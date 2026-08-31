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Fibre en France : avec 94,9 % de couverture, le grand chantier entre dans sa dernière ligne droite

Fibre en France : avec 94,9 % de couverture, le grand chantier entre dans sa dernière ligne droite

La France est désormais à quelques points seulement d’une couverture quasi universelle en fibre optique. À la fin du premier trimestre 2026, 42,8 millions de locaux sur 45,1 millions pouvaient être raccordés au FTTH, soit 94,9 % du territoire recensé.

Ce résultat place la France parmi les pays les plus avancés d’Europe en matière de très haut débit fixe. Mais, le plus difficile commence peut-être maintenant : raccorder les 2,3 millions de locaux restants, améliorer la qualité des réseaux existants et réussir l’extinction progressive du cuivre sans laisser certains territoires sur le bord de la route.

42,8 millions de locaux sont désormais raccordables

Selon les derniers chiffres de l’Arcep, 42,8 millions de logements et locaux professionnels étaient éligibles à la fibre au 31 mars 2026. La France comptait alors 45,1 millions de locaux recensés par les opérateurs. Il reste donc environ 2,3 millions d’adresses à rendre raccordables. Le chiffre est spectaculaire lorsque l’on regarde le chemin parcouru.

En un peu plus d’une décennie, la fibre est passée d’une technologie principalement concentrée dans quelques grandes villes à l’infrastructure fixe dominante du pays. La question n’est désormais plus vraiment de savoir si la fibre couvrira la France, mais comment terminer correctement les derniers pourcents.

Le rythme de déploiement ralentit nettement

Cette proximité avec l’objectif final entraîne mécaniquement un ralentissement. Au premier trimestre 2026, seulement 345 000 nouveaux locaux ont été rendus raccordables. Ce chiffre aurait semblé important il y a quinze ans, mais il est faible par rapport aux périodes les plus intenses du déploiement.

La raison est simple : une grande partie des adresses faciles à raccorder le sont déjà. Les dernières zones concentrent davantage de difficultés techniques, administratives ou économiques. Il faut désormais aller chercher les immeubles compliqués, les zones rurales isolées, les secteurs montagneux et les adresses présentant des contraintes de génie civil.

Chaque point de couverture supplémentaire coûte donc davantage d’effort.

Les réseaux publics portent encore une grande partie du dernier kilomètre

La situation varie fortement selon les territoires. Dans les zones les moins denses couvertes par des réseaux d’initiative publique, 175 000 nouveaux locaux ont été rendus raccordables au premier trimestre. Il en restait encore environ 1,08 million à couvrir fin mars. Les zones d’initiative privée moins denses comptaient de leur côté environ 770 000 locaux restant à raccorder.

Les zones AMEL (Appel à Manifestation d’Engagements Locaux) étaient beaucoup plus proches de leur achèvement, avec environ 50 000 locaux encore manquants. Même les zones très denses n’étaient pas totalement terminées : environ 410 000 locaux restaient à rendre raccordables.

Le dernier 5 % est donc fragmenté entre des situations très différentes.

Orange et SFR approchent de leurs engagements en zone AMII

Les engagements privés dans les zones AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) arrivent eux aussi à maturité. À la fin mars 2026, 96,1 % des locaux concernés par les engagements d’Orange avaient été rendus raccordables.

Pour SFR, le taux atteignait 98,2 %. Ces niveaux montrent que les déploiements privés sont proches de leur cible, sans toutefois avoir complètement éliminé les trous de couverture. Or ces derniers points deviennent particulièrement importants à mesure que le réseau cuivre disparaît.

Un local non raccordable aujourd’hui peut encore disposer d’une ligne ADSL. Demain, cette solution de secours n’existera plus nécessairement.

La fibre représente déjà 84 % des abonnements fixes

Le succès français ne repose pas uniquement sur le nombre de prises installées. Les utilisateurs ont réellement migré. Fin mars 2026, la France comptait 27,7 millions d’abonnements FTTH, soit environ 84 % de l’ensemble des abonnements internet fixes.

Quelques mois plus tôt, fin 2025, le pays comptait 27,1 millions d’abonnés fibre. En un trimestre seulement, environ 600 000 abonnements supplémentaires ont donc basculé vers cette technologie. La transformation est encore plus impressionnante sur dix ans.

En 2015, la fibre ne représentait qu’environ 5 % des abonnements fixes. Elle est aujourd’hui devenue la norme.

La France est très en avance sur la moyenne européenne

L’écart avec le reste de l’Europe reste important. Le rapport 2026 de la Commission européenne sur la couverture numérique situe la couverture FTTP de l’Union européenne à 74,1 % à mi-2025.

La France se trouve donc environ 20 points au-dessus de cette moyenne avec son niveau actuel. Le pays figure également parmi les leaders européens pour les réseaux capables de fournir des débits supérieurs à 1 Gbit/s. Il se situe derrière l’Espagne et le Danemark et à un niveau comparable à celui de la Suède sur certains indicateurs.

Mais c’est surtout du côté de l’adoption que la différence devient spectaculaire.

Près de 60 % des abonnements français dépassaient déjà 1 Gbit/s en 2024

L’Arcep souligne qu’en 2024, près de 60 % des abonnements internet fixes français offraient un débit égal ou supérieur à 1 Gbit/s. Le taux d’adoption de ces offres était environ trois fois supérieur à la moyenne européenne.

Ce résultat vient en partie d’une particularité du marché français : les opérateurs ont rapidement intégré des débits très élevés dans leurs offres grand public, souvent sans les réserver à des abonnements extrêmement coûteux.

La fibre française n’est donc pas seulement largement disponible, elle est effectivement utilisée à des débits élevés.

Un investissement privé proche de 35 milliards d’euros

Cette infrastructure a nécessité des investissements considérables. Une étude réalisée par Plum Consulting pour l’Arcep estime les investissements privés dans le FTTH à près de 35 milliards d’euros. Le secteur privé aurait ainsi financé au moins 73 % des dépenses totales consacrées aux déploiements fibre en France.

L’effort public est néanmoins resté essentiel dans les territoires où la densité de population ne permettait pas aux opérateurs de rentabiliser seuls les investissements.

Le modèle français repose donc sur une combinaison entre concurrence privée dans les zones les plus rentables et réseaux publics dans les territoires où le marché seul aurait probablement laissé des zones blanches.

La régulation française est l’une des clés du modèle

L’Arcep attribue une partie importante de cette réussite au cadre de régulation symétrique introduit à partir de 2009. Contrairement à un système reposant exclusivement sur les infrastructures d’un opérateur historique, les règles s’appliquent à tous ceux qui déploient un réseau FTTH.

Un opérateur qui installe une boucle locale en fibre doit permettre aux concurrents d’y accéder selon certaines conditions. Cette approche vise à éviter que chaque opérateur construise son propre réseau parallèle jusque dans chaque immeuble.

L’investissement est concentré sur une infrastructure mutualisée, tandis que la concurrence se déplace vers les offres commerciales.

98 % des locaux couverts peuvent choisir au moins trois opérateurs

Le résultat est visible sur le marché de détail. Selon l’étude commandée par l’Arcep, 98 % des locaux couverts par le FTTH disposent d’au moins trois opérateurs commerciaux. Même dans les zones rurales et les réseaux d’initiative publique, le chiffre reste proche de 97 %.

Cette concurrence contribue à expliquer une autre particularité française : des offres fibre qui restent parmi les moins chères d’Europe malgré des débits très élevés. La réussite française ne tient donc pas uniquement à la construction de kilomètres de fibre.

Elle repose aussi sur la possibilité pour plusieurs fournisseurs d’accès d’utiliser ces infrastructures.

La carte fibre devient un outil de contrôle public

Cette transparence est devenue particulièrement visible avec les outils cartographiques de l’Arcep. L’ancien site cartefibre.arcep.fr a progressivement été intégré à l’outil plus large « Ma connexion internet ». Il permet de consulter l’état du déploiement pratiquement adresse par adresse. L’utilisateur peut voir si un logement est raccordable, si les travaux sont programmés ou si une zone dépend d’un réseau public ou privé.

Les données sont également publiées en open data. Cette granularité donne aux collectivités comme aux particuliers un moyen concret de vérifier les annonces des opérateurs.

L’extinction du cuivre change complètement l’enjeu

La fibre n’est plus simplement une amélioration optionnelle de l’ADSL, elle devient le réseau fixe principal appelé à remplacer le cuivre. Orange a engagé une extinction progressive de son réseau historique, avec un objectif d’arrêt complet autour de 2030.

Cette transition change la nature du problème. Tant que le cuivre existe, un retard de déploiement fibre peut être frustrant mais reste souvent supportable. Lorsque le cuivre ferme, un trou de couverture devient beaucoup plus critique.

L’Arcep a donc renforcé ses recommandations autour de la complétude des réseaux afin que la fermeture de l’ancien réseau ne laisse pas des utilisateurs sans solution fixe satisfaisante.

Le dernier 5 % sera probablement le plus difficile

L’expérience des grands projets d’infrastructure est presque toujours la même : atteindre 90 % est souvent plus simple que passer de 95 à 100 %. Certaines maisons sont isolées, certains fourreaux sont bouchés, certains poteaux doivent être remplacés, dans les immeubles collectifs, les syndics peuvent retarder ou refuser certains travaux, et il faut parfois négocier des passages sur des propriétés privées ou résoudre des situations administratives anciennes.

Ces cas coûtent beaucoup de temps pour relativement peu de prises, ils sont pourtant essentiels si l’objectif reste une couverture réellement universelle.

Les copropriétés restent un point de blocage

Les zones urbaines elles-mêmes ne sont donc pas totalement épargnées. Dans certaines villes, l’infrastructure peut arriver jusqu’au pied d’un immeuble sans que tous les logements deviennent immédiatement raccordables. Le déploiement vertical dépend alors de décisions de copropriété, d’autorisations et parfois de travaux spécifiques. Ce problème explique pourquoi certaines communes très denses conservent encore des poches non couvertes alors que la fibre passe à quelques mètres.

La fin du déploiement devient donc moins un problème de grandes infrastructures nationales qu’une succession de micro-obstacles locaux.

La qualité devient aussi importante que la couverture

À mesure que la construction ralentit, l’attention se déplace logiquement vers la qualité des réseaux. L’observatoire de l’Arcep publié en juillet 2026 indique que le taux mensuel de pannes signalées aux opérateurs d’infrastructure tend à se stabiliser autour de 0,12 %.

Le niveau national reste contenu. Mais, certains réseaux affichent durablement davantage de pannes ou d’échecs de raccordement que la moyenne. L’Arcep demande aux opérateurs concernés d’intensifier leurs efforts. Car un logement techniquement « raccordable » sur une carte n’est pas très utile si le branchement échoue ou si la ligne devient régulièrement indisponible.

L’ère de la maintenance commence

La France entre donc progressivement dans une nouvelle phase. Pendant quinze ans, la priorité était de construire. Désormais, elle devient de maintenir, réparer et fiabiliser. Cette transition est visible dans les investissements du secteur. Les dépenses totales des opérateurs et gestionnaires d’infrastructures ralentissent à mesure que les grands déploiements arrivent à leur terme.

Ce phénomène est logique. Une fois plusieurs dizaines de millions de prises installées, le défi financier et industriel se déplace vers la maintenance à long terme. La fibre doit durer plusieurs décennies.

Le modèle français est observé de près en Europe

La Commission européenne souligne elle aussi l’avantage des pays ayant adopté tôt une stratégie « fibre first ». À mi-2025, la couverture européenne des réseaux fixes à très haute capacité atteignait 85,6 %, tandis que le FTTP arrivait à 74,1 %. Les marchés qui ont conservé longtemps leurs réseaux cuivre ou câble ont parfois retardé leurs investissements FTTH.

À l’inverse, les pays ayant engagé tôt le remplacement des infrastructures historiques se retrouvent aujourd’hui mieux positionnés. La France appartient clairement à cette deuxième catégorie.

À 94,9 %, il serait tentant de considérer le chantier comme terminé. Ce serait prématuré. Les 2,3 millions de locaux restants sont précisément ceux pour lesquels le déploiement est souvent le plus complexe. Ils représentent aussi des utilisateurs pour qui le passage au tout-fibre peut devenir problématique lorsque le cuivre sera fermé. Le véritable succès ne se mesurera donc pas uniquement au taux national.

Il faudra aussi observer les zones rurales, les immeubles difficiles, les délais de réparation et les échecs de raccordement.

En un peu plus d’une décennie, le paysage français des télécoms fixes a été totalement transformé. La fibre est passée d’environ 1,4 million d’abonnements en 2015 à 27,7 millions début 2026. Elle couvre désormais presque l’ensemble du pays. Les utilisateurs bénéficient d’une forte concurrence et de débits parmi les plus élevés d’Europe, le plus spectaculaire est peut-être que cette progression s’est faite sans réserver le gigabit à une minorité de clients premium.

La fibre est devenue une infrastructure de masse, et la France n’a donc plus réellement besoin de prouver qu’elle sait déployer un réseau national FTTH. Son prochain test sera différent : démontrer qu’elle sait terminer les zones les plus difficiles, maintenir des dizaines de millions de lignes en bon état et fermer le cuivre sans créer une nouvelle fracture numérique.

Le chantier change de nature, mais il n’est pas encore terminé.