principes ou recettes d’un livre qu’il possède. Même logique pour un manuel technique, un ouvrage de management, un livre de programmation ou un essai académique.

Au lieu de devoir retrouver manuellement un chapitre, l’utilisateur peut demander à Gemini d’identifier les passages pertinents et de les appliquer à une situation concrète. Cela rapproche Gemini Notebook d’un véritable assistant de lecture active.

Les livres peuvent alimenter des Audio Overviews et des quiz

Expert Intelligence ne se limite pas au chat. Les ebooks compatibles peuvent aussi être utilisés comme matière première pour plusieurs formats déjà proposés par Gemini Notebook. Google permet notamment de générer des Audio Overviews, des infographies, des quiz, des guides d’étude ou d’autres synthèses à partir du contenu d’un livre.

Un ouvrage dense peut ainsi être transformé en résumé audio, en support d’apprentissage ou en outil de révision. C’est probablement l’une des évolutions les plus intéressantes pour les étudiants et les professionnels qui utilisent déjà Notebook comme environnement de recherche.

Plus de 100 000 titres au lancement

Google annonce que plus de 100 000 livres sont déjà compatibles avec Expert Intelligence. Le catalogue repose sur des accords avec plusieurs grands éditeurs, dont : Bloomsbury, De Gruyter Brill, Johns Hopkins University Press, Macmillan Publishers, O’Reilly Media et Penguin Random House. Tous les livres Google Play Books ne sont donc pas automatiquement utilisables.

L’éligibilité dépend de la langue, du format et surtout de l’autorisation donnée par l’éditeur. Pour l’instant, Google précise que la fonction concerne principalement une sélection d’ebooks en anglais.

Il faut réellement posséder le livre

C’est l’une des règles les plus importantes du système. Pour utiliser un ouvrage dans Gemini Notebook, l’utilisateur doit l’avoir acheté ou loué via Google Play Books avec le même compte Google.

Un simple fichier EPUB ou PDF importé manuellement dans la bibliothèque Play Books ne suffit pas à débloquer cette intégration. Google vérifie donc explicitement la propriété ou le droit d’accès associé au titre. Cette contrainte permet à l’entreprise de construire la fonction sans transformer Gemini Notebook en mécanisme permettant de contourner les licences numériques des éditeurs.

Les notebooks partagés ne contournent pas les droits

La même logique s’applique à la collaboration. Si un notebook contenant un livre protégé est partagé avec une autre personne, celle-ci ne peut pas automatiquement accéder au contenu du livre. Elle doit elle aussi acheter ou posséder sa propre copie pour exploiter pleinement cette source.

Dans le cas contraire, l’ouvrage devient indisponible dans son notebook. C’est un détail particulièrement important pour les éditeurs. Google veut montrer que l’IA n’annule pas les règles traditionnelles de propriété numérique.

Une nouvelle manière de monétiser les livres numériques

Ce choix peut aussi créer un nouvel intérêt commercial pour Google Play Books. Jusqu’ici, acheter un ebook signifiait principalement pouvoir le lire sur différents appareils. Avec Expert Intelligence, l’achat donne aussi accès à une nouvelle couche d’interaction. Le livre devient une base de connaissances exploitable par Gemini. Pour certains ouvrages professionnels ou techniques, cette fonction peut même devenir un argument d’achat supplémentaire.

Un manuel de programmation ou un ouvrage de management n’est plus seulement consultable : il peut être interrogé, résumé, transformé et combiné à d’autres sources.

Google travaille directement avec les auteurs

Le programme ne s’arrête pas aux livres eux-mêmes. Google a collaboré avec plus de 15 auteurs pour créer des Featured Notebooks. Ces notebooks ajoutent des ressources supplémentaires autour des ouvrages, avec des contenus sélectionnés par les auteurs et des formats complémentaires. Parmi les noms cités figurent notamment Steven Pinker, Michael Pollan et Jennifer Wallace.

L’objectif semble être de proposer une expérience plus riche qu’une simple ingestion automatique du texte. Google essaie ainsi d’associer l’auteur à la manière dont l’IA présente et contextualise son travail.

Une réponse directe aux inquiétudes des éditeurs

Le lancement d’Expert Intelligence arrive dans un contexte sensible. L’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement et les réponses des modèles d’IA reste l’un des sujets les plus conflictuels du secteur.

Google adopte ici une approche beaucoup plus contrôlée. Les livres sont ajoutés avec l’accord des éditeurs, l’utilisateur doit posséder le titre, les réponses sont ancrées dans le contenu du livre, et les collaborateurs doivent eux aussi disposer de leur propre licence. C’est une manière de montrer qu’une intégration entre IA générative et édition peut exister sans rendre les ouvrages librement accessibles.

Les citations deviennent centrales

Gemini Notebook a toujours beaucoup insisté sur la traçabilité des réponses. Lorsqu’il utilise une source, le système fournit des citations permettant de retrouver les passages correspondants. Expert Intelligence conserve cette philosophie. C’est particulièrement important pour les livres. Un utilisateur ne souhaite pas seulement savoir ce que Gemini pense qu’un auteur dit, il doit pouvoir vérifier précisément l’idée dans le texte original.

Cette approche permet de distinguer l’analyse de l’IA de la source elle-même.

Expert Intelligence ne restera pas limité à Notebook

La portée du projet est beaucoup plus large que Gemini Notebook. Google présente Expert Intelligence comme une initiative transversale à plusieurs produits. L’entreprise prévoit notamment d’intégrer ces sources dans l’application Gemini et dans AI Mode de Google Search. Cela signifie qu’à terme, un utilisateur pourrait demander directement à Gemini une réponse basée sur un livre qu’il possède, sans devoir créer manuellement un notebook dédié.

Le moteur de recherche pourrait lui aussi combiner le Web avec des sources premium auxquelles l’utilisateur a légalement accès.

Les abonnements et rapports professionnels sont les prochains candidats

Google ne compte pas s’arrêter aux livres. L’entreprise indique travailler déjà sur d’autres types de sources, notamment des abonnements tiers, rapports professionnels et manuels scolaires. Ce point est particulièrement stratégique. De nombreuses informations de grande valeur ne sont pas librement accessibles sur le Web, elles se trouvent derrière des abonnements, dans des bases de données professionnelles ou dans des publications spécialisées.

Si Gemini peut exploiter ces contenus avec les bons droits d’accès, son utilité pour les entreprises et les chercheurs peut augmenter considérablement.

Google veut créer une couche IA au-dessus du contenu payant

Expert Intelligence révèle finalement une ambition assez différente de celle des moteurs de recherche traditionnels. Pendant des années, Google indexait essentiellement des contenus publics puis redirigeait l’utilisateur vers les sites concernés. Avec l’IA, la société veut désormais également comprendre les contenus auxquels l’utilisateur possède personnellement un accès.

Livres achetés, abonnements, rapports professionnels et données privées pourraient être réunis dans une même interface. Cela permettrait à Gemini de répondre à partir d’un ensemble de connaissances beaucoup plus riche que le Web public.

Le risque : que l’IA remplace progressivement la lecture elle-même

Cette évolution pose néanmoins une question culturelle importante. Si Gemini peut résumer un livre, extraire ses concepts, produire des quiz et appliquer ses méthodes à une situation concrète, certains utilisateurs pourraient être tentés de ne jamais lire réellement l’ouvrage.

Pour les éditeurs, la fonction constitue donc à la fois une opportunité et un risque, elle peut augmenter la valeur d’un livre numérique, mais elle peut aussi réduire le temps passé avec le texte original. Google semble essayer de résoudre cette tension en insistant sur les citations et sur le fait que l’utilisateur doit posséder le livre.